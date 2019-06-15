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Считающиеся потомками Моны Лизы княгини получили российское гражданство
Владимир Путин дал гражданство России двум итальянским княгиням с русскими корнями Наталии и Ирине Строцци, президентский указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает РИА Новости.
"Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц:
59) Строцци Майорка Ренци Ирина Луиза, родившаяся 26 июля 1982 года в Италии;
60) Строцци Майорка Ренци Наталия Констанца, родившаяся 5 февраля 1977 года в Италии", — говорится в документе.
По данным "Известий", княгини Строцци — потомки Моны Лизы, такое открытие сделали профессор Джузеппе Палланти и эксперт по генеалогии Доменико Савини.
Старшая Наталия — актриса, балерина, писательница, ее мемуары вышли на нескольких языках, в том числе и русском.
Ирина изучала экономику в Миланском университете, стажировалась у близких друзей клана Строцци — председателя Европейской комиссии Мануэля Баррозу в Брюсселе и у британского премьера Тони Блэра. Теперь Ирина собирается заняться бизнесом.
Как сообщал "Первый канал", княгини Строцци являются потомками первых русских эмигрантов.
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ria.ru
География: Россия
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