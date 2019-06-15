Загрузка... Из проекта бюджета США исчез запрет на манипуляции с человеческим эмбрионом 🔊 Воспроизвести Фото Getty Images



Профильный комитет Конгресса США удалил из проекта бюджета оговорку, согласно которой FDA запрещено рассматривать заявки на проведение клинических испытаний, если технологии предполагают манипуляции с зародышем с целью внести наследуемые изменения. Если проект будет принят, это расширит возможности биомедицинских разработок, сообщает



В 2016 году в законе США о финансировании государственных учреждений появилась поправка, согласно которой регулятор FDA (Food and Drug Administration) не может рассматривать заявки на клинические испытания биомедицинских технологий, «в которых человеческий эмбрион преднамеренно создается или модифицируется с целью введения наследуемых генетических изменений». Внесение этой оговорки вызвало противоречивую реакцию научной общественности. Профильный комитет Конгресса США удалил из проекта бюджета оговорку, согласно которой FDA запрещено рассматривать заявки на проведение клинических испытаний, если технологии предполагают манипуляции с зародышем с целью внести наследуемые изменения. Если проект будет принят, это расширит возможности биомедицинских разработок, сообщает ФОРБС В 2016 году в законе США о финансировании государственных учреждений появилась поправка, согласно которой регулятор FDA (Food and Drug Administration) не может рассматривать заявки на клинические испытания биомедицинских технологий, «в которых человеческий эмбрион преднамеренно создается или модифицируется с целью введения наследуемых генетических изменений». Внесение этой оговорки вызвало противоречивую реакцию научной общественности. Согласно закону 1996 года, федеральное правительство не может финансировать работы, в результате которых человеческий эмбрион уничтожается или создается ради исследовательских целей. Финансирование исследований по изменению или редактированию человеческих яйцеклеток, спермиев или клеток зародышевой линии также запрещено. Тем не менее, американское законодательство напрямую не запрещает такие исследования, если они ведутся на частные деньги. Добавка о запрете приема заявок на клинические испытания по существу закрывала все возможности проведения подобных исследований независимо от источников финансирования: без клинических испытаний и одобрения FDA никакая биомедицинская разработка не может достичь коммерческой фазы. Таким образом, в совокупности эти статьи законов фактически выполняли те же функции, что и принятые во многих странах законы, напрямую запрещающие все исследования по генетическому редактированию зародышевой линии человека.



Эта тема привлекла особое внимание после того, как китайский генетик Хэ Цзюнькуй в 2018 году объявил об успешном редактировании генома человеческого зародыша, в результате которого родились здоровые девочки-близнецы. Большинство мирового научного сообщества признало эти эксперименты неэтичными, призвав объявить всемирный мораторий на редактирование человеческих эмбрионов.



Бюджетный комитет Конгресса в настоящее время контролируется Демократической партией. Существует вероятность, что перед финальным обсуждением поправка будет возвращена в текст законопроекта.



В комментарии, данном журналу Science, один из руководителей Американского общества репродуктивной медицины Шон Типтон назвал поправку «антинаучной» и выразил надежду, что ее отмена «позволит FDA делать свою работу».



Генеральный партнер и сооснователь венчурного фонда Atem Capital Антон Гопка так прокомментировал для Forbes удаление поправки из текста законопроекта: «Это существенное смягчение политики, — если, конечно, текст не будет поправлен обратно». По мнению медицинского директора ЦГРМ «Генетико» врача-генетика Екатерины Померанцевой, данная оговорка в законе «мешала многим нужным проектам найти финансирование». «Я рада, что этот запрет снят. Невозможно имплементировать этические ограничения на уровне бюджетного законодательства, эти попытки обречены», — отметила Померанцева. Загрузка... forbes.ru Категории: в мире, технологии, здоровье, образование Ключевые слова: бюджет, США, запрет, опыты, эмбрионы — статья прочитана 137 раз Комментарии