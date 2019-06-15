Главная >> Новости >> общество, культура, история >> Считающиеся потомками Моны Лизы княгини получили российское гражданство
Загрузка...

Считающиеся потомками Моны Лизы княгини получили российское гражданство

© Фото : Guicciardini Strozzi Княгини Строцци. Архивное фото


Владимир Путин дал гражданство России двум итальянским княгиням с русскими корнями Наталии и Ирине Строцци, президентский указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает РИА Новости.

"Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц:

59) Строцци Майорка Ренци Ирина Луиза, родившаяся 26 июля 1982 года в Италии;

60) Строцци Майорка Ренци Наталия Констанца, родившаяся 5 февраля 1977 года в Италии", — говорится в документе.

По данным "Известий", княгини Строцци — потомки Моны Лизы, такое открытие сделали профессор Джузеппе Палланти и эксперт по генеалогии Доменико Савини.

Старшая Наталия — актриса, балерина, писательница, ее мемуары вышли на нескольких языках, в том числе и русском.

Ирина изучала экономику в Миланском университете, стажировалась у близких друзей клана Строцци — председателя Европейской комиссии Мануэля Баррозу в Брюсселе и у британского премьера Тони Блэра. Теперь Ирина собирается заняться бизнесом.

Как сообщал "Первый канал", княгини Строцци являются потомками первых русских эмигрантов.
Загрузка...
ria.ru
Категории: общество, культура, история
Ключевые слова: картина, потомки, Джаконда
География: Россия
статья прочитана 196 раз
добавлена сегодня, 15 июня, 09:40

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка