Военные США опубликовали видеозапись, на которой иранцы якобы снимают мину с борта танкера 🔊 Воспроизвести © EPA-EFE/STRINGER



На черно-белых кадрах видно, как некий катер с людьми на борту приближается к танкеру, а затем отплывает обратно, сообщает



Американские военные выложили в открытый доступ видеозапись, на которой, по их утверждению, запечатлено, как лица с иранского корабля, принадлежащего Корпусу стражей исламской революции (КСИР), снимают неразорвавшуюся мину с борта танкера Kokuka Courageous, подвергшегося нападению в Оманском заливе. Об этом говорится в заявлении, которое распространил в четверг официальный представитель Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) капитан Билл Урбан. На черно-белых кадрах видно, как некий катер с людьми на борту приближается к танкеру, а затем отплывает обратно, сообщает ТАСС Американские военные выложили в открытый доступ видеозапись, на которой, по их утверждению, запечатлено, как лица с иранского корабля, принадлежащего Корпусу стражей исламской революции (КСИР), снимают неразорвавшуюся мину с борта танкера Kokuka Courageous, подвергшегося нападению в Оманском заливе. Об этом говорится в заявлении, которое распространил в четверг официальный представитель Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) капитан Билл Урбан. К документу прилагалась соответствующая видеозапись.







"В 16:10 по местному времени патрульный катер КСИР класса "Гашти" приблизился к танкеру Kokuka Courageous, и как можно было наблюдать, и это было зафиксировано на видео, они сняли неразорвавшуюся магнитную мину с борта Kokuka Courageous (видео прилагается)", - утверждается в заявлении.



По словам Урбана, еще утром в четверг американские самолеты засекли вблизи второго атакованного судна Front Altair катера КСИР. Позднее такие же катера, по утверждению американских военных, пытались приблизиться и к Kokuka Courageous, однако американский эсминец Bainbridge первый подошел к судну и взял на свой борт членов экипажа. После этого иранцы, по утверждению Урбана, все же подошли к танкеру и забрали неразорвавшуюся мину.



Заявление СЕНТКОМ сопровождалось черно-белой видеозаписью и двумя цветными фотографиями с пометкой "рассекречено".



На фотографиях, сделанных с борта американского эсминца Bainbridge, отмечены следы от пробоины в борту Kokuka Courageous, а также предмет, обозначенный как "вероятная мина". На видеокадрах, происхождение которых не поясняется, можно разглядеть, как некий катер с людьми приближается к борту танкера, напоминающего Kokuka Courageous, и останавливается у того самого места, где на фотографии была обозначена "вероятная мина". После этого люди производят некие манипуляции, и корабль отплывает обратно. В отличие от фотографий, на которых видна надпись Courageous на борту танкера, на видео прямо не указано, что это за судно.



Ранее о наличии видео сообщил американский телеканал CNN. По утверждению его источников из числа американских официальных лиц, запись была сделана с борта военного самолета США. По версии CNN, иранский корабль приблизился к танкеру, несмотря на то, что в данном районе находились уже около четырех часов американский эсминец Bainbridge, а также принадлежащие США беспилотник и самолет базовой патрульной авиации P-8 Poseidon.



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Саудовская Аравия согласна с позицией США, которые возложили на Иран ответственность за «атаку» на танкеры в Оманском заливе. Об этом заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр.



Как сообщает Al Arabiya, министр отметил, что королевство «не видит причин не согласиться с госсекретарём США» Майком Помпео, который ранее заявил, что иранские власти несут ответственность за нападение на танкеры.



Ранее Помпео обвинил Иран в «атаке» на танкеры в Оманском заливе. ТАСС Категории: политика, чп и криминал Ключевые слова: Иран, взрыв, видео, спасение, моряки, танкеры — статья прочитана 145 раз Комментарии