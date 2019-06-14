В Косове открыты памятники бомбившим Югославию 🔊 Воспроизвести



Власти Приштины 12 июня провели торжественную церемонию открытия бюста экс-госсекретарю США Мадлен Олбрайт.



Сама политик приняла участие в мероприятии вместе с Биллом Клинтоном и отставным генералом Уэсли Кларком, который командовал силами НАТО в ходе бомбардировок Югославии, сообщает



В своем выступлении на центральной площади Приштины Скендерберг, Клинтон назвал Косово примером демократии: "Весь мир должен учиться у Косово, как жить в мире с соседями", и высказал мнение, что Косово должно в ЕС и НАТО.



Вместе с ними церемонию посетил глава Косово Хашим Тачи. Со своей стороны, официальный Белград назвал вчерашнюю церемонию "танцем вампиров". Так о мероприятии отозвался член правительства Сербии по вопросам Косово Марко Джурич. Власти Приштины 12 июня провели торжественную церемонию открытия бюста экс-госсекретарю США Мадлен Олбрайт.Сама политик приняла участие в мероприятии вместе с Биллом Клинтоном и отставным генералом Уэсли Кларком, который командовал силами НАТО в ходе бомбардировок Югославии, сообщает "Политонлайн" В своем выступлении на центральной площади Приштины Скендерберг, Клинтон назвал Косово примером демократии: "Весь мир должен учиться у Косово, как жить в мире с соседями", и высказал мнение, что Косово должно в ЕС и НАТО.Вместе с ними церемонию посетил глава Косово Хашим Тачи. Со своей стороны, официальный Белград назвал вчерашнюю церемонию "танцем вампиров". Так о мероприятии отозвался член правительства Сербии по вопросам Косово Марко Джурич. Напомним, в Косово 12 июня праздновали двадцатилетие натовского присутствия в крае, который Запад оторвал от Сербии в нарушение всех международных норм Косово. Именно Мадлен Олбрайт приняла решение о военной интервенции в Югославию и о ковровых бомбардировках Белграда с 24 марта по 10 июня 1999 года.



В годы второй мировой войны сербы спасли маленькую Олбрайт от фашистского гетто. "Благодарность" американки пришла к ним спустя десятилетия. По этому поводу в телеграм-канале "Kostnews" напомнили, что "памятник Биллу Клинтону в Приштине уже 10 лет стоит, чему удивляться?"



politonline.ru Категории: в мире, чп и криминал, история Ключевые слова: население, нато, памятник, Косово, Югославия, бомбежки — статья прочитана 194 раза Комментарии