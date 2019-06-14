Экономика Литвы: цифры и факты дополнено 🔊 Воспроизвести



В прошлом году потребление энергоресурсов в Литве возросло, а страна по-прежнему остается зависимой от импорта энергии.



Показатель энергетической зависимости Литвы в прошлом году повысился на 1,8% до 74,7% и все еще заметно превышал показатель Евросоюза (ЕС), который в 2017 году был 55,1%, сообщил Департамент статистики.



Как показывают предварительные данные, совокупные затраты страны на топливо и энергию в прошлом году увеличились на 0,2% до 7,69 млн тонн в нефтяном эквиваленте. Большую часть совокупных затрат страны на топливо и энергию составили нефть и ее продукты (39,6%), а также газ (23,1%). Обновляющиеся энергоресурсы и электроэнергия составили 19,8% и 10,8% соответственно, остальное (6,7%) – каменный уголь, торф и др. В прошлом году потребление энергоресурсов в Литве возросло, а страна по-прежнему остается зависимой от импорта энергии.Показатель энергетической зависимости Литвы в прошлом году повысился на 1,8% до 74,7% и все еще заметно превышал показатель Евросоюза (ЕС), который в 2017 году был 55,1%, сообщил Департамент статистики.Как показывают предварительные данные, совокупные затраты страны на топливо и энергию в прошлом году увеличились на 0,2% до 7,69 млн тонн в нефтяном эквиваленте. Большую часть совокупных затрат страны на топливо и энергию составили нефть и ее продукты (39,6%), а также газ (23,1%). Обновляющиеся энергоресурсы и электроэнергия составили 19,8% и 10,8% соответственно, остальное (6,7%) – каменный уголь, торф и др. Окончательное потребление энергии в прошлом году возросло на 3,8%. Больше всего энергии (39,8%) потреблено в транспортом секторе, в домашних хозяйствах ее потреблено 26,6%, в промышленности – 19,2%.



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Компания по производству текстильных изделий Utenos trikotazas в апреле трудоустроила шесть первых швей из Вьетнама и планирует, что до конца года их число увеличится до 40, а поскольку попытка себя оправдала, компания станет искать квалифицированных специалистов и в Индии, пишет деловая газета Verslo zinios.



Несмотря на то, что у Utenos trikotazas есть дочернее предприятие Mrija в Украине, гендиректор Utenos trikotazas Альгирдас Шабунас говорит, что в этой стране из-за большой эмиграции тоже ощущается нехватка квалифицированных работников.



У Utenos trikotazas сейчас 230 швей, в общей сложности в компании работает 800 человек. Компания Utenos trikotazas за три первых месяца этого года получила 6,7 млн евро выручки, на 5,2% меньше, чем за такой же период прошлого года. Доходы от экспорта продукции составили 83,2% всей выручки.



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Государственная компания Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) и компания грузоперевозок LG Cargo в январе-мае этого года получили 190,5 млн евро выручки – на 3,6% больше, чем за такой же период прошлого года (183,8 млн евро).



"Деятельность по перевозкам грузов, которую мы в этом году перевели на LG Cargo, составляет большую часть выручки, получаемой Lietuvos gelezinkeliai", – сказал для пресс-релиза гендиректор Lietuvos gelezinkeliai Мантас Бартушка.



По его словам, в регионе возникает конкуренция – заниматься грузоперевозками в Литве хотят и крупные перевозчики соседних стран, и зарегистрированные в Литве компании. В конкурентной борьбе участвуют и компании, которые перевозят грузы автотранспортом.



За пять месяцев этого года объемы грузовперевозок LG Cargo выросли на 0,6% до 22,55 млн тонн. По сравнению с прошлым годом рост немного замедлился – это обусловлено преимущественно сокращением перевозок грузов в направлении Калининградской области. Из-за мягкой зимы потребность в угле была меньше, цена на уголь на рынке сильно упала.



Наиболее заметно – на 45,5% возросли контейнерные перевозки, за пять месяцев перевезено 62,5 тыс. условных контейнеров. Компания надеется, что количество перевозимых контейнеров возрастет и благодаря старту контейнерных перевозок из Клайпеды в Киев, который намечен на июнь. Поезд будет курсировать еженедельно и перевозить более 10 тыс. условных контейнеров каждый год.



За пять месяцев этого года поезда перевезли 2,33 млн пассажиров – на 17,3% больше, чем за такой же период год назад (1,98 млн.).



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В первом квартале этого года действующие в Литве банки и филиалы зарубежных банков получили 90,9 млн евро прибыли – это на 8,5% больше, чем за тот же период 2018 года. такой показатель прибыли за первый квартал был крупнейшим с 2011 года, говорится в обозрении Банка Литвы (Центробанка, БЛ).



Прибыльно работали 11 банков, а убытки понесли 3 участника банковского сектора. Основная деятельность банков – кредитование – генерировала и крупнейшие чистые доходы.



Чистая выручка от процентов за год выросла на 5,7% до 117 млн евро, а чистая выручка от услуг и комиссионных – на 4,4% до 55,6 млн евро. Административные расходы банков в первом квартале 2019 года составили 80,6 млн евро –за год они выросли на 3,9%.



В конце первого квартала активы банковского сектора составляли 28,207 млрд евро – за год они выросли на 8,1% (на 2,1 млрд евро), за квартал он сократились на 1,4%. Все банковские обязательства в первом квартале этого года составили 26,283 млрд евро – на 11,1% больше, чем год назад, а за квартал они выросли на 1,6%.



Портфель банковских кредитов (включая лизинг) в конце четвертого квартала составил 19,891 млрд евро – за квартал он почти не изменился, а за год вырос на 5,5%. Доля плохих кредитов за квартал сократилась на 0,25 проц. пункта до 2,19% всего кредитного портфеля.



Вклады банковских клиентов сохранили тенденцию роста – в наибольшей степени на это повлияли росшие вклады госорганизаций. В первом квартале 2019 года, по сравнению с последним кварталом 2018 года, сумма вкладов, находящихся в банке, выросла на 0,9% до 22,473 млрд евро.



В конце первого квартала этого года все банки выполняли поставленные перед ними требования капитала.



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Находящаяся в управлении мирового лидера наличных денежных переводов Western Union компания Western Union Processing Lithuania, которая также открыла в Вильнюсе региональный операционный центр, в прошлом году заработала 5,368 млн евро чистой прибыли – на 10,5% больше, чем в 2017 году, когда она составляла 4,859 млн евро.



Выручка компании за год выросла на 9,1% до 68,563 млн евро, говорится в отчете Western Union Processing Lithuania о деятельности за 2018 год, предоставленном Реестровому центру.



Предналоговая прибыль компании за год выросла на 9,1% до 6,236 млн евро, а в конце 2018 года у компании было накоплено 25,77 млн евро нераспределенной прибыли.



100% акций Western Union Processing Lithuania принадлежат ирландской компании Western Union Processing, которая, в свою очередь, принадлежит американской The Western Union Company. Инф. «Обзора», BNS Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 140 раз Комментарии