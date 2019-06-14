В Литве четвертый месяц подряд отмечаются положительные показатели миграции 🔊 Воспроизвести фото: bns.lt



В Литве четвертый месяц подряд фиксируются положительные показатели миграции, когда в страну приезжает больше людей, чем уезжает из нее.



Экономисты говорят, что это обусловлено преимущественно ростом зарплат и упрощением иммиграционных процедур.



Департамент статистики информировал BNS, что в мае в Литву иммигрировало 4472 человека, а эмигрировало 3177 человек.



Почти 58% приезжающих – граждане Литвы, среди уезжающих литовское гражданство есть более чем у 83%.



Немногим превышающее тысячу человек соотношение иммиграции и эмиграции зафиксировано и в апреле.



Старший экономист Отдела макроэкономики и прогнозирования Банка Литвы (БЛ, центробанк) Томас Шяудвитис сказал BNS, что число возвращающихся литовцев могло возрасти по причине благоприятной ситуации на рынке труда Литвы – улучшения возможностей найти работы и стремительного повышения заработной платы. В Литве четвертый месяц подряд фиксируются положительные показатели миграции, когда в страну приезжает больше людей, чем уезжает из нее.Экономисты говорят, что это обусловлено преимущественно ростом зарплат и упрощением иммиграционных процедур.Департамент статистики информировал BNS, что в мае в Литву иммигрировало 4472 человека, а эмигрировало 3177 человек.Почти 58% приезжающих – граждане Литвы, среди уезжающих литовское гражданство есть более чем у 83%.Немногим превышающее тысячу человек соотношение иммиграции и эмиграции зафиксировано и в апреле.Старший экономист Отдела макроэкономики и прогнозирования Банка Литвы (БЛ, центробанк) Томас Шяудвитис сказал BNS, что число возвращающихся литовцев могло возрасти по причине благоприятной ситуации на рынке труда Литвы – улучшения возможностей найти работы и стремительного повышения заработной платы. По его словам, иммиграция иностранцев в Литву обусловлена серьезной нехваткой рабочих рук и изменениями в иммиграционной политике Литвы – для некоторых лиц и предприятий упрощены иммиграционные процедуры.



За первые пять месяцев этого года в Литву иммигрировало 18 тыс. 893 человека, эмигрировало 15 тыс. 996 человек.



Т. Шяудвитис сказал, что прогнозировать дальнейшее развитие миграции нелегко, так как она зависит не только от экономического развития, но и от трудно предсказуемых политических решений.



"На иммиграцию влияют и политико-административные решения, скажем, упрощение иммиграционных процедур или даже от соглашения по Brexit", – сказал экономист.



"В любом случае упомянутые положительные изменения в области миграции, во всяком случае пока, существенно не меняют оценки относительно ожидающего Литву демографического шока, сокращения рабочей силы и тому подобного", - добавил он.



В прошлом году Литва потеряла из-за эмиграции 3,3 тыс. человек. BNS Категории: экономика, общество Ключевые слова: статистика, миграция, департамент География: Литва — статья прочитана 105 раз Комментарии