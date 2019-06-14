Гордость гимназии «Жара» /добавлено видео/ 🔊 Воспроизвести







На днях в вильнюсской гимназии «Жарос» прошло мероприятие «Gimnazijos garbė» (Честь гимназии). Мероприятие, проводимое уже третий год, стало уже важным и ожидаемым событием для учеников, учителей и родителей.



«В гимназии с каждым годом появляется все больше номинантов. Это те ученики, которые старались, даже если у них что-то не получалось, учились, проявляли себя в спорте и искусстве. Все те, кто прославил имя гимназии «Жара», - сказал в начале праздника директор школы Дмитрий Попов.



В этот жаркий июньский день в гимназии «Жара», название которой, к слову, не имеет ничего общего с температурным экстримом (žara с литовского – сияние), чествовали самых талантливых, умных, сильных, ловких, активных – всех тех, кто приносит школе добрую славу и делает её жизнь интересней. «В гимназии с каждым годом появляется все больше номинантов. Это те ученики, которые старались, даже если у них что-то не получалось, учились, проявляли себя в спорте и искусстве. Все те, кто прославил имя гимназии «Жара», - сказал в начале праздника директор школы Дмитрий Попов.В этот жаркий июньский день в гимназии «Жара», название которой, к слову, не имеет ничего общего с температурным экстримом (žara с литовского – сияние), чествовали самых талантливых, умных, сильных, ловких, активных – всех тех, кто приносит школе добрую славу и делает её жизнь интересней.



Старания учеников были оценены по достоинству и каждый получил награду. Основным призом, который получили отличники, стала двухдневная экскурсия по маршруту «Замки Немана, Клайпеда, Нида». Спортсменам, победителям олимпиад и лауреатам различных конкурсов были вручены дипломы и кружечки с надписью «Tu esi mūsų gimnazijos garbė».











Первыми награждались отличники 5–11-ых классов: Андрей Беловодский, Виктория Шевченко, Эрнест Зык, Альберт Янович, Богдан Нестерович, София Петрова, Мила Рогачёва, Доминика Стефанович, Александр Воробьёв, Адриана Кукса, Анастасия Илларионова, Котрина Романцевич, Габриеле Лыскович, Шейла Шалковските, Эрика Адамович, Камилла Куртиновская, Эвелина Лавринович, Даниель Совински, Эрнест Цеханович, Арина Иванова, Арина Комаишко, Беата Ромашевская, Марта Шевченко, Эрика Волонцевич, Яна Ермак, Мелиса Алпай, Диана Лятковскайте, Владислав Повасарис, Инга Мацкевич, Анастасия Орлова, Габриела Яселёнис, Эрнест Нестерук, Каролина Мальдите, Виктория Волот, Рената Жвалёните, Александра Подскокова.



Дипломы получили победители и призёры различных городских конкурсов: Эдгар Кундинович, Габриеле Лыскович, Эрнест Йодзевич.



Были отмечены также лучшие спортсмены гимназии: Паулина Дроздовските, Никола Лукашикас, Даниель Пестов, Алан Пралуцкий, Таисия Смирнова, Мила Рогачёва, Александр Воробьёв, Андрей Курченко, Дайнюс Киликевичюс, Кирилл Долгополов, Паулина Юневичюте, Сандра Кривенкова, Дейвидас Поджюкас, Никита Гущенко, Артемий Фомин, Оливия Можейкайте, Александрас Энрикас Соколовскис, Кирилл Степанов, Артур Боярович, Адрия Цымбал, Роберт Лавринович, Даниил Годи, Даниель Санюк, Рафал Голуб, Марк Ленкевич, Олег Черников, Никита Золоторёв, Марюс Марчюнас, Никита Высоцкий, Артурас Юневичюс, Эрик Симинеев.



Поскольку у гимназии, к счастью, много хороших спортсменов, то их награждение прошло в два этапа, отдельно были отмечены и достижения членов ряда команд школы. Этой чести удостоились Сандра Кривенкова, Джесика Соколовская, Лигита Ястремскайте, Елизавета Новикова, Анастасия Илларионова, Анастасия Чеснокова, Котрина Мисявичюте, Габия Пилатайте, Александрас Энрикас Соколовскис, Кирилл Трукшин, Никита Фролов, Артур Малиновскис, Эмилиюс Орловскис, Олег Черников, Адрия Цымбал, Лаура Максимова, Анастасия Ананченкова, Кирилл Якубовский, Дарюс Куке, Эдвин Шилак, Максим Красковский, Денис Аксёнов, Никита Чернецкис, Екатерина Ананченкова.











В номинации «Metų sveikuolis» награждены были ребята, не пропустившие ни одного урока за год: Инесса Кудряшовайте, Даниель Семашко, Ангелина Циковкина, Марюс Мисявичюс.



В сфере искусства отличились: Эвелина Бабич, Денис Банюль, София Петрова, Даниель Совински, Дина Новикова, Виктория Нилова.







Активисты, инициаторы всех внеклассных школьных мероприятий, бессменные помощники классных руководителей и педагогов-организаторов: Денис Гречишников, Дарюс Синкевич, Никита Глинцов, Эрнест Йодзевич, Даниель Совинский, Юлия Климантович. В подарок они получили поездку в Клайпеду и Ниду или путёвки в лагерь «Mažasis gėnijus».



Финальной нотой стала благодарность педагогам. За творческую и активную работу в гимназии награждены Илона Цибульскиене, Сабина Синкевичене, Светлана Баранаускене.







Праздник украсили яркие номера учащихся (видеосюжет о замечательном концерте смотрите на сайте www.obzor.lt). В зале царила атмосфера веселья и ожидания каникул. Как раз в этот день ученики узнали, что учебный год завершается раньше из-за жаркой погоды (а может, всё-таки существует какая-то связь между «Жарой» и жарой?).



