Львовские чиновники призвали жителей не загорать на кладбищах

Чиновники во Львове попросили жителей не загорать на кладбищах и прекратить устраивать развлечения на Лычаковском военном кладбище, сообщает АиФ-Украина.
Власти Львова призвали горожан не загорать и не выгуливать собак на Лычаковском кладбище. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.
Мэрия Львова и дирекция музея «Лычаковское кладбище» выступили с обращением об уважительном отношении к местам захоронений.
«На Горячую линию города поступило обращение, с фотографиями, на которых люди загорают на территории Марсова поля. Мэрия и дирекция ЛКП «Музей «Лычаковское кладбище» призывает жителей проявлять должное уважение к местам захоронений умерших и прекратить выгуливать собак, загорать, устраивать развлечения на Лычаковском военном кладбище по ул. Мечникова», - говорится в сообщении.
Кроме того, руководство музей обратилось в полицию с требованием наказать правонарушителей за преступления совершенные на территории кладбища и наложить на них административные штрафы.
Напомним, что в 2018 году сотрудники полиции задержали при получении взятки директора Лычаковского кладбища и директора львовского коммунального предприятия «Производственно-реставрационный комбинат обрядовых услуг».
По данным СМИ, директор коммунального предприятия в сфере предоставления ритуальных услуг и директор Лычаковского кладбища требовали от гражданки 4 тысячи долларов. В такую сумму руководители оценили свое разрешение на перезахоронение умерших.
Ранее мы писали о том, что депутаты городского совета Полтавы рассмотрят вопрос запрещения на кладбищах пластиковых цветов. Депутаты горсовета поручили юридическому управлению разработать механизм запрета пластиковых цветов и венков на кладбищах города.
Напомним, что в 2018 году сотрудники полиции задержали при получении взятки директора Лычаковского кладбища и директора львовского коммунального предприятия «Производственно-реставрационный комбинат обрядовых услуг».
По данным СМИ, директор коммунального предприятия в сфере предоставления ритуальных услуг и директор Лычаковского кладбища требовали от гражданки 4 тысячи долларов. В такую сумму руководители оценили свое разрешение на перезахоронение умерших.
Ранее мы писали о том, что депутаты городского совета Полтавы рассмотрят вопрос запрещения на кладбищах пластиковых цветов. Депутаты горсовета поручили юридическому управлению разработать механизм запрета пластиковых цветов и венков на кладбищах города.