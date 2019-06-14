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Россия и ЕС создадут рабочую группу по переходу на расчёты в нацвалютах
Первый вице-премьер России Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович в ходе рабочей встречи договорились сформировать рабочую группу для разработки практических шагов по переходу на расчёты в рублях и евро.
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Силуанова Андрея Лаврова.
«В ходе встречи затрагивались вопросы перевода расчётов во взаимной торговле, в том числе торговле энергоносителями, в национальные валюты — рубли и евро», — сообщил Лавров.
По его словам, стороны отметили, что увеличение использования нацвалют является взаимовыгодным, так как снижает риски для предпринимателей России и ЕС.
«Для продолжения диалога в этом направлении Силуанов и Шефчович договорились сформировать рабочую группу, которая займётся выработкой практических шагов по переходу на расчёты в рублях и евро», — добавил пресс-секретарь.
Ранее российский лидер Владимир Путин после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином сообщил, что Россия и Китай будут развивать практику расчётов в национальных валютах.
russian.rt.com
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