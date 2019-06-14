IV Международный экономический форум янтарной отрасли «AMBERFORUM-2019» - уже на следующей неделе 🔊 Воспроизвести Фото из архива "Обзора"







13 июня 2019 года на площадке ИТАР-ТАСС состоялась пресс-конференция, анонсирующая IV Международный экономический форум янтарной отрасли AmberForum-2019, который пройдет с 20 по 23 июня в г. Светлогорск Калининградской области.



Инициатором Форума, а также его бессменным Организатором выступает АО «Калининградский янтарный комбинат» при поддержке Государственной корпорации Ростех и Правительства Калининградской области.



На вопросы журналистов ответили Михаил Зацепин, генеральный директор АО «Калининградский янтарный комбинат», Денис Салий, Руководитель Представительства Правительства Калининградской области при Правительстве Российской Федерации в Москве, заместитель генерального директора РТ-Экспо, оператор Форума Сергей Жильцов, Президент ассоциации "Национальные ювелирные бренды России" Марина Кудрина, ссобщается в пресс-релизе организаторов форума. Инициатором Форума, а также его бессменным Организатором выступает АО «Калининградский янтарный комбинат» при поддержке Государственной корпорации Ростех и Правительства Калининградской области.На вопросы журналистов ответили Михаил Зацепин, генеральный директор АО «Калининградский янтарный комбинат», Денис Салий, Руководитель Представительства Правительства Калининградской области при Правительстве Российской Федерации в Москве, заместитель генерального директора РТ-Экспо, оператор Форума Сергей Жильцов, Президент ассоциации "Национальные ювелирные бренды России" Марина Кудрина, ссобщается в пресс-релизе организаторов форума.



В рамках Форума будет подписан ряд Соглашений. Об этом рассказал генеральный директор Калининградского янтарного комбината Михаил Зацепин. Первое из них - трехстороннее соглашение с компанией «Русские самоцветы» - известным ювелирным заводом, который имеет широкую сеть магазинов в Санкт-Петербурге. Стороны договорились об обмене продукцией и ее совместной реализации, а также о выпуске ювелирной продукции под общим объединенным брендом. Аналогичные этому меморандумы о намерениях будут подписаны с ювелирным заводом «Золотые купола» и Гильдией ювелиров России. Партнерство с этими компаниями позволит Калининградскому янтарному комбинату выходить на новые внутренние рынки и продвигать, популяризировать янтарь внутри страны.



Еще два соглашения в рамках Форума касаются образовательной сферы и патриотического воспитания. Первое из них – с Центром промышленного туризма и профориентации «Профи – тур». Его цель – реализация пилотного проекта профессиональных туров по трудоустройству с целью решения проблемы занятости населения муниципалитетов Калининградской области. Второе – соглашение о сотрудничестве и шефских связей между миноносцем «Настойчивый» и Калининградским янтарным комбинатом.



Михаил Зацепин подчеркнул, что основными задачами Комбината, которые в том числе продвигает Форум – являются популяризация и продажа янтаря на внешних и внутренних рынках.



По прогнозу в 2019 году Калининградский янтарный комбинат намерен нарастить экспорт янтаря почти на 50%. Объем экспорта за год составит 283, 5 тонн на сумму 1,7 млрд рублей. При этом поставки янтаря в Польшу вырастут более чем на 80% (с 1,2 до 6,5 тонн на сумму около 220 млн рублей), в Литву – на 97% (с 2 до 77 тонн на сумму около 295 млн рублей), а в Китай – на 5% (с 190 до 200 тонн на сумму 1,2 млрд рублей).



AmberForum-2019 – единственная площадка в стране, продвигающая янтарную отрасль на государственном уровне, акцентирующая значимость места янтарной отрасли России на экономической карте мира, нацеленная на укрепление и развитие международных контактов и партнерских отношений с янтарщиками во всем мире. Форум так же является частью регионального брендинга Калининградской области.



