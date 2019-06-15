Загрузка... Латвийский покоритель Эвереста: там 300 тел — убрать их невозможно 🔊 Воспроизвести



На вершине Эвереста находится около 300 тел альпинистов, которые не смогли достигнуть своей цели, рассказал в интервью радио Baltkom предприниматель Арно Тер-Сааков, который взошел на вершину 23 мая, пишет



«Цена восхождения достаточно высока, каждый альпинист на определенной высоте начинает находиться в «зоне смерти» — это та высота, с которой нельзя эвакуировать ни живого, ни мертвого человека. Восхождение на Эверест физически сложный процесс, поэтому дополнительный груз на себе нести никто не будет. Я видел три тела, они не прикрыты снегом. На сегодняшний день там находятся около 300 тел, убрать их невозможно. Снять одно тело — это 40 хорошо подготовленных людей. Их максимум заворачивают во флаг страны и оставляют, иногда скидывают, чтобы они не лежали на виду», — рассказал он. На вершине Эвереста находится около 300 тел альпинистов, которые не смогли достигнуть своей цели, рассказал в интервью радио Baltkom предприниматель Арно Тер-Сааков, который взошел на вершину 23 мая, пишет PRESS.LV «Цена восхождения достаточно высока, каждый альпинист на определенной высоте начинает находиться в «зоне смерти» — это та высота, с которой нельзя эвакуировать ни живого, ни мертвого человека. Восхождение на Эверест физически сложный процесс, поэтому дополнительный груз на себе нести никто не будет. Я видел три тела, они не прикрыты снегом. На сегодняшний день там находятся около 300 тел, убрать их невозможно. Снять одно тело — это 40 хорошо подготовленных людей. Их максимум заворачивают во флаг страны и оставляют, иногда скидывают, чтобы они не лежали на виду», — рассказал он. В 21 веке средняя смертность среди альпинистов на горе Эверест составляла примерно шесть человек в год. Но весной этого года цифры потерь на высочайшем пике мира составили уже 10 человек. В этом году правительство Непала выдало рекордное число лицензий на восхождение — 381.



Это означает, что всего около 600 человек отправились в экспедицию на вершину мира, поскольку спортсменов сопровождают носильщики. Фотография очереди на Эверест, в которой на высоте, критической для жизни, часами толпятся сотни человек, облетела весь мир. В качестве причин такой высокой смертности называют плохую погоду, большое количество людей и неопытность альпинистов. Загрузка... press.lv Категории: общество, спорт, чп и криминал Ключевые слова: гибель, Эверест, альпинизм, покорение — статья прочитана 162 раза Комментарии