Загрузка... В горах Алтая нашли 1500-летнюю мумию в кроссовках 🔊 Воспроизвести



Археологи обнаружили в горах Алтая мумифицированное тело женщины, обувь которой напоминает кроссовки Adidas, рассказал РИА Новости представитель монгольского музея Khovd, сообщает



По его словам, возраст мумии оценивается в полторы тысячи лет, захоронение было сделано на высоте более 2800 метров, поэтому мумия очень хорошо сохранилась.



"На ногах у женщины была обувь, очень похожая на ботинки для сноуборда фирмы Adidas. Рядом с телом имелись и другие предметы – различная утварь, одежда, узда, баранья голова, кости других животных", — сказал представитель музея. Археологи обнаружили в горах Алтая мумифицированное тело женщины, обувь которой напоминает кроссовки Adidas, рассказал РИА Новости представитель монгольского музея Khovd, сообщает ecology.md По его словам, возраст мумии оценивается в полторы тысячи лет, захоронение было сделано на высоте более 2800 метров, поэтому мумия очень хорошо сохранилась."На ногах у женщины была обувь, очень похожая на ботинки для сноуборда фирмы Adidas. Рядом с телом имелись и другие предметы – различная утварь, одежда, узда, баранья голова, кости других животных", — сказал представитель музея.



"Люди думают, что мумия возрастом 1,5 тысячи лет, которая "носит кроссовки Adidas" является доказательством путешествий во времени", — написал один из пользователей сообщества.



По словам археологов, это первое нетронутое тюркское захоронение, найденное в Монголии. Принадлежность останков женщине определена не анатомически. В настоящий момент мумию изучают ученые, после выводов экспертов мумифицированное тело будет размещено в одной из экспозиций музея Khovd.



Источник: РИА Новости



После того как фото мумии появилось в интернете, пользователи сообщества пришли к выводу, что умершая женщина могла быть путешественником во времени."Люди думают, что мумия возрастом 1,5 тысячи лет, которая "носит кроссовки Adidas" является доказательством путешествий во времени", — написал один из пользователей сообщества.По словам археологов, это первое нетронутое тюркское захоронение, найденное в Монголии. Принадлежность останков женщине определена не анатомически. В настоящий момент мумию изучают ученые, после выводов экспертов мумифицированное тело будет размещено в одной из экспозиций музея Khovd. Загрузка... ecology.md Категории: история, образование Ключевые слова: открытие, ученые, мумия — статья прочитана 150 раз Комментарии