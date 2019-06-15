Загрузка... Нобелевское открытие в Израиле работает: создан новый метод борьбы с раком 🔊 Воспроизвести Профессор Ашраф Брик. Фото: пресс-служба Техниона



В работе над биохимической стратегией участвовали ученые хайфского Техниона, японские и американские исследователи, а в основу легло открытие профессора Аарона Чехановера, удостоенное Нобелевской премии, сообщает



Исследователи Израильского технологического института (Техниона) разработали новую стратегию уничтожения злокачественных клеток. В научной работе принимали участие японские и американские ученые, возглавляли группу профессор Ашраф Брик с химического факультета Техниона, лауреат Нобелевской премии профессор Аарон Чехановер с медицинского факультета Техниона, профессор Дэвид Фушман из Университета штата Мэриленд и профессор Хиро Суга из Токийского университета. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Chemistry. В работе над биохимической стратегией участвовали ученые хайфского Техниона, японские и американские исследователи, а в основу легло открытие профессора Аарона Чехановера, удостоенное Нобелевской премии, сообщает ВЕСТИ-ИЗРАИЛЬ Исследователи Израильского технологического института (Техниона) разработали новую стратегию уничтожения злокачественных клеток. В научной работе принимали участие японские и американские ученые, возглавляли группу профессор Ашраф Брик с химического факультета Техниона, лауреат Нобелевской премии профессор Аарон Чехановер с медицинского факультета Техниона, профессор Дэвид Фушман из Университета штата Мэриленд и профессор Хиро Суга из Токийского университета. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Chemistry.



Ученые Техниона открыли влияние убиквитина на разложение поврежденных белков ферментами-протеазами. Этот процесс играет крайне важную роль, потому что в его отсутствие поврежденные белки "засоряют" клетки и нарушают их нормальное функционирование.



В настоящее время известно, что нормальное функционирование убиквитиновой системы очень важно для поддержания здоровья, и не только в связи с избавлением от поврежденных белков. Нарушения этой системы вызывают тяжелые заболевания, включая опухоли, боковой амиотрофический склероз (ALS) и иные дегенеративные болезни нервной системы, муковисцидоз (cystic fibrosis) и паркинсонизм.



Открытие убиквитина проложило дорогу дальнейшим исследованиям. Многие группы ученых в разных странах занимаются сейчас изучением работы убиквитиновой системы и ее использованием в лечении разных болезней.



Результатом стало создание и лицензирование 4 лекарств против разных видов рака - в частности, множественной миеломы. Эти лекарства спасают жизнь тысячам людей в мире.



А сейчас в Технионе найден новый способ остановки ракового процесса.



Профессор Ашраф Брик. Фото: пресс-служба Техниона



Дело в том, что первый этап работы убиквитиновой системы - создание убиквитиновых цепочек, которые помечают белки для ликвидации. Но проблема в том, что раковые клетки умеют манипулировать убиквитиновой системой и использовать ее для своего выживания и размножения.



Стратегия, разработанная профессором Бриком и его коллегами, нейтрализует способность опухоли производить эти манипуляции. Это может стать основой для разработки новых эффективных методов лечения онкозаболеваний.



Спонсорами исследования выступили американский национальный институт здравоохранения NIH и ряд частных фондов. Новое исследование стало этапом в использовании белка убиквитина, за открытие свойств которого два израильских ученых, профессора Чехановер и Гершко, получили Нобелевскую премию по химии в 2004 году.Ученые Техниона открыли влияние убиквитина на разложение поврежденных белков ферментами-протеазами. Этот процесс играет крайне важную роль, потому что в его отсутствие поврежденные белки "засоряют" клетки и нарушают их нормальное функционирование.В настоящее время известно, что нормальное функционирование убиквитиновой системы очень важно для поддержания здоровья, и не только в связи с избавлением от поврежденных белков. Нарушения этой системы вызывают тяжелые заболевания, включая опухоли, боковой амиотрофический склероз (ALS) и иные дегенеративные болезни нервной системы, муковисцидоз (cystic fibrosis) и паркинсонизм.Открытие убиквитина проложило дорогу дальнейшим исследованиям. Многие группы ученых в разных странах занимаются сейчас изучением работы убиквитиновой системы и ее использованием в лечении разных болезней.Результатом стало создание и лицензирование 4 лекарств против разных видов рака - в частности, множественной миеломы. Эти лекарства спасают жизнь тысячам людей в мире.А сейчас в Технионе найден новый способ остановки ракового процесса.Дело в том, что первый этап работы убиквитиновой системы - создание убиквитиновых цепочек, которые помечают белки для ликвидации. Но проблема в том, что раковые клетки умеют манипулировать убиквитиновой системой и использовать ее для своего выживания и размножения.Стратегия, разработанная профессором Бриком и его коллегами, нейтрализует способность опухоли производить эти манипуляции. Это может стать основой для разработки новых эффективных методов лечения онкозаболеваний.Спонсорами исследования выступили американский национальный институт здравоохранения NIH и ряд частных фондов. Загрузка... vesty.co.il Категории: технологии, здоровье, образование Ключевые слова: лекарства, рак, исследование, онкология — статья прочитана 142 раза Комментарии