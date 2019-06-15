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Туристам на заметку. В 52 парках Парижа вступил запрет на курение

Photo: pixabay.com


Каждую минуту в мире выкуривают 8 млн. сигарет.

За год в мире умирает более 7 млн. человек от употребления табака и еще 1,2 млн. некурящих, так называемые, пассивные курильщики, пишет РУССКИЙ ОЧЕВИДЕЦ.

Несмотря на такое количество смертей, мировое производство сигарет растет и составляет около 6 трлн. сигарет в год, большинство из которых с пластиковым фильтром. Не безобидны и сигаретные окурки, разложение которых в природе происходит в течение 15 лет.

Окурки очень токсичны, в одном окурке содержится более 8,5 тысяч ядовитых веществ.
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Взаимодействие окурков с водой, солнцем, воздухом может привести к серьезным экологическим проблемам и оказать влияние на здоровье будущих поколений.

Лишь малая часть окурков перерабатывается, например, для изготовления одного листа бумаги формата А4 . Для него необходимо 35-50 окурков. Из сигаретных окурков вырабатывают вещества, замедляющие коррозию металлов. Из окурков делают удобрения и безопасные наполнители для игрушек, подушек. Но самый лучший способ борьбы с окурками ─ просто бросить курить.

Франция – страна, которая активно борется с курением через повышение стоимости табачных изделий за счет регулярного повышения акцизов.

В стране курит более 13 млн. человек, среди курильщиков много молодежи в возрасте от 15 до 24 лет.

Среди мер, направленных против курения, действует запрет продажи табачных изделий лицам моложе 16 лет, запрет курения во многих общественных местах: больницах, школах, аэропортах, вокзалах, ресторанах, барах, детских площадках, введение в действие программы «улицы без окурков».

С июля 2018 года запрет на курение был введен в шести парках Парижа.

Несмотря на недовольство и протесты, за последний год в стране снизился уровень смертности от рака легких среди мужчин в возрасте 35–44 лет, продажи табачных изделий уменьшились на 10%, сократилось общее число количество курильщиков, меньше стало окурков в зонах отдыха.

С 8 июня этого года в 52 парках, садах, скверах, площадях столицы начал действовать запрет на курение.

В течение июня в местах запрета будут присутствовать представители городских властей, чтобы донести до всех соответствующую информацию, а также обучить курильщиков правилам поведения в общественных местах. На входах в парки установлены информационные щиты, пепельницы. Активисты распространяют листовки для повышения осведомленности среди посетителей.



Начиная с июля, нарушителям запрета будет грозить штраф в €38.

На сайте мэрии Парижа опубликован список парков, где запрещено курение. Ужесточение запрета в общественных местах проходит в рамках антитабачной кампании.
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rusoch.fr
Категории: дом и быт, здоровье, общество
Ключевые слова: запрет, Франция, Париж, курение, парки
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добавлена сегодня, 15 июня, 11:00

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