Tygodnik Powszechny Польша : пожиратели сериалов 🔊 Воспроизвести © Bighead Littlehead / HBO (2011 – ...)



Ученые сравнивают зависимость от просмотра сериалов в количествах, превышающих стандартную «порцию», с перееданием и называют ее «запойным телесмотрением». Это явление получает все более широкое распространение. На просмотр сериалов запоем людей толкают психологические и социальные импульсы, но такое развлечение оборачивается проблемами со здоровьем. Является ли это болезнью или временной модой, рассуждает издание.



Если вы до сих пор не смотрели ни единой серии уже закончившегося сериала «Игра престолов», у вас есть возможность нагнать отставание в культурной сфере за четыре дня. Времени хватит даже на то, чтобы немного поспать и удовлетворить другие телесные потребности. Если вы до сих пор не смотрели ни единой серии уже закончившегося сериала «Игра престолов», у вас есть возможность нагнать отставание в культурной сфере за четыре дня. Времени хватит даже на то, чтобы немного поспать и удовлетворить другие телесные потребности.



Появление в интернете стриминговых платформ полностью изменило процесс просмотра сериалов и фильмов. Благодаря доступу к сети их можно смотреть практически в любом месте, начав на домашнем телевизоре, продолжив на телефоне или планшете, а потом пересев за компьютер. Дома на традиционном диване, в путешествии, на кухне или в туалете — больше не имеет значения, где мы находимся. Просмотр сериалов отлично вписался в распорядок дня современного человека, который обычно переоценивает свои способности к многозадачности и считает, что в компании любимых киногероев у него получается резать овощи ничуть не хуже, чем в тишине.



Шведский стол



Цифровые платформы с видео по запросу предоставляют доступ к множеству фильмов, а некоторые из них даже предлагают сразу целые сезоны новых сериалов, испытывая тем самым на прочность нашу силу воли. Экономическая психология называет необходимость ждать доставляющего удовольствие события ценой, которую нужно заплатить за достижение желанной цели. В жизни мы часто сталкиваемся с ситуациями, когда вознаграждение достается нам не сразу: чтобы попасть на интересную выставку, приходится выстоять в очереди, а перед задуманной покупкой — накопить денег. Иногда, однако, ожидание кажется настолько мучительным, что мы готовы обойтись чем-то менее привлекательным, но легкодоступным или поменять временные затраты на плату другого рода (например, берем микрокредит под высокий процент, вместо того чтобы подождать зарплаты и уже тогда сделать покупку).



Когда в нашем распоряжении оказывается целый сезон сериала, проблема исчезает и остается только удовольствие от просмотра. Поставщики контента стараются устранить малейшие неудобства: после окончания эпизода зрителю автоматически предлагают посмотреть следующий, а некоторые платформы даже позволяют пропустить титры, чтобы переход от одной серии к другой был более плавным.



К уходу в сериальный «запой» может склонять также нежелание нести «расходы», даже если они исключительно субъективны. Кому из нас не доводилось, например, съедать залежавшийся в холодильнике продукт, у которого заканчивался срок годности, хотя нам совершенно этого не хотелось? А сколькие из нас не уходили с фильма или спектакля, даже если они казались нам не слишком интересными? Отказ в такой ситуации ощущается как потеря, хотя не решаясь на него, мы вредим себе еще больше. Однако психика оказывается сильнее нас, и переступив некую невидимую границу, мы решаемся идти до конца: досмотреть серию или весь сериал. Такой импульс возникает в мозгу пользователя платформы с фильмами: действие подписки заканчивается или предлагается скидка, значит, возможностей масса, а время поджимает. Таким образом человек, «заглатывающий» очередные серии, начинает походить на постояльца гостиницы, который на завтраке, подающимся в форме шведского стола, съедает гораздо больше, чем обычно дома.



Заглянуть в мозг



Маэва Флайель (Maèva Flayelle) из Люксембургского университета вместе с группой европейских ученых разработала вопросник со списком основных причин, по которым люди смотрят сериалы. В нем оказались такие пункты, как стремление справиться с будничными проблемами, желание наладить социальные связи, испытать сильные эмоции или приобрести знания и умения. «Запойные» зрители чувствуют особую вовлеченность в процесс просмотра или даже зависимость от него, отмечают, что теряют над собой контроль или стремятся как можно дольше сохранить то приятное ощущение, которое возникает, когда они следят за развитием сюжета.