Фото из архива "Обзора"







КАЛИНИНГРАДСКИЙ ЯНТАРНЫЙ КОМБИНАТ образован 21 июля 1947 г. на базе Кёнигсбергской янтарной мануфактуры. В 2014 г. комбинат указом Президента РФ Владимира Путина передан Государственной корпорации Ростех. Сегодня АО «Калининградский янтарный комбинат» – единственное в России предприятие, где ведется промышленная добыча и переработка янтаря. В разрабатываемых Комбинатом месторождениях сосредоточено около 90% мировых запасов минерала, возраст которого составляет 50 млн лет. Запасы ресурсной базы оцениваются в 116 тысяч тонн, что обеспечит промышленную добычу в течение 350 лет.



ГОСКОРПОРАЦИЯ РОСТЕХ – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 700 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – транспортное машиностроение, электроника, медицинские технологии, химия и инновационные материалы. Холдинги Ростеха формируют три кластера: радиоэлектроника, вооружение и авиация. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как: АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод и др.



Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи, 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции. Журналистам рассказали об уникальной технологической коллекции янтаря, собранной Комбинатом; единственном в мире Аукционе янтарных самородков весом более одного килограмма, проходящем в рамках Форума, а также – новой свадебной традиции обмена янтарными сердцами молодоженами и популяризирующей ее акции «Соединяя сердца».В рамках Форума будет подписан ряд Соглашений. Об этом рассказал генеральный директор Калининградского янтарного комбината Михаил Зацепин. Первое из них - трехстороннее соглашение с компанией «Русские самоцветы» - известным ювелирным заводом, который имеет широкую сеть магазинов в Санкт-Петербурге. Стороны договорились об обмене продукцией и ее совместной реализации, а также о выпуске ювелирной продукции под общим объединенным брендом. Аналогичные этому меморандумы о намерениях будут подписаны с ювелирным заводом «Золотые купола» и Гильдией ювелиров России. Партнерство с этими компаниями позволит Калининградскому янтарному комбинату выходить на новые внутренние рынки и продвигать, популяризировать янтарь внутри страны.Еще два соглашения в рамках Форума касаются образовательной сферы и патриотического воспитания. Первое из них – с Центром промышленного туризма и профориентации «Профи – тур». Его цель – реализация пилотного проекта профессиональных туров по трудоустройству с целью решения проблемы занятости населения муниципалитетов Калининградской области. Второе – соглашение о сотрудничестве и шефских связей между миноносцем «Настойчивый» и Калининградским янтарным комбинатом.Михаил Зацепин подчеркнул, что основными задачами Комбината, которые в том числе продвигает Форум – являются популяризация и продажа янтаря на внешних и внутренних рынках.По прогнозу в 2019 году Калининградский янтарный комбинат намерен нарастить экспорт янтаря почти на 50%. Объем экспорта за год составит 283, 5 тонн на сумму 1,7 млрд рублей. При этом поставки янтаря в Польшу вырастут более чем на 80% (с 1,2 до 6,5 тонн на сумму около 220 млн рублей), в Литву – на 97% (с 2 до 77 тонн на сумму около 295 млн рублей), а в Китай – на 5% (с 190 до 200 тонн на сумму 1,2 млрд рублей).AmberForum-2019 – единственная площадка в стране, продвигающая янтарную отрасль на государственном уровне, акцентирующая значимость места янтарной отрасли России на экономической карте мира, нацеленная на укрепление и развитие международных контактов и партнерских отношений с янтарщиками во всем мире. Форум так же является частью регионального брендинга Калининградской области.образован 21 июля 1947 г. на базе Кёнигсбергской янтарной мануфактуры. В 2014 г. комбинат указом Президента РФ Владимира Путина передан Государственной корпорации Ростех. Сегодня АО «Калининградский янтарный комбинат» – единственное в России предприятие, где ведется промышленная добыча и переработка янтаря. В разрабатываемых Комбинатом месторождениях сосредоточено около 90% мировых запасов минерала, возраст которого составляет 50 млн лет. Запасы ресурсной базы оцениваются в 116 тысяч тонн, что обеспечит промышленную добычу в течение 350 лет.– одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 700 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – транспортное машиностроение, электроника, медицинские технологии, химия и инновационные материалы. Холдинги Ростеха формируют три кластера: радиоэлектроника, вооружение и авиация. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как: АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод и др.Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи, 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции. Инф. «Обзора» Категории: в России Ключевые слова: Калининградский янтарный комбинат, AmberForum-2019, IV Международный экономический форум янтарной отрасли География: Россия, Калининград — статья прочитана 118 раз Комментарии