Главная >> Новости >> экономика, политика, в мире >> Россия и ЕС создадут рабочую группу по переходу на расчёты в нацвалютах

Россия и ЕС создадут рабочую группу по переходу на расчёты в нацвалютах

РИА Новости


Первый вице-премьер России Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович в ходе рабочей встречи договорились сформировать рабочую группу для разработки практических шагов по переходу на расчёты в рублях и евро.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Силуанова Андрея Лаврова.

«В ходе встречи затрагивались вопросы перевода расчётов во взаимной торговле, в том числе торговле энергоносителями, в национальные валюты — рубли и евро», — сообщил Лавров.

По его словам, стороны отметили, что увеличение использования нацвалют является взаимовыгодным, так как снижает риски для предпринимателей России и ЕС.

«Для продолжения диалога в этом направлении Силуанов и Шефчович договорились сформировать рабочую группу, которая займётся выработкой практических шагов по переходу на расчёты в рублях и евро», — добавил пресс-секретарь.

Ранее российский лидер Владимир Путин после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином сообщил, что Россия и Китай будут развивать практику расчётов в национальных валютах.
russian.rt.com
Категории: экономика, политика, в мире
Ключевые слова: Россия, ЕС, расчеты, нацвалюты
статья прочитана 152 раза
добавлена сегодня, 14 июня, 16:00

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка