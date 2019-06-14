В Литве отмечается День траура и надежды 🔊 Воспроизвести



В Литве в пятницу отмечается День траура и надежды, посвященный годовщине проводившихся советской властью ссылок.



На Антакальнисском кладбище в Вильнюсе состоится возложение цветов к памятнику погибшим за родину.



Позже в сейме состоится мероприятие.



Перед самым полуднем, в 11.59 общественный проект "Миссия – Сибирь" объявит всеобщую минуту молчания.



Сразу после нее на Площади независимости возле сейма состоится торжественная церемония поднятия литовского флага.



Позже на улице Ауку (Жертв) в Вильнюсе состоится церемония в память о жертвах оккупации, геноцида и советских репрессий у памятника политическим заключенным и ссыльным.



В 13 час. возле Музея оккупации и борьбы за свободу в Вильнюсе и в других городах Литвы начнется акция "Произнеси, услышь, сохрани", во время которой люди будут зачитывать имена ссыльных и политзаключенных. К этой инициативе подключатся и литовцы США. Они будут зачитывать имена в Вашингтоне у памятника жертвам коммунизма.



После этого у мемориала возле железнодорожного вокзала в Науйойи Вильне организуется "час памяти", похожее мероприятие состоится и во дворце Центра исследования геноцида и резистенции жителей Литвы.



В вильнюсском Доме учителя будут зачитаны фамилии сосланных педагогов.



После оккупации СССР Литвы в 1940–1953 годах из страны было выслано около 130 тысяч человек, еще около 156 тысяч литовцев оказались за решеткой. В Литве в пятницу отмечается День траура и надежды, посвященный годовщине проводившихся советской властью ссылок.На Антакальнисском кладбище в Вильнюсе состоится возложение цветов к памятнику погибшим за родину.Позже в сейме состоится мероприятие.Перед самым полуднем, в 11.59 общественный проект "Миссия – Сибирь" объявит всеобщую минуту молчания.Сразу после нее на Площади независимости возле сейма состоится торжественная церемония поднятия литовского флага.Позже на улице Ауку (Жертв) в Вильнюсе состоится церемония в память о жертвах оккупации, геноцида и советских репрессий у памятника политическим заключенным и ссыльным.В 13 час. возле Музея оккупации и борьбы за свободу в Вильнюсе и в других городах Литвы начнется акция "Произнеси, услышь, сохрани", во время которой люди будут зачитывать имена ссыльных и политзаключенных. К этой инициативе подключатся и литовцы США. Они будут зачитывать имена в Вашингтоне у памятника жертвам коммунизма.После этого у мемориала возле железнодорожного вокзала в Науйойи Вильне организуется "час памяти", похожее мероприятие состоится и во дворце Центра исследования геноцида и резистенции жителей Литвы.В вильнюсском Доме учителя будут зачитаны фамилии сосланных педагогов.После оккупации СССР Литвы в 1940–1953 годах из страны было выслано около 130 тысяч человек, еще около 156 тысяч литовцев оказались за решеткой. BNS Категории: общество, чп и криминал, история Ключевые слова: геноцид, траур, ссылки География: Литва — статья прочитана 153 раза Комментарии