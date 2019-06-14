Апелляционный суд Литвы признал К. Пукаса виновным в сексуальных домогательствах 🔊 Воспроизвести Кястутис Пукас



Апелляционный суд Литвы (АСЛ) в пятницу признал экс-парламентария Кястутиса Пукаса виновным в сексуальных домогательствах и нарушении правил хранения оружия, он намерен обжаловать решение АСЛ.



Суд признал К. Пукаса виновным в домогательствах к одной девушке, но оправдал по обвинениям в домогательствах к еще трем девушкам. К. Пукас оштрафован на 1500 евро.



Признано, что К. Пукас домогался одной девушки, так как она работала его помощницей и потому зависела от него в служебном отношении.



Между тем остальные девушки только пытались трудоустроиться у парламентария.



"Суд (...) констатировал, что зависимость должна быть сильнее", - сказал на заседании судья Альбинас Бельскис.



Суд также признал экс-парламентария виновным в нарушении правил хранения оружия. Апелляционный суд Литвы (АСЛ) в пятницу признал экс-парламентария Кястутиса Пукаса виновным в сексуальных домогательствах и нарушении правил хранения оружия, он намерен обжаловать решение АСЛ.Суд признал К. Пукаса виновным в домогательствах к одной девушке, но оправдал по обвинениям в домогательствах к еще трем девушкам. К. Пукас оштрафован на 1500 евро.Признано, что К. Пукас домогался одной девушки, так как она работала его помощницей и потому зависела от него в служебном отношении.Между тем остальные девушки только пытались трудоустроиться у парламентария."Суд (...) констатировал, что зависимость должна быть сильнее", - сказал на заседании судья Альбинас Бельскис.Суд также признал экс-парламентария виновным в нарушении правил хранения оружия. К. Пукас хранил оружие, гордился им, но ключи неосмотрительно держал в ящике стола", – сказал А. Бельскис.



Сам К. Пукас по-прежнему не признает себя виновным.



"Обжалую в Верховном суде", – сказал экс-парламентарий BNS по телефону.



Дело в АСЛ рассматривалось в закрытом режиме.



Вильнюсский окружной суд (ВОС) в марте этого года оправдал К. Пукаса. Тогда суд объявил, что между К. Пукасом и девушками не было отношений зависимости по службе, поэтому статья Уголовного кодекса не может быть применена.



Этот приговор обжаловали прокурор и все четыре потерпевшие, которых К. Пукас домогался, когда они приходили трудоустраиваться на должность помощника члена сейма.



К. Пукас ушел в отставку из сейма в январе 2018 года перед самым голосованием о лишении его парламентского мандата. Конституционный суд объявил, что он нарушил Конституцию, домогаясь работавших его помощниками девушек или тех, которые претендовали ими стать. BNS Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: сейм, суд, конституция, присяга, домогательства, Пукас География: Литва — статья прочитана 59 раз Комментарии