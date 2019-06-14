В горах Алтая нашли 1500-летнюю мумию в кроссовках

Археологи обнаружили в горах Алтая мумифицированное тело женщины, обувь которой напоминает кроссовки Adidas, рассказал РИА Новости представитель монгольского музея Khovd, сообщает ecology.md.
По его словам, возраст мумии оценивается в полторы тысячи лет, захоронение было сделано на высоте более 2800 метров, поэтому мумия очень хорошо сохранилась.
"На ногах у женщины была обувь, очень похожая на ботинки для сноуборда фирмы Adidas. Рядом с телом имелись и другие предметы – различная утварь, одежда, узда, баранья голова, кости других животных", — сказал представитель музея.
После того как фото мумии появилось в интернете, пользователи сообщества пришли к выводу, что умершая женщина могла быть путешественником во времени.
"Люди думают, что мумия возрастом 1,5 тысячи лет, которая "носит кроссовки Adidas" является доказательством путешествий во времени", — написал один из пользователей сообщества.
По словам археологов, это первое нетронутое тюркское захоронение, найденное в Монголии. Принадлежность останков женщине определена не анатомически. В настоящий момент мумию изучают ученые, после выводов экспертов мумифицированное тело будет размещено в одной из экспозиций музея Khovd.
"Люди думают, что мумия возрастом 1,5 тысячи лет, которая "носит кроссовки Adidas" является доказательством путешествий во времени", — написал один из пользователей сообщества.
По словам археологов, это первое нетронутое тюркское захоронение, найденное в Монголии. Принадлежность останков женщине определена не анатомически. В настоящий момент мумию изучают ученые, после выводов экспертов мумифицированное тело будет размещено в одной из экспозиций музея Khovd.