Львовские чиновники призвали жителей не загорать на кладбищах

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Чиновники во Львове попросили жителей не загорать на кладбищах и прекратить устраивать развлечения на Лычаковском военном кладбище, сообщает



Власти Львова призвали горожан не загорать и не выгуливать собак на Лычаковском кладбище. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.



Мэрия Львова и дирекция музея «Лычаковское кладбище» выступили с обращением об уважительном отношении к местам захоронений.



«На Горячую линию города поступило обращение, с фотографиями, на которых люди загорают на территории Марсова поля. Мэрия и дирекция ЛКП «Музей «Лычаковское кладбище» призывает жителей проявлять должное уважение к местам захоронений умерших и прекратить выгуливать собак, загорать, устраивать развлечения на Лычаковском военном кладбище по ул. Мечникова», - говорится в сообщении. Чиновники во Львове попросили жителей не загорать на кладбищах и прекратить устраивать развлечения на Лычаковском военном кладбище, сообщает АиФ-Украина Власти Львова призвали горожан не загорать и не выгуливать собак на Лычаковском кладбище. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.Мэрия Львова и дирекция музея «Лычаковское кладбище» выступили с обращением об уважительном отношении к местам захоронений.«На Горячую линию города поступило обращение, с фотографиями, на которых люди загорают на территории Марсова поля. Мэрия и дирекция ЛКП «Музей «Лычаковское кладбище» призывает жителей проявлять должное уважение к местам захоронений умерших и прекратить выгуливать собак, загорать, устраивать развлечения на Лычаковском военном кладбище по ул. Мечникова», - говорится в сообщении. Кроме того, руководство музей обратилось в полицию с требованием наказать правонарушителей за преступления совершенные на территории кладбища и наложить на них административные штрафы.



Напомним, что в 2018 году сотрудники полиции задержали при получении взятки директора Лычаковского кладбища и директора львовского коммунального предприятия «Производственно-реставрационный комбинат обрядовых услуг».



По данным СМИ, директор коммунального предприятия в сфере предоставления ритуальных услуг и директор Лычаковского кладбища требовали от гражданки 4 тысячи долларов. В такую сумму руководители оценили свое разрешение на перезахоронение умерших.



Ранее мы писали о том, что депутаты городского совета Полтавы рассмотрят вопрос запрещения на кладбищах пластиковых цветов. Депутаты горсовета поручили юридическому управлению разработать механизм запрета пластиковых цветов и венков на кладбищах города. Загрузка... aif.ua Категории: общество Ключевые слова: кладбища, запреты, горсовет География: Украина, Львов — статья прочитана 166 раз Комментарии