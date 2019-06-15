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Львовские чиновники призвали жителей не загорать на кладбищах

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Чиновники во Львове попросили жителей не загорать на кладбищах и прекратить устраивать развлечения на Лычаковском военном кладбище, сообщает АиФ-Украина.

Власти Львова призвали горожан не загорать и не выгуливать собак на Лычаковском кладбище. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Мэрия Львова и дирекция музея «Лычаковское кладбище» выступили с обращением об уважительном отношении к местам захоронений.

«На Горячую линию города поступило обращение, с фотографиями, на которых люди загорают на территории Марсова поля. Мэрия и дирекция ЛКП «Музей «Лычаковское кладбище» призывает жителей проявлять должное уважение к местам захоронений умерших и прекратить выгуливать собак, загорать, устраивать развлечения на Лычаковском военном кладбище по ул. Мечникова», - говорится в сообщении.
Кроме того, руководство музей обратилось в полицию с требованием наказать правонарушителей за преступления совершенные на территории кладбища и наложить на них административные штрафы.

Напомним, что в 2018 году сотрудники полиции задержали при получении взятки директора Лычаковского кладбища и директора львовского коммунального предприятия «Производственно-реставрационный комбинат обрядовых услуг».

По данным СМИ, директор коммунального предприятия в сфере предоставления ритуальных услуг и директор Лычаковского кладбища требовали от гражданки 4 тысячи долларов. В такую сумму руководители оценили свое разрешение на перезахоронение умерших.

Ранее мы писали о том, что депутаты городского совета Полтавы рассмотрят вопрос запрещения на кладбищах пластиковых цветов. Депутаты горсовета поручили юридическому управлению разработать механизм запрета пластиковых цветов и венков на кладбищах города.
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aif.ua
Категории: общество
Ключевые слова: кладбища, запреты, горсовет
География: Украина, Львов
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добавлена сегодня, 15 июня, 10:20

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