У ребят, их родителей и учителей есть повод для гордости. Талантливые ученики много работали и получили признание своим талантам и достижениям, а сейчас смогут отдохнуть перед следующим учебным годом.



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«Сегодня здесь, в нашем зале, – лучшие из лучших. Здесь те, кто завоевывает призы и медали, кто защищает гордость нашей гимназии на городских и республиканских конкурсах», - сказала Консуэла Лясковская, заместитель директора по неформальному обучению гимназии и организатор мероприятия.Старания учеников были оценены по достоинству и каждый получил награду. Основным призом, который получили отличники, стала двухдневная экскурсия по маршруту «Замки Немана, Клайпеда, Нида». Спортсменам, победителям олимпиад и лауреатам различных конкурсов были вручены дипломы и кружечки с надписью «Tu esi mūsų gimnazijos garbė».Первыми награждались отличники 5–11-ых классов: Андрей Беловодский, Виктория Шевченко, Эрнест Зык, Альберт Янович, Богдан Нестерович, София Петрова, Мила Рогачёва, Доминика Стефанович, Александр Воробьёв, Адриана Кукса, Анастасия Илларионова, Котрина Романцевич, Габриеле Лыскович, Шейла Шалковските, Эрика Адамович, Камилла Куртиновская, Эвелина Лавринович, Даниель Совински, Эрнест Цеханович, Арина Иванова, Арина Комаишко, Беата Ромашевская, Марта Шевченко, Эрика Волонцевич, Яна Ермак, Мелиса Алпай, Диана Лятковскайте, Владислав Повасарис, Инга Мацкевич, Анастасия Орлова, Габриела Яселёнис, Эрнест Нестерук, Каролина Мальдите, Виктория Волот, Рената Жвалёните, Александра Подскокова.Дипломы получили победители и призёры различных городских конкурсов: Эдгар Кундинович, Габриеле Лыскович, Эрнест Йодзевич.Были отмечены также лучшие спортсмены гимназии: Паулина Дроздовските, Никола Лукашикас, Даниель Пестов, Алан Пралуцкий, Таисия Смирнова, Мила Рогачёва, Александр Воробьёв, Андрей Курченко, Дайнюс Киликевичюс, Кирилл Долгополов, Паулина Юневичюте, Сандра Кривенкова, Дейвидас Поджюкас, Никита Гущенко, Артемий Фомин, Оливия Можейкайте, Александрас Энрикас Соколовскис, Кирилл Степанов, Артур Боярович, Адрия Цымбал, Роберт Лавринович, Даниил Годи, Даниель Санюк, Рафал Голуб, Марк Ленкевич, Олег Черников, Никита Золоторёв, Марюс Марчюнас, Никита Высоцкий, Артурас Юневичюс, Эрик Симинеев.Поскольку у гимназии, к счастью, много хороших спортсменов, то их награждение прошло в два этапа, отдельно были отмечены и достижения членов ряда команд школы. Этой чести удостоились Сандра Кривенкова, Джесика Соколовская, Лигита Ястремскайте, Елизавета Новикова, Анастасия Илларионова, Анастасия Чеснокова, Котрина Мисявичюте, Габия Пилатайте, Александрас Энрикас Соколовскис, Кирилл Трукшин, Никита Фролов, Артур Малиновскис, Эмилиюс Орловскис, Олег Черников, Адрия Цымбал, Лаура Максимова, Анастасия Ананченкова, Кирилл Якубовский, Дарюс Куке, Эдвин Шилак, Максим Красковский, Денис Аксёнов, Никита Чернецкис, Екатерина Ананченкова.В номинации «Metų sveikuolis» награждены были ребята, не пропустившие ни одного урока за год: Инесса Кудряшовайте, Даниель Семашко, Ангелина Циковкина, Марюс Мисявичюс.В сфере искусства отличились: Эвелина Бабич, Денис Банюль, София Петрова, Даниель Совински, Дина Новикова, Виктория Нилова.Активисты, инициаторы всех внеклассных школьных мероприятий, бессменные помощники классных руководителей и педагогов-организаторов: Денис Гречишников, Дарюс Синкевич, Никита Глинцов, Эрнест Йодзевич, Даниель Совинский, Юлия Климантович. В подарок они получили поездку в Клайпеду и Ниду или путёвки в лагерь «Mažasis gėnijus».Финальной нотой стала благодарность педагогам. За творческую и активную работу в гимназии награждены Илона Цибульскиене, Сабина Синкевичене, Светлана Баранаускене.С благодарностью за помощь в организации праздника К.Лясковская обратилась к директору Д.Попову, педагогам - Людмиле Копыловой, Наталии Авдеевене, Лорете Савельевене, Божене Борисенковой, Марии Березиной, Татьяне Кравченко, Лине Щетинской, Юлии Бруклиене, Тересе Шукелович, Елене Микшениене, Марине Красиковой, Зое Фиясь.Праздник украсили яркие номера учащихся (видеосюжет о замечательном концерте смотрите на сайте www.obzor.lt). В зале царила атмосфера веселья и ожидания каникул. Как раз в этот день ученики узнали, что учебный год завершается раньше из-за жаркой погоды (а может, всё-таки существует какая-то связь между «Жарой» и жарой?).У ребят, их родителей и учителей есть повод для гордости. Талантливые ученики много работали и получили признание своим талантам и достижениям, а сейчас смогут отдохнуть перед следующим учебным годом. Йоана САЙКОВСКА , "Обзор" Категории: в странах Балтии, образование Ключевые слова: гимназия, «Жара», «Gimnazijos garbė» География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 180 раз Комментарии