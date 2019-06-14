Проклятие последней ведьмы Европы 🔊 Воспроизвести Анну Гёльди современники описывали как женщину гордую, привлекательную и умную. Не это ли ее и прикончило? (Patrick Lo Giudice/Wikipedia)



Более двухсот лет спустя после казни этой швейцарки, ставшей «последней ведьмой Европы», ее судьба по-прежнему кажется невероятной. А личность самой Анна Гёльди беспокоит и вызывает споры, пишет Более двухсот лет спустя после казни этой швейцарки, ставшей «последней ведьмой Европы», ее судьба по-прежнему кажется невероятной. А личность самой Анна Гёльди беспокоит и вызывает споры, пишет



В том, чтобы называть проклятием тот неутолимый интерес, который и 235 лет спустя вызывает Анна Гёльди, есть своя ирония: ведь она считается последней женщиной в Европе, казненной по обвинению в том, что она была ведьмой. Летом 1782 года, 13 июня, палач кантона Гларус отрубил ей голову.



Эксперт по Гёльди



Вальтер Хаузер начал плотно интересоваться историей Анны Гёльди 12 лет назад и теперь знает о ней все, что только возможно. Журналист и юрист, он написал о ней уже две книги. Он также является президентом Фонда Анны Гёльди и одним из наиболее активных борцов за ее реабилитацию. Да, с «последней ведьмы Европы» десять лет назад были сняты все обвинения. Сейчас он показывает нам новый музей Анны Гёльди, открывшийся 20 августа в Гларусе, главном городе одноименного кантона.



Такой музей просто необходим, ведь большинство туристов приезжает сюда именно ради нее, отмечает Вальтер Хаузер. Кстати, он в этом городе вырос. «Ее история заключает в себе все ключевые элементы настоящей хорошей драмы: любовь, власть, интриги и смерть».



Вальтер Хаузер – настоящий эксперт по всему, что касается Анны Гёльди, он посвятил ей более 12 лет. Здесь он сфотографирован в ее новом музее. (Lars Gotsch/swissinfo.ch)



Бедная служанка



Анна Гёльди родилась 24 октября 1734 года и выросла в предместье Цюриха Закс (Sax), которое сейчас территориально относится к кантону Санкт-Галлен. Семья ее была бедной и принадлежала к нижней социальной ступени общества.



С 15-летнего возраста ей пришлось работать служанкой в разных семействах своей общины, Зеннвальд (Sennwald). В 31 год она впервые забеременела. Отцом был солдат, исчезнувший где-то за границей еще до того, как ребенок появился на свет.



Черная полоса в жизни молодой женщины началась сразу же после рождения ребенка: новорожденный умер, задохнувшись, в первую же ночь. Анну обвинили в его убийстве, несмотря на то, что внезапная смерть новорожденных в ту эпоху встречалась часто. Правосудие же было жестоким.



Наказание и бегство



Вначале служанку приговорили к позорному столбу. А после этого публичного наказания велели на шесть лет запереть в доме ее сестры, но Анна предпочла сбежать. Земли Гларуса отстояли от нее на день ходьбы и относились уже к юрисдикции другого кантона. Там она и обосновалась, поступив в услужение к богатой семье Цвики (Zwicky).



Там у Анны была связь с сыном хозяина, молодым доктором Мельхиором Цвики, на 11 лет ее моложе. От этой любовной истории родился здоровый ребенок. Хотя молодой человек и желал на ней жениться, это было невозможно из-за разницы происхождения. Что стало с ребенком – мы не знаем.



«Через что ей пришлось пройти»



«Для своей эпохи Анна Гёльди была женщина с характером», – говорит Маша Карелль (Masha Karell), актриса, играющая ее в музыкальной постановке, которую можно увидеть, начиная с сентября 2017 г. К этой роли она много готовилась: «Я посетила все важные в ее судьбе места и впитывала всю информацию, которую могла узнать о ней».



Некоторые из этих мест вовсе не изменились. Например, фамильный дом Цвики стоит до сих пор. Чем больше узнавала Маша Карелль, тем более сильное впечатление производил на нее ее персонаж. «Нужно попытаться только себе представить, через что ей пришлось пройти», – говорит она. «Служанка, осужденная за смерть младенца, выставленная у позорного столба, принужденная к бегству. Но после каждого удара судьбы она все время поднималась, чтобы идти дальше».



Актриса не сомневается, что должна дать играть героиню с сильным характером: «Она напоминает мне дикую лошадь, которую не могут оседлать».



