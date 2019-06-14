США на год продлили санкции против белорусских властей 🔊 Воспроизвести Фото © Flickr / IIP Photo Archive



Президент США Дональд Трамп продлил на год действие санкций против членов Правительства Белоруссии и ряда граждан страны. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, пишет



— Действия и политика определённых членов Правительства Белоруссии и других лиц, направленные на подрыв демократических процессов или институтов в Белоруссии, по-прежнему представляют собой необычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединённых Штатов, — сказано в заявлении.



Напомним, односторонние санкции в отношении Белоруссии были введены летом 2006 года после выборов, которые в Вашингтоне посчитали недемократическими. Президент США Дональд Трамп продлил на год действие санкций против членов Правительства Белоруссии и ряда граждан страны. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, пишет ЛАЙФ — Действия и политика определённых членов Правительства Белоруссии и других лиц, направленные на подрыв демократических процессов или институтов в Белоруссии, по-прежнему представляют собой необычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединённых Штатов, — сказано в заявлении.Напомним, односторонние санкции в отношении Белоруссии были введены летом 2006 года после выборов, которые в Вашингтоне посчитали недемократическими. life.ru Категории: политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: Беларусь, США, санкции — статья прочитана 124 раза Комментарии