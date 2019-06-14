Украина сделает взнос в фонд Организации американских государств 🔊 Воспроизвести



Кабинет министров Украины сделает добровольный взнос страны в фонд Организации американских государств (ОАГ) в качестве постоянного наблюдателя, что будет способствовать развитию сотрудничества с государствами Северной и Южной Америки, сообщает



Согласно распоряжению кабмина от 12 июня 2019 № 415-р, Украина внесет в ОАГ $40 тысяч за счет средств бюджетной программы 1401020 "Взносы Украины в бюджеты ООН, органов и специализированных учреждений системы ООН, других международных организаций и конвенционных органов".



Подчеркивается, что взнос будет способствовать углублению политического диалога Киева с ОАГ в вопросах региональной и глобальной безопасности, борьбе с терроризмом и наркобизнесом, правозащитной деятельности, а также развития торгово-экономического сотрудничества.



В сообщении также отмечается, что осуществление Украиной добровольного взноса в ОАГ имеет целью создать платформу для расширения сотрудничества со странами ОАГ и укрепления международной поддержки Украины, в том числе в рамках ООН и других международных организаций. Кабинет министров Украины сделает добровольный взнос страны в фонд Организации американских государств (ОАГ) в качестве постоянного наблюдателя, что будет способствовать развитию сотрудничества с государствами Северной и Южной Америки, сообщает ИНТЕРФАКС Согласно распоряжению кабмина от 12 июня 2019 № 415-р, Украина внесет в ОАГ $40 тысяч за счет средств бюджетной программы 1401020 "Взносы Украины в бюджеты ООН, органов и специализированных учреждений системы ООН, других международных организаций и конвенционных органов".Подчеркивается, что взнос будет способствовать углублению политического диалога Киева с ОАГ в вопросах региональной и глобальной безопасности, борьбе с терроризмом и наркобизнесом, правозащитной деятельности, а также развития торгово-экономического сотрудничества.В сообщении также отмечается, что осуществление Украиной добровольного взноса в ОАГ имеет целью создать платформу для расширения сотрудничества со странами ОАГ и укрепления международной поддержки Украины, в том числе в рамках ООН и других международных организаций. interfax.ru Категории: экономика, политика Ключевые слова: фонд, Америка, взносы География: Украина — статья прочитана 142 раза Комментарии