Маша Карелль играет главную роль в музыкальной комедии об Анне Гёльди. Актриса, которой 48 лет, убеждена, что ей у ее героини был сильный характер. (swissinfo.ch)



Заколдованные иголки в доме судьи



Работа служанки приведет Анну к трагической развязке. В 1780 году, когда ей было уже 46 лет, она поступила на службу к семейству Чуди (Tschudi). Хозяин дома Йоханн Якоб Чуди был доктором и судьей и принадлежал к гларнерской элите.



Однажды утром одна из его дочерей обнаружила в своем молоке иголку. Она немедленно обвинила служанку, готовившую это молоко. Та была уволена, и приличное общество тех краев дало понять, что лучше ей убраться подобру-поздорову.



Восемнадцать дней спустя вторая дочь в семействе Чуди забилась в конвульсиях и начала выплевывать иголки и кусочки железа. Хотя служанки уже две недели не было в доме, подозрения тут же пали на нее. Отец заявил, что та «испортила» его дочь, наколдовала беду.



Безо всяких доказательств и в нарушение логики Анна Гёльди была арестована и выставлена на суд. Большая часть свидетелей состояла из знакомых семьи Чуди. Вначале женщина отказывалась от всех обвинений, но после пыток все-таки призналась в том, что «заколдовала» девушку, сговорившись для этого с дьяволом. В 1782 году она была обезглавлена.



Эпоха Просвещения не помогла



Для Европы той поры такой приговор был уже практически немыслимым! Эпоха Просвещения уже давно развеяла мрак невежества, во всяком случае, в верхних, образованных слоях общества, к которым относится врач и судья, Йоханн Якоб Чуди, вполне избавились от суеверий.



Вальтер Хаузер (Walter Hauser) полагает, что такое обвинение в колдовстве сделалось возможным только потому, что исходило от человека, обличенного властью. «Расскажи что-то подобное обычный житель, его бы не послушали. Это был юридический скандал». По мнению историка, Йоханн Якоб Чуди просто хотел от нее избавиться: скорее всего, у него была связь со служанкой.



«Стань об этой связи известно – это бы означало социальную и профессиональную смерть для самого Чуди», – объясняет Вальтер Хаузер. «После процесса тот запросил официальный документ, в котором свидетельствовалось бы, что он никогда не имел интимных контактов с Анной Гёльди».



А может, ему не пришелся по вкусу ее независимый нрав. Или он опасался, что та обвинит его в принуждении и найдет поддержку. Современники описывали Гёльди как женщину «гордую, соблазнительную и достаточно образованную». Для Маши Карелль ясно, что та была слишком независимой, «а это многим тогда не нравилось».



