СМИ: из обещанных пожертвований на собор Парижской Богоматери внесены только 9% 🔊 Воспроизвести © Philippe Lopez/Pool via AP



Речь идет о €80 млн собранных средств, уточняет



Всего 9% из обещанных пожертвований на восстановление собора Парижской Богоматери внесены спустя почти два месяца после пожара. Как сообщила в пятницу французская радиостанция Franceinfo, речь идет о €80 млн из общей суммы в 850 млн, предложенной четырем фондам и государству.



По ее сведениям, средства вносятся главным образом частными лицами посредством банковских переводов и чеков. €200 млн от семьи Арно и принадлежащей ей группы LVMH - Louis Vuitton Moet Hennessy и €100 млн от семейства французских бизнесменов-миллиардеров Пино, владеющего компаниями Artemis и Kering, будут перечисляться постепенно на конкретные этапы реконструкции в соответствии со сметой. Речь идет о €80 млн собранных средств, уточняет ТАСС со ссылкой на радиостанцию Franceinfo.Всего 9% из обещанных пожертвований на восстановление собора Парижской Богоматери внесены спустя почти два месяца после пожара. Как сообщила в пятницу французская радиостанция Franceinfo, речь идет о €80 млн из общей суммы в 850 млн, предложенной четырем фондам и государству.По ее сведениям, средства вносятся главным образом частными лицами посредством банковских переводов и чеков. €200 млн от семьи Арно и принадлежащей ей группы LVMH - Louis Vuitton Moet Hennessy и €100 млн от семейства французских бизнесменов-миллиардеров Пино, владеющего компаниями Artemis и Kering, будут перечисляться постепенно на конкретные этапы реконструкции в соответствии со сметой. Некоторые компании и частные лица уже заявили, что откажутся от намерений вносить пожертвования, поскольку кампания по сбору средств и без их помощи проходит успешно. По данным радиостанции, этот факт не изменит ситуацию, если речь идет о пожертвованиях не более €1 млн.



Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) в мае одобрило законопроект о восстановлении пострадавшего от пожара собора Парижской Богоматери. Он предусматривает налоговые льготы людям, которые внесут пожертвования на ремонт собора. По задумке авторов, закон также упростит принятие ряда решений по реставрации, включая освобождение от некоторых норм проведения государственных закупок. Помимо этого, законопроект предусматривает создание специального комитета по надзору за расходованием средств, собранных на ремонт собора.



Пожар в соборе Парижской Богоматери вспыхнул вечером 15 апреля, огонь удалось полностью потушить лишь утром следующего дня. По предварительным данным, возгорание произошло в районе шпиля собора по не выясненным до сих пор причинам. Огонь полностью уничтожил деревянную крышу и шпиль, который упал на каменный свод и пробил его в трех местах. Часть шпиля догорала уже на полу собора. ТАСС Категории: культура, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: восстановление, пожар, Собор Парижской Богоматери — статья прочитана 135 раз Комментарии