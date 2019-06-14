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США на год продлили санкции против белорусских властей
Президент США Дональд Трамп продлил на год действие санкций против членов Правительства Белоруссии и ряда граждан страны. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, пишет ЛАЙФ.
— Действия и политика определённых членов Правительства Белоруссии и других лиц, направленные на подрыв демократических процессов или институтов в Белоруссии, по-прежнему представляют собой необычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединённых Штатов, — сказано в заявлении.
Напомним, односторонние санкции в отношении Белоруссии были введены летом 2006 года после выборов, которые в Вашингтоне посчитали недемократическими.
life.ru
Категории: политика, в мире, чп и криминал
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