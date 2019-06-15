Загрузка... Хозяйственный суд Киева разрешил перевязывать красной лентой только торты Roshen 🔊 Воспроизвести



Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск кондитерской корпорации "Рошен" против Министерства экономического развития и торговли и ГП "Укрпатент" по регистрации знака в виде "красного цвета материалов для упаковки кондитерских изделий". Об этом говорится в решении суда от 3 июня, сообщают



В документе речь идет о том, что суд обязал Кабмин признать и зарегистрировать за Roshen право интеллектуальной собственности на товарный знак по заявке №201710458 от 13 мая 2017 года, которым является красный цвет в упаковке кондитерских изделий. Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск кондитерской корпорации "Рошен" против Министерства экономического развития и торговли и ГП "Укрпатент" по регистрации знака в виде "красного цвета материалов для упаковки кондитерских изделий". Об этом говорится в решении суда от 3 июня, сообщают СТРАНА со ссылкой на "Наші гроші".В документе речь идет о том, что суд обязал Кабмин признать и зарегистрировать за Roshen право интеллектуальной собственности на товарный знак по заявке №201710458 от 13 мая 2017 года, которым является красный цвет в упаковке кондитерских изделий. Под действие знака попадают пленки из различного материла. Таким образом в Roshen решили зарезервировать за собой право упаковывать кондитерские изделия в ленты красного цвета.



Суд признал недействительными вывод "Укрпатента" и решение Апелляционной палаты Минэкономразвития, которым предприятию ранее отказали в регистрации спорного знака.



В начале 2012 года корпорация подала заявку на выдачу свидетельств на ленты с надписью Roshen с различными оттенками красного. Но ни одну из этих заявок в компании не оплачивали, поэтому решения по ним не было.



В августе 2016 года Roshen заявила о желании зарегистрировать за собой еще два знака: ленту красного цвета и ленту красного цвета с надписью Roshen. Обе - для упаковки тортов.



Roshen не смогла доказать, что имеет право на владение красной упаковочной ленты. Поэтому в феврале 2017 года по этой заявке фирма получила отказ.



Ранее "Страна" писала о том, что Roshen в Литве сократила две трети сотрудников.



Также мы сообщали, что БКК и Roshen сразятся в Верховном суде за "Золотой ключик". Загрузка... strana.ua Категории: экономика, технологии Ключевые слова: суд, товар, Рошен, упаковка География: Украина — статья прочитана 177 раз Комментарии