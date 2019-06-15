Загрузка... Считающиеся потомками Моны Лизы княгини получили российское гражданство 🔊 Воспроизвести © Фото : Guicciardini Strozzi Княгини Строцци. Архивное фото



Владимир Путин дал гражданство России двум итальянским княгиням с русскими корнями Наталии и Ирине Строцци, президентский указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает



"Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц:



59) Строцци Майорка Ренци Ирина Луиза, родившаяся 26 июля 1982 года в Италии;



60) Строцци Майорка Ренци Наталия Констанца, родившаяся 5 февраля 1977 года в Италии", — говорится в документе.



По данным "Известий", княгини Строцци — потомки Моны Лизы, такое открытие сделали профессор Джузеппе Палланти и эксперт по генеалогии Доменико Савини.



Старшая Наталия — актриса, балерина, писательница, ее мемуары вышли на нескольких языках, в том числе и русском.



Ирина изучала экономику в Миланском университете, стажировалась у близких друзей клана Строцци — председателя Европейской комиссии Мануэля Баррозу в Брюсселе и у британского премьера Тони Блэра. Теперь Ирина собирается заняться бизнесом.



Как сообщал "Первый канал", княгини Строцци являются потомками первых русских эмигрантов. Владимир Путин дал гражданство России двум итальянским княгиням с русскими корнями Наталии и Ирине Строцци, президентский указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает РИА Новости "Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц:59) Строцци Майорка Ренци Ирина Луиза, родившаяся 26 июля 1982 года в Италии;60) Строцци Майорка Ренци Наталия Констанца, родившаяся 5 февраля 1977 года в Италии", — говорится в документе.По данным "Известий", княгини Строцци — потомки Моны Лизы, такое открытие сделали профессор Джузеппе Палланти и эксперт по генеалогии Доменико Савини.Старшая Наталия — актриса, балерина, писательница, ее мемуары вышли на нескольких языках, в том числе и русском.Ирина изучала экономику в Миланском университете, стажировалась у близких друзей клана Строцци — председателя Европейской комиссии Мануэля Баррозу в Брюсселе и у британского премьера Тони Блэра. Теперь Ирина собирается заняться бизнесом.Как сообщал "Первый канал", княгини Строцци являются потомками первых русских эмигрантов. Загрузка... ria.ru Категории: общество, культура, история Ключевые слова: картина, потомки, Джаконда География: Россия — статья прочитана 196 раз Комментарии