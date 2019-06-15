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«Мы очень сожалеем»: глава делегации стран ЕС назвала санкции против Крыма ошибкой

Источник изображения: trn-news.ru


Введение странами Евросоюза санкций в отношении Крыма было сплошной ошибкой. Об этом заявила глава делегации общественников из стран Евросоюза Татьяна Говорова-Генард, сообщает rubaltic.ru со ссылкой на РИА Новости.

Делегация общественных деятелей из стран Евросоюза находится с ознакомительным визитом в Крыму. В ее составе 14 человек из различных стран Евросоюза, в том числе из Люксембурга, Франции, Бельгии, Италии, Польши, Греции.

«Все санкции против Крыма были сплошной ошибкой. Мы очень сожалеем, что в отношении Крыма введены эти санкции. К примеру, мы попробовали прекрасное крымское вино и очень сожалеем, что не сможем его купить в Европе», — заявила Говорова-Генард.
По ее словам, делегаты планируют лично пообщаться с людьми, чтобы услышать альтернативную точку зрения из первых уст.

«Мы с пониманием относимся к историческому выбору крымчан, сделанному пять лет назад на референдуме», — отметила Говорова-Генард.

Напомним, что ЕС ввел экономические санкции против России в 2014 году из-за присоединения Крыма и ситуации на юго-востоке Украины. Ограничительные меры направлены как против конкретных физических и юридических лиц, так и на целые сектора экономики. В ответ Россия ввела эмбарго на импорт продовольствия из этих стран.
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rubaltic.ru
Категории: политика, общество, в Европе
Ключевые слова: санкции, делегация, Крым
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добавлена сегодня, 15 июня, 13:00

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