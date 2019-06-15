Загрузка... Le Figaro Франция : тревожный рост проституции в социальных сетях 🔊 Воспроизвести © AP Photo, Jenny Barchfield



Сутенеры, контрабандисты и педофилы активно используют социальные сети для поиска и привлечения жертв, а также их эксплуатации и продажи. Эта набирающая обороты проституция менее заметна и с большим трудом поддается оценке. О сексуальной эксплуатации в мире и о мерах, которые принимаются в разных странах, рассказывает журналист "Фигаро".



Социальные сети, платформы для интернет-объявлений, эскорт-услуги, форумы… «Две трети всей деятельности в сфере проституции опираются на новые технологии», — утверждается в опубликованном во вторник докладе фонда Scelles о сексуальной эксплуатации в мире.



Будь то Ватсап, Тиндер, Фейсбук, Инстаграм или Снапчат, «социальные сети используются сутенерами, контрабандистами и педофилами для поиска и привлечения жертв, а также их использования и продажи другим хищникам», — отмечается в докладе. Социальные сети, платформы для интернет-объявлений, эскорт-услуги, форумы… «Две трети всей деятельности в сфере проституции опираются на новые технологии», — утверждается в опубликованном во вторник докладе фонда Scelles о сексуальной эксплуатации в мире.Будь то Ватсап, Тиндер, Фейсбук, Инстаграм или Снапчат, «социальные сети используются сутенерами, контрабандистами и педофилами для поиска и привлечения жертв, а также их использования и продажи другим хищникам», — отмечается в докладе.



Проституция 2.0 сопровождается ростом числа несовершеннолетних жертв. «Пригородная проституция», вовлекающая в себя по большей части девушек, которые оборвали старые связи и ищут легких денег, развивается в последние годы именно по этой модели. В Центральном управлении по борьбе с торговлей людьми также отмечают, что 15% всех установленных в 2017 году жертв приходится на несовершеннолетних. Фонд Scelles в свою очередь привлекает внимание к появлению нового типа сутенеров. «Они ищут в сети девушек 13-14 лет, которые готовы рисковать и кажутся им уязвимыми, — говорит Ив Шарпенель (Yves Charpenel), президент фонда и почетный первый генеральный адвокат Кассационного суда. — Они совращают их, добиваются от них фото и видео в обнаженном виде, изолируют их, предлагают им наркотики. Как только те подсаживаются и теряют чувство реальности, их заставляют работать, а потом перепродают другим, как это делали обычные сутенеры».



Эта набирающая обороты проституция менее заметна и с большим трудом поддается оценке. Не стала ли она следствием принятого в апреле 2016 года закона, который ввел наказание для клиентов проституток? Активно участвовавший в продвижении закона фонд Scelles полагает, что эти перемены связаны с «постоянным ростом роли интернета в нашей жизни». Сейчас он предлагает ужесточить законодательство.



В пошлом году французскому сайту объявлений Vivastreet пришлось заморозить рубрику «встречи» после открытия дела о «проституции с отягчающими обстоятельствами». «Борьбу облегчило бы принятие нового закона, который заставил бы сайты и провайдеров блокировать недобросовестные объявления, — говорит Ив Шарпенель. — США уже адаптировались к этим переменам проституции. После принятия соответствующих законов в апреле 2018 года на провайдеров ложится ответственность за опубликованные на их сайте объявления, которые касаются торговли людьми».



Автор: Анес Леклер (Agnès Leclair) для Le Figaro, Франция, перевод «Уберизация» проституции началась с предложений в сети, а затем стала организовываться через транспорт Uber и аренду квартир, в частности на платформе Airbnb. Признаком этих преобразований стало то, что уличная проституция уступает под натиском сексуальной эксплуатации 2.0. «Впервые с 2017 года доля установленных жертв, которые работали в публичном месте, была ниже числа тех, кто занимались проституцией на квартире», — отмечается со ссылкой на данные Министерства внутренних дел от 2 мая 2018 года.Проституция 2.0 сопровождается ростом числа несовершеннолетних жертв. «Пригородная проституция», вовлекающая в себя по большей части девушек, которые оборвали старые связи и ищут легких денег, развивается в последние годы именно по этой модели. В Центральном управлении по борьбе с торговлей людьми также отмечают, что 15% всех установленных в 2017 году жертв приходится на несовершеннолетних. Фонд Scelles в свою очередь привлекает внимание к появлению нового типа сутенеров. «Они ищут в сети девушек 13-14 лет, которые готовы рисковать и кажутся им уязвимыми, — говорит Ив Шарпенель (Yves Charpenel), президент фонда и почетный первый генеральный адвокат Кассационного суда. — Они совращают их, добиваются от них фото и видео в обнаженном виде, изолируют их, предлагают им наркотики. Как только те подсаживаются и теряют чувство реальности, их заставляют работать, а потом перепродают другим, как это делали обычные сутенеры».Эта набирающая обороты проституция менее заметна и с большим трудом поддается оценке. Не стала ли она следствием принятого в апреле 2016 года закона, который ввел наказание для клиентов проституток? Активно участвовавший в продвижении закона фонд Scelles полагает, что эти перемены связаны с «постоянным ростом роли интернета в нашей жизни». Сейчас он предлагает ужесточить законодательство.В пошлом году французскому сайту объявлений Vivastreet пришлось заморозить рубрику «встречи» после открытия дела о «проституции с отягчающими обстоятельствами». «Борьбу облегчило бы принятие нового закона, который заставил бы сайты и провайдеров блокировать недобросовестные объявления, — говорит Ив Шарпенель. — США уже адаптировались к этим переменам проституции. После принятия соответствующих законов в апреле 2018 года на провайдеров ложится ответственность за опубликованные на их сайте объявления, которые касаются торговли людьми».Автор: Анес Леклер (Agnès Leclair) для Le Figaro, Франция, перевод ИноСМИ Загрузка... inosmi.ru Категории: общество, чп и криминал, дом и быт Ключевые слова: Франция, проституция, соцсети — статья прочитана 100 раз Комментарии