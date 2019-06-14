Канадский клуб впервые в истории стал чемпионом НБА 🔊 Воспроизвести Фото: championat.com







«Торонто Рэпторс», первый раз игравший в финале НБА, победил во всех трех играх на выезде, выиграв серию со счетом 4-2. Самым ценным игроком признали Кавая Ленарда, который получал этот приз в составе «Сан-Антонио Сперс» в 2014 году



Шестая игра финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Торонто Рэпторс», прошедшая на «Оракл-Арене» в Окленде, завершилась победой гостей со счетом 110:114.



В начале первой четверти «динозавры» повели в счете 11:2, однако по ходу первого игрового отрезка игрокам «Голден Стэйт» удалось догнать соперника. Самым активным игроком в четверти стал Кайл Лаури, набравший почти половину очков «Торонто». «Торонто Рэпторс», первый раз игравший в финале НБА, победил во всех трех играх на выезде, выиграв серию со счетом 4-2. Самым ценным игроком признали Кавая Ленарда, который получал этот приз в составе «Сан-Антонио Сперс» в 2014 годуШестая игра финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Торонто Рэпторс», прошедшая на «Оракл-Арене» в Окленде, завершилась победой гостей со счетом 110:114.В начале первой четверти «динозавры» повели в счете 11:2, однако по ходу первого игрового отрезка игрокам «Голден Стэйт» удалось догнать соперника. Самым активным игроком в четверти стал Кайл Лаури, набравший почти половину очков «Торонто».



В начале третьей четверти «Рэпторс» вышли вперед на шесть очков. Но к середине третьего игрового отрезка счет снова стал равным — 76:76. Ключевым моментом игры стала травма защитника «воинов» Клэя Томпсона. Убегая в быстрый отрыв, он пытался забить сверху, однако в момент совершения броска на нем сфолил Дэнни Грин. Томпсон, приземляясь на паркет, неудачно упал и получил повреждение колена. К этому моменту атакующий защитник успел набрать 28 очков (больше всех на площадке). Судьи обязали его пробить два штрафных, хотя игрок направлялся в подтрибунное помещение, сигнализируя о том, что не может продолжать игру. Набрав еще два очка с линии штрафных, Томпсон покинул площадку и больше на нее не возвращался.



В четвертой четверти команды продолжили идти ноздря в ноздрю, но за несколько минут до конца «Рэпторс» вновь повели в счете «+6». «Голден Стэйт» бросился отыгрываться, но в заключительной атаке Стэф Карри не смог забить трехочковый бросок, после чего мяч достался канадцам. За считанные секунды до конца матча форвард Кавай Ленард забил несколько штрафных, установив окончательный счет матча.



Самым ценным игроком финала НБА был признан Кавай Ленард, который в трех из шести матчах против «Голден Стэйт» набирал 30+ очков. В победной игре он собрал коллекцию из 22 очков, шести подборов, трех передач и двух перехватов.



«Голден Стэйт» играл в финале НБА пятый год подряд, в свою очередь «Торонто» оказался в финальной серии впервые в своей истории. По пути к финалу калифорнийцы прошли «Лос-Анджелес Клипперс» (4-2 в серии), «Хьюстон Рокетс» (4-2) и «Портленд Трэйл Блэйзерс» (4-0). При этом «Торонто» обыграл «Орландо Мэджик» (4-1), «Филадельфию Севенти Сиксерс» (4-3) и «Милуоки Бакс» (4-2).



Источник: РБК Во второй 12-минутке баскетболисты успешно обменивались результативными атаками, не отпуская друг друга дальше чем на пять очков. На большой перерыв команды ушли при счете 57:60 в пользу гостей.В начале третьей четверти «Рэпторс» вышли вперед на шесть очков. Но к середине третьего игрового отрезка счет снова стал равным — 76:76. Ключевым моментом игры стала травма защитника «воинов» Клэя Томпсона. Убегая в быстрый отрыв, он пытался забить сверху, однако в момент совершения броска на нем сфолил Дэнни Грин. Томпсон, приземляясь на паркет, неудачно упал и получил повреждение колена. К этому моменту атакующий защитник успел набрать 28 очков (больше всех на площадке). Судьи обязали его пробить два штрафных, хотя игрок направлялся в подтрибунное помещение, сигнализируя о том, что не может продолжать игру. Набрав еще два очка с линии штрафных, Томпсон покинул площадку и больше на нее не возвращался.В четвертой четверти команды продолжили идти ноздря в ноздрю, но за несколько минут до конца «Рэпторс» вновь повели в счете «+6». «Голден Стэйт» бросился отыгрываться, но в заключительной атаке Стэф Карри не смог забить трехочковый бросок, после чего мяч достался канадцам. За считанные секунды до конца матча форвард Кавай Ленард забил несколько штрафных, установив окончательный счет матча.Самым ценным игроком финала НБА был признан Кавай Ленард, который в трех из шести матчах против «Голден Стэйт» набирал 30+ очков. В победной игре он собрал коллекцию из 22 очков, шести подборов, трех передач и двух перехватов.«Голден Стэйт» играл в финале НБА пятый год подряд, в свою очередь «Торонто» оказался в финальной серии впервые в своей истории. По пути к финалу калифорнийцы прошли «Лос-Анджелес Клипперс» (4-2 в серии), «Хьюстон Рокетс» (4-2) и «Портленд Трэйл Блэйзерс» (4-0). При этом «Торонто» обыграл «Орландо Мэджик» (4-1), «Филадельфию Севенти Сиксерс» (4-3) и «Милуоки Бакс» (4-2). Категории: спорт Ключевые слова: баскетбол, финал, НБА, «Торонто Рэпторс» — статья прочитана 88 раз Комментарии