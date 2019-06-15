Вот откуда пошли чистота и аккуратность немцев – их приучали очень интересным способом

Вспоминая блестящие, будто вымытые с мылом тротуары обычных немецких городков, любой человек задается вопросом: «Неужели мы хуже? Мы так сильно ленивы или безразличны ко всему, что готовы жить в грязи?» Но ведь жители Германии точно так же оставляют за собой отходы жизнедеятельности, что уж говорить о многочисленных туристах и иммигрантах, пишет LIFTER со ссылкой на DW. В чем же секрет?
Легендарная чистоплотность немцев.
Немцы и правда невероятно чистоплотные, даже брезгливые в хорошем смысле этого слова. Каждый житель Германии не задумываясь бросает окурок в урну, сортирует мусор и убирает за собой и своей собакой. Урну для мусора можно найти даже в глухом лесу.
Но причина кроется даже не в жестком законодательстве и высоких штрафах, а в менталитете граждан. Любовь к чистоте и порядку закладывается, когда ребенок еще совсем мал, и передается из поколения в поколение. Однако так было не всегда.
Если вспомнить историю средневековой Европы, то можно ужаснуться, в какой грязи тогда жили люди. Крупные города утопали в мусоре и нечистотах, которые выливали прямо из окон на головы прохожим. Люди не только редко мылись, но и не соблюдали элементарные правила гигиены.
Все изменилось во времена правления графа Вютембергского Ульриха V, который жил в XV веке. Человеком он был крайне жестоким и деспотичным, однако совсем не глупым и, на удивление, весьма чистоплотным. Он жил в регионе Швабия, с которого и пошло объединение немецких земель в одну большую империю с последующей трансформацией в современную Германию.
Грозный граф частенько объезжал свои владения, и брезгливо морщился от вони и грязи, которую ему приходилось наблюдать. Не стерпев такого положения дел, Ульрих издал указ, обязывающий всех горожан вывозить нечистоты, мусор и навоз, производимый скотиной за город. Но население не торопилось его выполнять.
Тогда граф издал новый указ, в результате которого города заблестели чистотой. Он гласил: если ваш сосед более недели не вывозит мусор, то и ему, и вам полагается за это штраф. Если вы доносите на соседа, то избегаете штрафа. А вот если мусор за него вывозите вы, то можете претендовать на часть его территории.
В результате каждые выходные жители дружно очищали свои владения от нечистот. Не нужно было даже проверять исполнение указа ежедневно, гораздо эффективнее было нагрянуть изредка.
Прошли века, а любовь к порядку осталась.
«Пусть каждый подметает перед своей дверью, и весь мир будет чист», - сказал однажды Иоганн Вольфганг Гете, выражая основную правду о немецкой идентичности.
С одной стороны, это означало, что вы должны навести порядок у себя и не совать нос в чужие дела. Но, с другой стороны, он мог иметь в виду это и буквально. Как однажды сказал немецкий философ 20-го века Отто Фридрих Больнов: «Когда торговец вычистил свой магазин, когда домохозяйка привела весь дом в чистое и сияющее состояние и даже подмела улицу перед домом ... тогда приходит глубокое теплое чувство отдыха и удовлетворения».
Это чувство настолько глубоко укоренилось в немецкой психике, что в Швабии оно было узаконено как «Kehrwoche» (широкая неделя). По сути, это ротационная система, при которой жителям многоквартирного дома назначается определенная неделя, в течение которой они несут ответственность за уборку ступеней, подвалов и тротуаров здания. Все знают, чья очередь, когда и каждый стремится удостовериться в том, что дежурный список соблюдается.
Как думаете, стоило бы применить такой подход и у нас?