В США начнут кастрировать педофилов

Парламент американского штата Алабама одобрил закон, согласно которому виновных в сексуальных преступлениях против малолетних обяжут проходить химическую кастрацию перед тем, как выйти из тюрьмы. Об этом сообщает BB.LV со ссылкой на Newsweek.
Если закон подпишет губернатор штата Кей Айви, он вступит в силу в течение трех месяцев. В этом случае преступники, жертвами которых стали дети младше 14 лет, получат возможность досрочного освобождения — но только в том случае, если пройдут необходимую гормональную терапию. Мера будет распространяться на осужденных старше 21 года.
Республиканец Стив Херст, предложивший законопроект, считает, что его будут критиковать за негуманность. «Но, как по-вашему: что может быть более негуманным, чем сексуальные домогательства до маленького ребенка, который не может защитить себя?» — заявил он. По мнению Херста, кастрация педофилов — справедливое наказание, которое может помочь снизить число подобных преступлений в штате.
Под химической кастрацией в законе понимается курс веществ, сокращающих, ограничивающих или блокирующих выработку тестостерона в организме. В отличие от механической кастрации она не предусматривает хирургической операции. Ее использование было легализовано в 1996 году в штате Калифорния. Также такая мера существует в штатах Флорида и Техас.
5 июня стало известно, что в Калифорнии по подозрению в растлении малолетних и производству детского порно задержали главу мексиканской «Церкви света», насчитывающей более миллиона последователей по всему миру. Его обвиняют в 14 случаях сексуальных преступлений против детей.
Под химической кастрацией в законе понимается курс веществ, сокращающих, ограничивающих или блокирующих выработку тестостерона в организме. В отличие от механической кастрации она не предусматривает хирургической операции. Ее использование было легализовано в 1996 году в штате Калифорния. Также такая мера существует в штатах Флорида и Техас.
5 июня стало известно, что в Калифорнии по подозрению в растлении малолетних и производству детского порно задержали главу мексиканской «Церкви света», насчитывающей более миллиона последователей по всему миру. Его обвиняют в 14 случаях сексуальных преступлений против детей.