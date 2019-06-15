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Хозяйственный суд Киева разрешил перевязывать красной лентой только торты Roshen



Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск кондитерской корпорации "Рошен" против Министерства экономического развития и торговли и ГП "Укрпатент" по регистрации знака в виде "красного цвета материалов для упаковки кондитерских изделий". Об этом говорится в решении суда от 3 июня, сообщают СТРАНА со ссылкой на "Наші гроші".

В документе речь идет о том, что суд обязал Кабмин признать и зарегистрировать за Roshen право интеллектуальной собственности на товарный знак по заявке №201710458 от 13 мая 2017 года, которым является красный цвет в упаковке кондитерских изделий.
Под действие знака попадают пленки из различного материла. Таким образом в Roshen решили зарезервировать за собой право упаковывать кондитерские изделия в ленты красного цвета.

Суд признал недействительными вывод "Укрпатента" и решение Апелляционной палаты Минэкономразвития, которым предприятию ранее отказали в регистрации спорного знака.

В начале 2012 года корпорация подала заявку на выдачу свидетельств на ленты с надписью Roshen с различными оттенками красного. Но ни одну из этих заявок в компании не оплачивали, поэтому решения по ним не было.

В августе 2016 года Roshen заявила о желании зарегистрировать за собой еще два знака: ленту красного цвета и ленту красного цвета с надписью Roshen. Обе - для упаковки тортов.

Roshen не смогла доказать, что имеет право на владение красной упаковочной ленты. Поэтому в феврале 2017 года по этой заявке фирма получила отказ.

Ранее "Страна" писала о том, что Roshen в Литве сократила две трети сотрудников.

Также мы сообщали, что БКК и Roshen сразятся в Верховном суде за "Золотой ключик".
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strana.ua
Категории: экономика, технологии
Ключевые слова: суд, товар, Рошен, упаковка
География: Украина
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добавлена сегодня, 15 июня, 09:00

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