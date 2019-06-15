Загрузка... Вот откуда пошли чистота и аккуратность немцев – их приучали очень интересным способом 🔊 Воспроизвести



Вспоминая блестящие, будто вымытые с мылом тротуары обычных немецких городков, любой человек задается вопросом: «Неужели мы хуже? Мы так сильно ленивы или безразличны ко всему, что готовы жить в грязи?» Но ведь жители Германии точно так же оставляют за собой отходы жизнедеятельности, что уж говорить о многочисленных туристах и иммигрантах, пишет



Легендарная чистоплотность немцев.



Немцы и правда невероятно чистоплотные, даже брезгливые в хорошем смысле этого слова. Каждый житель Германии не задумываясь бросает окурок в урну, сортирует мусор и убирает за собой и своей собакой. Урну для мусора можно найти даже в глухом лесу. Вспоминая блестящие, будто вымытые с мылом тротуары обычных немецких городков, любой человек задается вопросом: «Неужели мы хуже? Мы так сильно ленивы или безразличны ко всему, что готовы жить в грязи?» Но ведь жители Германии точно так же оставляют за собой отходы жизнедеятельности, что уж говорить о многочисленных туристах и иммигрантах, пишет LIFTER со ссылкой на DW. В чем же секрет?Немцы и правда невероятно чистоплотные, даже брезгливые в хорошем смысле этого слова. Каждый житель Германии не задумываясь бросает окурок в урну, сортирует мусор и убирает за собой и своей собакой. Урну для мусора можно найти даже в глухом лесу. bayern



Но причина кроется даже не в жестком законодательстве и высоких штрафах, а в менталитете граждан. Любовь к чистоте и порядку закладывается, когда ребенок еще совсем мал, и передается из поколения в поколение. Однако так было не всегда.



Если вспомнить историю средневековой Европы, то можно ужаснуться, в какой грязи тогда жили люди. Крупные города утопали в мусоре и нечистотах, которые выливали прямо из окон на головы прохожим. Люди не только редко мылись, но и не соблюдали элементарные правила гигиены.



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Все изменилось во времена правления графа Вютембергского Ульриха V, который жил в XV веке. Человеком он был крайне жестоким и деспотичным, однако совсем не глупым и, на удивление, весьма чистоплотным. Он жил в регионе Швабия, с которого и пошло объединение немецких земель в одну большую империю с последующей трансформацией в современную Германию.



Грозный граф частенько объезжал свои владения, и брезгливо морщился от вони и грязи, которую ему приходилось наблюдать. Не стерпев такого положения дел, Ульрих издал указ, обязывающий всех горожан вывозить нечистоты, мусор и навоз, производимый скотиной за город. Но население не торопилось его выполнять.



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Тогда граф издал новый указ, в результате которого города заблестели чистотой. Он гласил: если ваш сосед более недели не вывозит мусор, то и ему, и вам полагается за это штраф. Если вы доносите на соседа, то избегаете штрафа. А вот если мусор за него вывозите вы, то можете претендовать на часть его территории.



В результате каждые выходные жители дружно очищали свои владения от нечистот. Не нужно было даже проверять исполнение указа ежедневно, гораздо эффективнее было нагрянуть изредка.



Прошли века, а любовь к порядку осталась.



«Пусть каждый подметает перед своей дверью, и весь мир будет чист», - сказал однажды Иоганн Вольфганг Гете, выражая основную правду о немецкой идентичности.



С одной стороны, это означало, что вы должны навести порядок у себя и не совать нос в чужие дела. Но, с другой стороны, он мог иметь в виду это и буквально. Как однажды сказал немецкий философ 20-го века Отто Фридрих Больнов: «Когда торговец вычистил свой магазин, когда домохозяйка привела весь дом в чистое и сияющее состояние и даже подмела улицу перед домом ... тогда приходит глубокое теплое чувство отдыха и удовлетворения».



bayern



Это чувство настолько глубоко укоренилось в немецкой психике, что в Швабии оно было узаконено как «Kehrwoche» (широкая неделя). По сути, это ротационная система, при которой жителям многоквартирного дома назначается определенная неделя, в течение которой они несут ответственность за уборку ступеней, подвалов и тротуаров здания. Все знают, чья очередь, когда и каждый стремится удостовериться в том, что дежурный список соблюдается.



Как думаете, стоило бы применить такой подход и у нас? Но причина кроется даже не в жестком законодательстве и высоких штрафах, а в менталитете граждан. Любовь к чистоте и порядку закладывается, когда ребенок еще совсем мал, и передается из поколения в поколение. Однако так было не всегда.Если вспомнить историю средневековой Европы, то можно ужаснуться, в какой грязи тогда жили люди. Крупные города утопали в мусоре и нечистотах, которые выливали прямо из окон на головы прохожим. Люди не только редко мылись, но и не соблюдали элементарные правила гигиены.Все изменилось во времена правления графа Вютембергского Ульриха V, который жил в XV веке. Человеком он был крайне жестоким и деспотичным, однако совсем не глупым и, на удивление, весьма чистоплотным. Он жил в регионе Швабия, с которого и пошло объединение немецких земель в одну большую империю с последующей трансформацией в современную Германию.Грозный граф частенько объезжал свои владения, и брезгливо морщился от вони и грязи, которую ему приходилось наблюдать. Не стерпев такого положения дел, Ульрих издал указ, обязывающий всех горожан вывозить нечистоты, мусор и навоз, производимый скотиной за город. Но население не торопилось его выполнять.Тогда граф издал новый указ, в результате которого города заблестели чистотой. Он гласил: если ваш сосед более недели не вывозит мусор, то и ему, и вам полагается за это штраф. Если вы доносите на соседа, то избегаете штрафа. А вот если мусор за него вывозите вы, то можете претендовать на часть его территории.В результате каждые выходные жители дружно очищали свои владения от нечистот. Не нужно было даже проверять исполнение указа ежедневно, гораздо эффективнее было нагрянуть изредка.«Пусть каждый подметает перед своей дверью, и весь мир будет чист», - сказал однажды Иоганн Вольфганг Гете, выражая основную правду о немецкой идентичности.С одной стороны, это означало, что вы должны навести порядок у себя и не совать нос в чужие дела. Но, с другой стороны, он мог иметь в виду это и буквально. Как однажды сказал немецкий философ 20-го века Отто Фридрих Больнов: «Когда торговец вычистил свой магазин, когда домохозяйка привела весь дом в чистое и сияющее состояние и даже подмела улицу перед домом ... тогда приходит глубокое теплое чувство отдыха и удовлетворения».Это чувство настолько глубоко укоренилось в немецкой психике, что в Швабии оно было узаконено как «Kehrwoche» (широкая неделя). По сути, это ротационная система, при которой жителям многоквартирного дома назначается определенная неделя, в течение которой они несут ответственность за уборку ступеней, подвалов и тротуаров здания. Все знают, чья очередь, когда и каждый стремится удостовериться в том, что дежурный список соблюдается.Как думаете, стоило бы применить такой подход и у нас? Загрузка... lifter.com.ua Категории: культура, в Европе, история, дом и быт Ключевые слова: Германия, улицы, чистота — статья прочитана 73 раза Комментарии