Суати Панда (Swati Panda) и Сатиендра Пандей (Satyendra C. Pandey), проведя исследования на американских студентах, констатировали, что за повышенной склонностью к запойному просмотру сериалов могут скрываться социальные или эскапистские мотивы. Молодые люди погружаются в мир многосерийных фильмов, потому что благодаря этому у них появляются темы для разговоров со знакомыми, чувство, что они идут в ногу со временем и не выпадут из группы, которая считает поглощение сериалов нормой. Кроме того, уход в кинореальность позволяет забыть о ежедневных проблемах. Причины чрезмерной увлеченностью сериалами могут быть и более прозаическими: это просто дешевый и доступный вид развлечения, который становится все более популярным благодаря тщательно продуманным рекламным кампаниям. Вызывает тревогу, однако, то, что о желании продолжать «заглатывать» сериалы заявляют даже те зрители, которые отмечают такие негативные последствия, как усталость, ощущение впустую потраченного времени или сожаление от упущенной возможности встретиться с друзьями.



Интересные данные о причинах, по которым люди впадают в кинозапой, можно почерпнуть в работе ученых из Южной Кореи и Китая. Они опросили примерно 800 человек разного возраста, устраивавших киномарафоны в течение трех месяцев до проведения исследования. Выяснилось, что к компульсивному просмотру многосерийных фильмов более склонны люди с повышенной потребностью в получении сильных эмоций («sensation seeking»). В свою очередь те, кто любит острые ощущения, могут обращаться к сериалам из-за их специфической формы: постоянных поворотов сюжета и переноса кульминационных моментов на последние минуты эпизода. Риск втянуться в заглатывание сериалов велик также у людей с повышенными потребностями в познании (need for cognition): они предпочитают сложные проблемы, задачи и закрученные сюжеты.



Парадоксальным образом склонность к просмотру киноэпизодов «оптом» может быть также связана с… доступом к социальным сетям и другим каналам, распространяющим информацию о поворотах сюжета в том или ином фильме. Бродя по интернету, можно случайно наткнуться на спойлеры: описание фабулы или даже сообщение о том, чем закончится сериал. У некоторых зрителей это отбивает желание смотреть картину дальше, поэтому, стремясь, чтобы никто не лишил их удовольствия, они стараются посмотреть новый материал как можно быстрее.



Оценки и предупреждения



Разумеется, некоторые эксперты говорят о негативном воздействии запойного просмотра сериалов на здоровье. В этом контексте упоминаются, в частности, проблемы со сном, а также свойственные людям, ведущим сидячий образ жизни, заболевания дыхательных путей, опорно-двигательного аппарата и системы кровообращения. «Заглатывание» сериалов может привести к появлению избыточного веса и ожирению, поскольку компульсивный просмотр многосерийных фильмов часто идет в паре со снижением контроля над количеством принимаемой пищи, а также со злоупотреблением фастфудом или продуктами, содержащими большое количество сахара. Психологические последствия связаны, в свою очередь, с усталостью и когнитивной перегрузкой. К их числу относят проблемы с концентрацией и сниженное настроение, причиной которых может быть нарушение правил гигиены сна. Запойные зрители сталкиваются также с таким неприятным симптомом, как ощущение пустоты после расставания с полюбившимися героями.



Анализу функционирования «бинджвотчинга» несколько мешает название, которое ассоциируется с компульсивным перееданием, а у людей с таким расстройством приступы обжорства случаются внезапно и сопровождаются последующим чувством стыда, даже отвращением к себе. С некоторыми любителями сериалов бывает то же самое, однако, другие предваряют погружение в кинореальность тщательными приготовлениями. Не следует также забывать о том, что сериалы могут помочь наладить социальные связи, если в нашей компании важно уметь поддержать беседу об актуальных кинотрендах. Кроме того, если к компульсивному перееданию в обществе сложилось однозначно негативное отношение, то запойные зрители в худшем случае встречаются с неоднозначной реакцией окружающих.



Кадр из сериала «Игра престолов»



Иногда запойный просмотр телесериалов называют зависимостью. Динамика психических состояний, характерная для «запойных зрителей», действительно, напоминает симптомы, свойственные лудоманам, часть из которых жаждет деятельности (познавательной активности, взаимодействия с другими людьми), а часть стремится убежать от навязчивых мыслей или будничных проблем. Точно также некоторых страстных любителей сериалов удерживает на долгие часы перед экраном возможность предугадывать развитие сюжета или чувство причастности к некому коллективному мероприятию, а некоторых привлекает перспектива забыть на некоторое время об одиночестве, стрессе, страхах. И в первом, и во втором случае появляется также желание продолжать процесс. Потребность в игре остается сильной вне зависимости от того, получаем ли мы выигрыш, а когда сериал закончится можно еще почитать отзывы на него, обратиться к материалам со съемочной площадки, поискать информацию об актерах, киноляпах или «пасхальных яйцах» (шутках и сюрпризах, специально спрятанных сценаристами в их фильмах).



