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В горах Алтая нашли 1500-летнюю мумию в кроссовках



Археологи обнаружили в горах Алтая мумифицированное тело женщины, обувь которой напоминает кроссовки Adidas, рассказал РИА Новости представитель монгольского музея Khovd, сообщает ecology.md.

По его словам, возраст мумии оценивается в полторы тысячи лет, захоронение было сделано на высоте более 2800 метров, поэтому мумия очень хорошо сохранилась.

"На ногах у женщины была обувь, очень похожая на ботинки для сноуборда фирмы Adidas. Рядом с телом имелись и другие предметы – различная утварь, одежда, узда, баранья голова, кости других животных", — сказал представитель музея.
После того как фото мумии появилось в интернете, пользователи сообщества пришли к выводу, что умершая женщина могла быть путешественником во времени.

"Люди думают, что мумия возрастом 1,5 тысячи лет, которая "носит кроссовки Adidas" является доказательством путешествий во времени", — написал один из пользователей сообщества.

По словам археологов, это первое нетронутое тюркское захоронение, найденное в Монголии. Принадлежность останков женщине определена не анатомически. В настоящий момент мумию изучают ученые, после выводов экспертов мумифицированное тело будет размещено в одной из экспозиций музея Khovd.

Источник: РИА Новости


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ecology.md
Категории: история, образование
Ключевые слова: открытие, ученые, мумия
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добавлена сегодня, 14 июня, 20:00

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