Загрузка... Туристам на заметку. В 52 парках Парижа вступил запрет на курение 🔊 Воспроизвести Photo: pixabay.com



Каждую минуту в мире выкуривают 8 млн. сигарет.



За год в мире умирает более 7 млн. человек от употребления табака и еще 1,2 млн. некурящих, так называемые, пассивные курильщики, пишет



Несмотря на такое количество смертей, мировое производство сигарет растет и составляет около 6 трлн. сигарет в год, большинство из которых с пластиковым фильтром. Не безобидны и сигаретные окурки, разложение которых в природе происходит в течение 15 лет.



Окурки очень токсичны, в одном окурке содержится более 8,5 тысяч ядовитых веществ. Каждую минуту в мире выкуривают 8 млн. сигарет.За год в мире умирает более 7 млн. человек от употребления табака и еще 1,2 млн. некурящих, так называемые, пассивные курильщики, пишет РУССКИЙ ОЧЕВИДЕЦ Несмотря на такое количество смертей, мировое производство сигарет растет и составляет около 6 трлн. сигарет в год, большинство из которых с пластиковым фильтром. Не безобидны и сигаретные окурки, разложение которых в природе происходит в течение 15 лет.Окурки очень токсичны, в одном окурке содержится более 8,5 тысяч ядовитых веществ. Следы от сигаретных химикатов экологи обнаружили у 70% морских птиц, 30% морских черепах



Взаимодействие окурков с водой, солнцем, воздухом может привести к серьезным экологическим проблемам и оказать влияние на здоровье будущих поколений.



Лишь малая часть окурков перерабатывается, например, для изготовления одного листа бумаги формата А4 . Для него необходимо 35-50 окурков. Из сигаретных окурков вырабатывают вещества, замедляющие коррозию металлов. Из окурков делают удобрения и безопасные наполнители для игрушек, подушек. Но самый лучший способ борьбы с окурками ─ просто бросить курить.



Франция – страна, которая активно борется с курением через повышение стоимости табачных изделий за счет регулярного повышения акцизов.



В стране курит более 13 млн. человек, среди курильщиков много молодежи в возрасте от 15 до 24 лет.



Среди мер, направленных против курения, действует запрет продажи табачных изделий лицам моложе 16 лет, запрет курения во многих общественных местах: больницах, школах, аэропортах, вокзалах, ресторанах, барах, детских площадках, введение в действие программы «улицы без окурков».



С июля 2018 года запрет на курение был введен в шести парках Парижа.



Несмотря на недовольство и протесты, за последний год в стране снизился уровень смертности от рака легких среди мужчин в возрасте 35–44 лет, продажи табачных изделий уменьшились на 10%, сократилось общее число количество курильщиков, меньше стало окурков в зонах отдыха.



С 8 июня этого года в 52 парках, садах, скверах, площадях столицы начал действовать запрет на курение.



В течение июня в местах запрета будут присутствовать представители городских властей, чтобы донести до всех соответствующую информацию, а также обучить курильщиков правилам поведения в общественных местах. На входах в парки установлены информационные щиты, пепельницы. Активисты распространяют листовки для повышения осведомленности среди посетителей.







Начиная с июля, нарушителям запрета будет грозить штраф в €38.



На сайте мэрии Парижа опубликован список парков, где запрещено курение. Ужесточение запрета в общественных местах проходит в рамках антитабачной кампании. Загрузка... rusoch.fr Категории: дом и быт, здоровье, общество Ключевые слова: запрет, Франция, Париж, курение, парки — статья прочитана 146 раз Комментарии