Загрузка... «Мы очень сожалеем»: глава делегации стран ЕС назвала санкции против Крыма ошибкой 🔊 Воспроизвести Источник изображения: trn-news.ru



Введение странами Евросоюза санкций в отношении Крыма было сплошной ошибкой. Об этом заявила глава делегации общественников из стран Евросоюза Татьяна Говорова-Генард, сообщает



Делегация общественных деятелей из стран Евросоюза находится с ознакомительным визитом в Крыму. В ее составе 14 человек из различных стран Евросоюза, в том числе из Люксембурга, Франции, Бельгии, Италии, Польши, Греции.



«Все санкции против Крыма были сплошной ошибкой. Мы очень сожалеем, что в отношении Крыма введены эти санкции. К примеру, мы попробовали прекрасное крымское вино и очень сожалеем, что не сможем его купить в Европе», — заявила Говорова-Генард. Введение странами Евросоюза санкций в отношении Крыма было сплошной ошибкой. Об этом заявила глава делегации общественников из стран Евросоюза Татьяна Говорова-Генард, сообщает rubaltic.ru со ссылкой на РИА Новости.Делегация общественных деятелей из стран Евросоюза находится с ознакомительным визитом в Крыму. В ее составе 14 человек из различных стран Евросоюза, в том числе из Люксембурга, Франции, Бельгии, Италии, Польши, Греции.«Все санкции против Крыма были сплошной ошибкой. Мы очень сожалеем, что в отношении Крыма введены эти санкции. К примеру, мы попробовали прекрасное крымское вино и очень сожалеем, что не сможем его купить в Европе», — заявила Говорова-Генард. По ее словам, делегаты планируют лично пообщаться с людьми, чтобы услышать альтернативную точку зрения из первых уст.



«Мы с пониманием относимся к историческому выбору крымчан, сделанному пять лет назад на референдуме», — отметила Говорова-Генард.



Напомним, что ЕС ввел экономические санкции против России в 2014 году из-за присоединения Крыма и ситуации на юго-востоке Украины. Ограничительные меры направлены как против конкретных физических и юридических лиц, так и на целые сектора экономики. В ответ Россия ввела эмбарго на импорт продовольствия из этих стран. Загрузка... rubaltic.ru Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: санкции, делегация, Крым — статья прочитана 112 раз Комментарии