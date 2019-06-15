Загрузка... Baijiahao Китай : «богатырское телосложение» русских — результат их питания 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Максим Богодвид



Китай и Россию связывает многое, однако предпочтения в еде народов двух стран совсем разные. Это объясняется географическими и климатическими особенностями каждого региона, которые оказывают прямое влияние на рацион питания: чтобы сопротивляться лютым морозам, русским нужно есть высококалорийную пищу, поэтому большинство из них могут похвастаться «богатырским телосложением», пишет Baijiahao.



Большинство россиян могут похвастаться «богатырским телосложением». Увидев, что они едят, китайские интернет-пользователи согласились, что все дело в их рационе питания.



В мире множество разных стран, и в каждой из них свои пищевые привычки, которые сложились благодаря разному географическому положению. Однако у многих возникает вопрос: если посмотреть на карту, можно увидеть, что страны очень близко расположены, тогда почему еда везде разная? На самом деле, тесные отношения между странами не означают, что у их народов схожие вкусовые пристрастия. Рассмотрим Китай и Корею. Все знают, что они очень близко расположены. Поэтому многие думают, что между ними немного различий. Корейцы считают, что китайцы любят кимчи или лапшу, но для нас это не более чем гарнир. Но сегодня мы поговорим не о Китае, а о России. Большинство россиян могут похвастаться «богатырским телосложением». Увидев, что они едят, китайские интернет-пользователи согласились, что все дело в их рационе питания.В мире множество разных стран, и в каждой из них свои пищевые привычки, которые сложились благодаря разному географическому положению. Однако у многих возникает вопрос: если посмотреть на карту, можно увидеть, что страны очень близко расположены, тогда почему еда везде разная? На самом деле, тесные отношения между странами не означают, что у их народов схожие вкусовые пристрастия. Рассмотрим Китай и Корею. Все знают, что они очень близко расположены. Поэтому многие думают, что между ними немного различий. Корейцы считают, что китайцы любят кимчи или лапшу, но для нас это не более чем гарнир. Но сегодня мы поговорим не о Китае, а о России.



Все знают, что с течением времени все меняется. Например, когда русские красавицы становятся старше, у них появляются морщины, и фигура тоже начинает меняться. В России в некоторых районах большинство людей «богатырского телосложения». Если вы хотите узнать настоящую Россию, нужно очень хорошо изучить регионы, особенно те, в которых холодно. Нужно как следует ознакомиться с географическими особенностями, потому что они влияют на формирование разных характеров. Хотя, вне зависимости от места, русских отличает особая сила духа и доброжелательность.



В Китае тоже есть люди с разным телосложением, но неважно на севере или на юге, комплекция у всех примерно одинаковая — средняя. Сейчас я понял, что в России в определенных регионах большинство людей довольно крепкого телосложения. Фактически это сильно связано с их питанием. Чтобы сопротивляться лютым морозам, им нужно есть высококалорийную пищу. Именно так и формируются пищевые пристрастия. Например, в одном из регионов люди часто любят есть икру, которая богата полезными микроэлементами — белками и витаминами, в том числе витамином В3, а также крайне полезна для кожи.



Кроме икры есть еще колбаса. Думаю, все с ней хорошо знакомы. Она полностью состоит из мяса. Если вы уже наелись, то можно отнести свежее мясо домой, чтобы пожарить с овощами или смешать с другими продуктами. Со всем вышеперечисленным вы хорошо знакомы. Еще русским особенно нравится есть суп. В холодную пору мясной суп отлично помогает согреться, особенно борщ, который очень любят русские. Таким образом, можно сказать, что «богатырское телосложение» русских напрямую зависит от их рациона.



Baijiahao, Китай, перевод Мы вроде бы хорошо знакомы с русской культурой. На протяжении многих лет Китай и Россию связывает многое. Мы, китайцы, считаем, что русские девушки особенно красивые, у них белоснежная кожа, а еще они кажутся очень смелыми. Если говорить о мужчинах, то в некоторых регионах заметно их пристрастие к водке, это обусловлено холодным климатом. Когда приезжаешь в Россию, замечаешь, что русские красавицы становятся частью пейзажей. Неважно, где ты находишься, они всегда привлекают внимание.Все знают, что с течением времени все меняется. Например, когда русские красавицы становятся старше, у них появляются морщины, и фигура тоже начинает меняться. В России в некоторых районах большинство людей «богатырского телосложения». Если вы хотите узнать настоящую Россию, нужно очень хорошо изучить регионы, особенно те, в которых холодно. Нужно как следует ознакомиться с географическими особенностями, потому что они влияют на формирование разных характеров. Хотя, вне зависимости от места, русских отличает особая сила духа и доброжелательность.В Китае тоже есть люди с разным телосложением, но неважно на севере или на юге, комплекция у всех примерно одинаковая — средняя. Сейчас я понял, что в России в определенных регионах большинство людей довольно крепкого телосложения. Фактически это сильно связано с их питанием. Чтобы сопротивляться лютым морозам, им нужно есть высококалорийную пищу. Именно так и формируются пищевые пристрастия. Например, в одном из регионов люди часто любят есть икру, которая богата полезными микроэлементами — белками и витаминами, в том числе витамином В3, а также крайне полезна для кожи.Кроме икры есть еще колбаса. Думаю, все с ней хорошо знакомы. Она полностью состоит из мяса. Если вы уже наелись, то можно отнести свежее мясо домой, чтобы пожарить с овощами или смешать с другими продуктами. Со всем вышеперечисленным вы хорошо знакомы. Еще русским особенно нравится есть суп. В холодную пору мясной суп отлично помогает согреться, особенно борщ, который очень любят русские. Таким образом, можно сказать, что «богатырское телосложение» русских напрямую зависит от их рациона.Baijiahao, Китай, перевод ИноСМИ Загрузка... inosmi.ru Категории: общество, здоровье, история Ключевые слова: русские, питание, организм — статья прочитана 146 раз Комментарии