Игроман, в зависимости от своих предпочтений, может браться за игры, которые требуют разного объема знаний, отличаются друг от друга по сложности, роли соревновательного или социального элемента. В распоряжении пожирателей сериалов, в свою очередь, есть истории с более или менее захватывающим сюжетом, вызывающие самые разные эмоции. Уйти в «кинозапой» можно как разгадывая вместе с героями сложные загадки, так и следя за судьбой компании друзей или большой семьи из ситкома.



Мода, которая скоро пройдет?



Существует мнение, что стремление назвать связанные с изменением стиля жизни явления терминами из словаря психиатров, это неверный путь. Беспрестанный анализ будничной жизни через призму категорий «здоровье» и «болезнь» часть социологов называет проявлением медикализации, то есть процесса переноса разработанных в медицине понятий и методов на все другие сферы человеческой деятельности.



Размышляя о другом современном тренде, связанном с использованием интернета, психолог Джон Грохол (John M. Grohol) писал, что люди, получая новый инструмент, зачастую начинают им злоупотреблять, но постепенно частота обращения к нему стабилизируется на гораздо более низком уровне. Возможно, именно так у большинства из нас разворачивается история общения с сериалами: сначала мы восторгаемся возможностью с головой погрузиться в восхитительные миры, потом испытываем пресыщение, а в итоге приходим к выводу, что просмотр многосерийных фильмов запоем — это не идеальный метод, но он имеет право на существование.



Однако вне зависимости от того, чем мы считаем «бинджвотчинг» — потенциально опасным явлением или проявлением индивидуальных склонностей, существует большая доля вероятности, что наши затекшие от пребывания в одном и том же положении шея и спина рано или поздно дадут о себе знать. Так что между эпизодами сериала стоит выйти на прогулку, пробежаться или сделать несколько упражнений. Ничего страшного: это время можно использовать для обдумывания того, как дальше повернется сюжет.



