Россия и ЕС создадут рабочую группу по переходу на расчёты в нацвалютах 🔊 Воспроизвести РИА Новости



Первый вице-премьер России Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович в ходе рабочей встречи договорились сформировать рабочую группу для разработки практических шагов по переходу на расчёты в рублях и евро.



Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Силуанова Андрея Лаврова.



«В ходе встречи затрагивались вопросы перевода расчётов во взаимной торговле, в том числе торговле энергоносителями, в национальные валюты — рубли и евро», — сообщил Лавров.



По его словам, стороны отметили, что увеличение использования нацвалют является взаимовыгодным, так как снижает риски для предпринимателей России и ЕС.



«Для продолжения диалога в этом направлении Силуанов и Шефчович договорились сформировать рабочую группу, которая займётся выработкой практических шагов по переходу на расчёты в рублях и евро», — добавил пресс-секретарь.



Ранее российский лидер Владимир Путин после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином сообщил, что Россия и Китай будут развивать практику расчётов в национальных валютах. Первый вице-премьер России Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович в ходе рабочей встречи договорились сформировать рабочую группу для разработки практических шагов по переходу на расчёты в рублях и евро.Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Силуанова Андрея Лаврова.«В ходе встречи затрагивались вопросы перевода расчётов во взаимной торговле, в том числе торговле энергоносителями, в национальные валюты — рубли и евро», — сообщил Лавров.По его словам, стороны отметили, что увеличение использования нацвалют является взаимовыгодным, так как снижает риски для предпринимателей России и ЕС.«Для продолжения диалога в этом направлении Силуанов и Шефчович договорились сформировать рабочую группу, которая займётся выработкой практических шагов по переходу на расчёты в рублях и евро», — добавил пресс-секретарь.Ранее российский лидер Владимир Путин после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином сообщил, что Россия и Китай будут развивать практику расчётов в национальных валютах. russian.rt.com Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: Россия, ЕС, расчеты, нацвалюты — статья прочитана 152 раза Комментарии