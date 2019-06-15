Яд скорпиона уничтожил резистентные бактерии

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Изучив составляющие яда скорпиона, ученые смогли в лабораторных условиях синтезировать соединения, которые эффективно уничтожают стойкие бактерии стафилококка и туберкулеза. Группа изучала яд скорпиона 45 лет, сообщает



Американские ученые из США и Мексики обнаружили в яде скорпиона два химических соединения, которых эффективно уничтожали бактерии стафилоккока и резистентные бактерии туберкулеза в моделях мышей. Команде уже удалось синтезировать оба вещества в лаборатории. Работа опубликована на сайте Стэнфордского университета.



Группа исследователей из Мексики под руководством профессора Луривала Поссани занималась изучением свойств яда скорпиона последние 45 лет и ранее уже идентифицировала в нем антибактериальные и противомалярийсные вещества. Теперь целебные свойства против туберкулеза и стафилоккока нашли у скорпиона, обитающего в восточной Мексике. Изучив составляющие яда скорпиона, ученые смогли в лабораторных условиях синтезировать соединения, которые эффективно уничтожают стойкие бактерии стафилококка и туберкулеза. Группа изучала яд скорпиона 45 лет, сообщает ХАЙТЕК+ Американские ученые из США и Мексики обнаружили в яде скорпиона два химических соединения, которых эффективно уничтожали бактерии стафилоккока и резистентные бактерии туберкулеза в моделях мышей. Команде уже удалось синтезировать оба вещества в лаборатории. Работа опубликована на сайте Стэнфордского университета.Группа исследователей из Мексики под руководством профессора Луривала Поссани занималась изучением свойств яда скорпиона последние 45 лет и ранее уже идентифицировала в нем антибактериальные и противомалярийсные вещества. Теперь целебные свойства против туберкулеза и стафилоккока нашли у скорпиона, обитающего в восточной Мексике. Ученые называют яд скорпиона одним из самых редких и дорогих материалов на земле: производство около четырех литров яда обойдется в $39 млн. Только синтез соединений в лаборатории обеспечит долгожданный успех научной работы. Этим и занялась команда.



Эксперименты проводили на объеме яда, который в 10 раз меньше, чем количество крови, которое высасывает комар за один раз. Добывая яд из хвоста животного, ученые заметили, что при контакте с воздухом он менял цвет от прозрачного к коричневому.



Эксперименты показали, что изменяющими цвет ингредиентами были два неизвестных ранее бензохинона — класс молекул с антимикробными свойствами. Когда их изолировали и выделили из яда, то при контакте с воздухом один становился красным, а другой синим.



Бензохиноны в яде скорпиона оказались почти идентичными и структурно связанными за исключением различия в атоме кислорода и серы.



Когда команда синтезировала соединения в лаборатории, по эффективности они соответствовали натуральным. Красный бензохинон был особенно эффективен для уничтожения бактерий стафилоккока, а синий — против обычных и резистентных штаммов бактерий, вызывающих туберкулез.



Авторы пока не знают, почему скорпион производит эти соединения, однако утверждают, что сами по себе они не ядовиты для организма.



Пока это подтвердилось только на мышах. Сейчас команда продолжает изучать природные соединения и планирует преобразовать синтезированные в лаборатории вещества в лекарственными препараты.



Туберкулез остается одной из самых опасных инфекционных болезней, который ежегодно убивает сотни тысяч людей ежегодно. При это эксперты считают, что заболевание можно полностью уничтожить в ближайшие 25 лет.



Чтобы это произошло, ученые разрабатывают новые диагностические тесты. Так, лабораторный анализ крови, недавно созданный в Великобритании, может преобразить современную диагностику. Загрузка... hightech.plus Категории: общество, здоровье, образование Ключевые слова: яд, болезни, туберкулёз, скорпионы, стафилокок — статья прочитана 145 раз Комментарии