Автор: Лукаш Ях (Łukasz Jach) для Tygodnik Powszechny, Польша, перевод В Диагностическом и статистическом руководстве по психическим расстройствам 5-го издания Американской психиатрической ассоциации отдельным пунктом идет «binge-eating disorder», то есть компульсивное переедание, симптомами которого выступают, в частности, эпизоды обжорства, прием пищи при отсутствии физического чувства голода и утрата контроля над этим процессом. По аналогии, просмотр видеоматериалов (чаще всего сериалов) в количествах, превышающих стандартную «порцию», стали называть «binge-watching» — «запойным телесмотрением». Основным критерием для выявления этого феномена служит именно количество эпизодов, а не время, проведенное перед экраном. Если мы слышим, что кто-то в выходные посмотрел подряд девять серий ситкома, мы сразу же представляем себе человека, который заглатывает их одну за другой, как чипсы, не будучи в силах остановиться, пока не увидит дно пачки. Но если кто-то скажет, что он смотрел фильм «Крестный отец», мы скорее, представим себе ценителя творчества Фрэнсиса Копполы или прозы Марио Пьюзо, хотя в обоих случаях речь идет об одинаковом отрезке времени — примерно трех часах.Появление в интернете стриминговых платформ полностью изменило процесс просмотра сериалов и фильмов. Благодаря доступу к сети их можно смотреть практически в любом месте, начав на домашнем телевизоре, продолжив на телефоне или планшете, а потом пересев за компьютер. Дома на традиционном диване, в путешествии, на кухне или в туалете — больше не имеет значения, где мы находимся. Просмотр сериалов отлично вписался в распорядок дня современного человека, который обычно переоценивает свои способности к многозадачности и считает, что в компании любимых киногероев у него получается резать овощи ничуть не хуже, чем в тишине.Цифровые платформы с видео по запросу предоставляют доступ к множеству фильмов, а некоторые из них даже предлагают сразу целые сезоны новых сериалов, испытывая тем самым на прочность нашу силу воли. Экономическая психология называет необходимость ждать доставляющего удовольствие события ценой, которую нужно заплатить за достижение желанной цели. В жизни мы часто сталкиваемся с ситуациями, когда вознаграждение достается нам не сразу: чтобы попасть на интересную выставку, приходится выстоять в очереди, а перед задуманной покупкой — накопить денег. Иногда, однако, ожидание кажется настолько мучительным, что мы готовы обойтись чем-то менее привлекательным, но легкодоступным или поменять временные затраты на плату другого рода (например, берем микрокредит под высокий процент, вместо того чтобы подождать зарплаты и уже тогда сделать покупку).Когда в нашем распоряжении оказывается целый сезон сериала, проблема исчезает и остается только удовольствие от просмотра. Поставщики контента стараются устранить малейшие неудобства: после окончания эпизода зрителю автоматически предлагают посмотреть следующий, а некоторые платформы даже позволяют пропустить титры, чтобы переход от одной серии к другой был более плавным.К уходу в сериальный «запой» может склонять также нежелание нести «расходы», даже если они исключительно субъективны. Кому из нас не доводилось, например, съедать залежавшийся в холодильнике продукт, у которого заканчивался срок годности, хотя нам совершенно этого не хотелось? А сколькие из нас не уходили с фильма или спектакля, даже если они казались нам не слишком интересными? Отказ в такой ситуации ощущается как потеря, хотя не решаясь на него, мы вредим себе еще больше. Однако психика оказывается сильнее нас, и переступив некую невидимую границу, мы решаемся идти до конца: досмотреть серию или весь сериал. Такой импульс возникает в мозгу пользователя платформы с фильмами: действие подписки заканчивается или предлагается скидка, значит, возможностей масса, а время поджимает. Таким образом человек, «заглатывающий» очередные серии, начинает походить на постояльца гостиницы, который на завтраке, подающимся в форме шведского стола, съедает гораздо больше, чем обычно дома.Маэва Флайель (Maèva Flayelle) из Люксембургского университета вместе с группой европейских ученых разработала вопросник со списком основных причин, по которым люди смотрят сериалы. В нем оказались такие пункты, как стремление справиться с будничными проблемами, желание наладить социальные связи, испытать сильные эмоции или приобрести знания и умения. «Запойные» зрители чувствуют особую вовлеченность в процесс просмотра или даже зависимость от него, отмечают, что теряют над собой контроль или стремятся как можно дольше сохранить то приятное ощущение, которое возникает, когда они следят за развитием сюжета.Суати Панда (Swati Panda) и Сатиендра Пандей (Satyendra C. Pandey), проведя исследования на американских студентах, констатировали, что за повышенной склонностью к запойному просмотру сериалов могут скрываться социальные или эскапистские мотивы. Молодые люди погружаются в мир многосерийных фильмов, потому что благодаря этому у них появляются темы для разговоров со знакомыми, чувство, что они идут в ногу со временем и не выпадут из группы, которая считает поглощение сериалов нормой. Кроме того, уход в кинореальность позволяет забыть о ежедневных проблемах. Причины чрезмерной увлеченностью сериалами могут быть и более прозаическими: это просто дешевый и доступный вид развлечения, который становится все более популярным благодаря тщательно продуманным рекламным кампаниям. Вызывает тревогу, однако, то, что о желании продолжать «заглатывать» сериалы заявляют даже те зрители, которые отмечают такие негативные последствия, как усталость, ощущение впустую потраченного времени или сожаление от упущенной возможности встретиться с друзьями.