И сегодня эта история не забылась, а продолжает будоражить умы в кантоне Гларус, несмотря на то, что десять лет назад Анну Гёльди официально реабилитировали. Возможно, в этом и заключается ее проклятие и колдовская сила: напоминать Швейцарии о том, что в истории этой страны есть свои темные пятна. Вальтер Хаузе (Walter Hauser) серьезно задумывается, прежде, чем заговорить. Наконец, после заметного внутреннего сопротивления, он все же произносит: «Проклятие какое-то… Ее история меня просто не отпускает».В том, чтобы называть проклятием тот неутолимый интерес, который и 235 лет спустя вызывает Анна Гёльди, есть своя ирония: ведь она считается последней женщиной в Европе, казненной по обвинению в том, что она была ведьмой. Летом 1782 года, 13 июня, палач кантона Гларус отрубил ей голову.Вальтер Хаузер начал плотно интересоваться историей Анны Гёльди 12 лет назад и теперь знает о ней все, что только возможно. Журналист и юрист, он написал о ней уже две книги. Он также является президентом Фонда Анны Гёльди и одним из наиболее активных борцов за ее реабилитацию. Да, с «последней ведьмы Европы» десять лет назад были сняты все обвинения. Сейчас он показывает нам новый музей Анны Гёльди, открывшийся 20 августа в Гларусе, главном городе одноименного кантона.Такой музей просто необходим, ведь большинство туристов приезжает сюда именно ради нее, отмечает Вальтер Хаузер. Кстати, он в этом городе вырос. «Ее история заключает в себе все ключевые элементы настоящей хорошей драмы: любовь, власть, интриги и смерть».Бедная служанкаАнна Гёльди родилась 24 октября 1734 года и выросла в предместье Цюриха Закс (Sax), которое сейчас территориально относится к кантону Санкт-Галлен. Семья ее была бедной и принадлежала к нижней социальной ступени общества.С 15-летнего возраста ей пришлось работать служанкой в разных семействах своей общины, Зеннвальд (Sennwald). В 31 год она впервые забеременела. Отцом был солдат, исчезнувший где-то за границей еще до того, как ребенок появился на свет.Черная полоса в жизни молодой женщины началась сразу же после рождения ребенка: новорожденный умер, задохнувшись, в первую же ночь. Анну обвинили в его убийстве, несмотря на то, что внезапная смерть новорожденных в ту эпоху встречалась часто. Правосудие же было жестоким.Вначале служанку приговорили к позорному столбу. А после этого публичного наказания велели на шесть лет запереть в доме ее сестры, но Анна предпочла сбежать. Земли Гларуса отстояли от нее на день ходьбы и относились уже к юрисдикции другого кантона. Там она и обосновалась, поступив в услужение к богатой семье Цвики (Zwicky).Там у Анны была связь с сыном хозяина, молодым доктором Мельхиором Цвики, на 11 лет ее моложе. От этой любовной истории родился здоровый ребенок. Хотя молодой человек и желал на ней жениться, это было невозможно из-за разницы происхождения. Что стало с ребенком – мы не знаем.«Для своей эпохи Анна Гёльди была женщина с характером», – говорит Маша Карелль (Masha Karell), актриса, играющая ее в музыкальной постановке, которую можно увидеть, начиная с сентября 2017 г. К этой роли она много готовилась: «Я посетила все важные в ее судьбе места и впитывала всю информацию, которую могла узнать о ней».Некоторые из этих мест вовсе не изменились. Например, фамильный дом Цвики стоит до сих пор. Чем больше узнавала Маша Карелль, тем более сильное впечатление производил на нее ее персонаж. «Нужно попытаться только себе представить, через что ей пришлось пройти», – говорит она. «Служанка, осужденная за смерть младенца, выставленная у позорного столба, принужденная к бегству. Но после каждого удара судьбы она все время поднималась, чтобы идти дальше».Актриса не сомневается, что должна дать играть героиню с сильным характером: «Она напоминает мне дикую лошадь, которую не могут оседлать».Работа служанки приведет Анну к трагической развязке. В 1780 году, когда ей было уже 46 лет, она поступила на службу к семейству Чуди (Tschudi). Хозяин дома Йоханн Якоб Чуди был доктором и судьей и принадлежал к гларнерской элите.Однажды утром одна из его дочерей обнаружила в своем молоке иголку. Она немедленно обвинила служанку, готовившую это молоко. Та была уволена, и приличное общество тех краев дало понять, что лучше ей убраться подобру-поздорову.Восемнадцать дней спустя вторая дочь в семействе Чуди забилась в конвульсиях и начала выплевывать иголки и кусочки железа. Хотя служанки уже две недели не было в доме, подозрения тут же пали на нее. Отец заявил, что та «испортила» его дочь, наколдовала беду.Безо всяких доказательств и в нарушение логики Анна Гёльди была арестована и выставлена на суд. Большая часть свидетелей состояла из знакомых семьи Чуди. Вначале женщина отказывалась от всех обвинений, но после пыток все-таки призналась в том, что «заколдовала» девушку, сговорившись для этого с дьяволом. В 1782 году она была обезглавлена.Эпоха Просвещения не помоглаДля Европы той поры такой приговор был уже практически немыслимым! Эпоха Просвещения уже давно развеяла мрак невежества, во всяком случае, в верхних, образованных слоях общества, к которым относится врач и судья, Йоханн Якоб Чуди, вполне избавились от суеверий.Вальтер Хаузер (Walter Hauser) полагает, что такое обвинение в колдовстве сделалось возможным только потому, что исходило от человека, обличенного властью. «Расскажи что-то подобное обычный житель, его бы не послушали. Это был юридический скандал». По мнению историка, Йоханн Якоб Чуди просто хотел от нее избавиться: скорее всего, у него была связь со служанкой.«Стань об этой связи известно – это бы означало социальную и профессиональную смерть для самого Чуди», – объясняет Вальтер Хаузер. «После процесса тот запросил официальный документ, в котором свидетельствовалось бы, что он никогда не имел интимных контактов с Анной Гёльди».А может, ему не пришелся по вкусу ее независимый нрав. Или он опасался, что та обвинит его в принуждении и найдет поддержку. Современники описывали Гёльди как женщину «гордую, соблазнительную и достаточно образованную». Для Маши Карелль ясно, что та была слишком независимой, «а это многим тогда не нравилось».И сегодня эта история не забылась, а продолжает будоражить умы в кантоне Гларус, несмотря на то, что десять лет назад Анну Гёльди официально реабилитировали. Возможно, в этом и заключается ее проклятие и колдовская сила: напоминать Швейцарии о том, что в истории этой страны есть свои темные пятна. swissinfo.ch Категории: общество, в Европе, история Ключевые слова: музей, ведьмы, заклятия — статья прочитана 105 раз Комментарии