Интересные данные о причинах, по которым люди впадают в кинозапой, можно почерпнуть в работе ученых из Южной Кореи и Китая. Они опросили примерно 800 человек разного возраста, устраивавших киномарафоны в течение трех месяцев до проведения исследования. Выяснилось, что к компульсивному просмотру многосерийных фильмов более склонны люди с повышенной потребностью в получении сильных эмоций («sensation seeking»). В свою очередь те, кто любит острые ощущения, могут обращаться к сериалам из-за их специфической формы: постоянных поворотов сюжета и переноса кульминационных моментов на последние минуты эпизода. Риск втянуться в заглатывание сериалов велик также у людей с повышенными потребностями в познании (need for cognition): они предпочитают сложные проблемы, задачи и закрученные сюжеты.Парадоксальным образом склонность к просмотру киноэпизодов «оптом» может быть также связана с… доступом к социальным сетям и другим каналам, распространяющим информацию о поворотах сюжета в том или ином фильме. Бродя по интернету, можно случайно наткнуться на спойлеры: описание фабулы или даже сообщение о том, чем закончится сериал. У некоторых зрителей это отбивает желание смотреть картину дальше, поэтому, стремясь, чтобы никто не лишил их удовольствия, они стараются посмотреть новый материал как можно быстрее.Разумеется, некоторые эксперты говорят о негативном воздействии запойного просмотра сериалов на здоровье. В этом контексте упоминаются, в частности, проблемы со сном, а также свойственные людям, ведущим сидячий образ жизни, заболевания дыхательных путей, опорно-двигательного аппарата и системы кровообращения. «Заглатывание» сериалов может привести к появлению избыточного веса и ожирению, поскольку компульсивный просмотр многосерийных фильмов часто идет в паре со снижением контроля над количеством принимаемой пищи, а также со злоупотреблением фастфудом или продуктами, содержащими большое количество сахара. Психологические последствия связаны, в свою очередь, с усталостью и когнитивной перегрузкой. К их числу относят проблемы с концентрацией и сниженное настроение, причиной которых может быть нарушение правил гигиены сна. Запойные зрители сталкиваются также с таким неприятным симптомом, как ощущение пустоты после расставания с полюбившимися героями.Анализу функционирования «бинджвотчинга» несколько мешает название, которое ассоциируется с компульсивным перееданием, а у людей с таким расстройством приступы обжорства случаются внезапно и сопровождаются последующим чувством стыда, даже отвращением к себе. С некоторыми любителями сериалов бывает то же самое, однако, другие предваряют погружение в кинореальность тщательными приготовлениями. Не следует также забывать о том, что сериалы могут помочь наладить социальные связи, если в нашей компании важно уметь поддержать беседу об актуальных кинотрендах. Кроме того, если к компульсивному перееданию в обществе сложилось однозначно негативное отношение, то запойные зрители в худшем случае встречаются с неоднозначной реакцией окружающих.Иногда запойный просмотр телесериалов называют зависимостью. Динамика психических состояний, характерная для «запойных зрителей», действительно, напоминает симптомы, свойственные лудоманам, часть из которых жаждет деятельности (познавательной активности, взаимодействия с другими людьми), а часть стремится убежать от навязчивых мыслей или будничных проблем. Точно также некоторых страстных любителей сериалов удерживает на долгие часы перед экраном возможность предугадывать развитие сюжета или чувство причастности к некому коллективному мероприятию, а некоторых привлекает перспектива забыть на некоторое время об одиночестве, стрессе, страхах. И в первом, и во втором случае появляется также желание продолжать процесс. Потребность в игре остается сильной вне зависимости от того, получаем ли мы выигрыш, а когда сериал закончится можно еще почитать отзывы на него, обратиться к материалам со съемочной площадки, поискать информацию об актерах, киноляпах или «пасхальных яйцах» (шутках и сюрпризах, специально спрятанных сценаристами в их фильмах).Игроман, в зависимости от своих предпочтений, может браться за игры, которые требуют разного объема знаний, отличаются друг от друга по сложности, роли соревновательного или социального элемента. В распоряжении пожирателей сериалов, в свою очередь, есть истории с более или менее захватывающим сюжетом, вызывающие самые разные эмоции. Уйти в «кинозапой» можно как разгадывая вместе с героями сложные загадки, так и следя за судьбой компании друзей или большой семьи из ситкома.Существует мнение, что стремление назвать связанные с изменением стиля жизни явления терминами из словаря психиатров, это неверный путь. Беспрестанный анализ будничной жизни через призму категорий «здоровье» и «болезнь» часть социологов называет проявлением медикализации, то есть процесса переноса разработанных в медицине понятий и методов на все другие сферы человеческой деятельности.Размышляя о другом современном тренде, связанном с использованием интернета, психолог Джон Грохол (John M. Grohol) писал, что люди, получая новый инструмент, зачастую начинают им злоупотреблять, но постепенно частота обращения к нему стабилизируется на гораздо более низком уровне. Возможно, именно так у большинства из нас разворачивается история общения с сериалами: сначала мы восторгаемся возможностью с головой погрузиться в восхитительные миры, потом испытываем пресыщение, а в итоге приходим к выводу, что просмотр многосерийных фильмов запоем — это не идеальный метод, но он имеет право на существование.Однако вне зависимости от того, чем мы считаем «бинджвотчинг» — потенциально опасным явлением или проявлением индивидуальных склонностей, существует большая доля вероятности, что наши затекшие от пребывания в одном и том же положении шея и спина рано или поздно дадут о себе знать. Так что между эпизодами сериала стоит выйти на прогулку, пробежаться или сделать несколько упражнений. Ничего страшного: это время можно использовать для обдумывания того, как дальше повернется сюжет.Автор: Лукаш Ях (Łukasz Jach) для Tygodnik Powszechny, Польша, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: общество, культура, технологии Ключевые слова: зависимость, мозг, сериалы — статья прочитана 106 раз Комментарии