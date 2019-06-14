Украинцы через суд хотят стать евреями и поляками 🔊 Воспроизвести



Жители Украины все чаще пытаются сменить национальность в судебном порядке. Одно из таких свежих курьезных дел 29 мая рассмотрела Большая палата Верховного суда, пишет



Согласно фабуле гражданского иска, еще в октябре 2018 года некая жительница Кировоградщины обратилась в Александрийский горрайонный суд с заявлением, в котором просила "установить юридические факты о том, что она и ее ныне покойные мать, бабушка и тетя принадлежат к еврейской национальности".



Сменить себе национальность женщина предлагала следующим образом: в судебном порядке признать ошибочной запись в ее свидетельстве о рождении за 1949 год в части указания национальности ее матери "украинка" вместо "еврейка". Она требовала обязать Светловодский ЗАГС внести изменения в эту актовую запись, исправив данные в соответствующей графе. Дело в том, что национальность в этом конкретном случае определяется по материнской линии. Жители Украины все чаще пытаются сменить национальность в судебном порядке. Одно из таких свежих курьезных дел 29 мая рассмотрела Большая палата Верховного суда, пишет СТРАНА Согласно фабуле гражданского иска, еще в октябре 2018 года некая жительница Кировоградщины обратилась в Александрийский горрайонный суд с заявлением, в котором просила "установить юридические факты о том, что она и ее ныне покойные мать, бабушка и тетя принадлежат к еврейской национальности".Сменить себе национальность женщина предлагала следующим образом: в судебном порядке признать ошибочной запись в ее свидетельстве о рождении за 1949 год в части указания национальности ее матери "украинка" вместо "еврейка". Она требовала обязать Светловодский ЗАГС внести изменения в эту актовую запись, исправив данные в соответствующей графе. Дело в том, что национальность в этом конкретном случае определяется по материнской линии. Постановлением Александрийского горрайонного суда Кировоградской области от 7 ноября 2018 в открытии производства по этому заявлению отказано с мотивировкой, что "установление факта о принадлежности лица к определенной национальности не подлежит рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства". Логика суда была такова: любой гражданин имеет право самостоятельно обратиться в ЗАГС с соответствующим заявлением, чтобы внести правки, если есть основания считать определенную запись выполненной с ошибками. В случае отказа можно обжаловать такое решение в административном суде, а не в районном.



Женщина решила оспорить решение суда первой инстанции, но его 11 января 2019 года оставил в силе Кировоградский апелляционный суд. Он согласился с выводами Александрийского горрайонного суда, отметив, что "нормы Гражданского процессуального кодекса Украины не предусматривают возможности рассмотрения в порядке отдельного производства заявлений об установлении факта принадлежности лица к определенной национальности, установление неправильности актовой записи о рождении и обязательства внести изменения в актовые записи о национальности".



В кассационной жалобе, поданной в Верховный суд, украинка, желающая стать еврейкой, просила отменить предыдущие судебные решения и направить дело в суд первой инстанции для решения вопроса об открытии производства по делу, ссылаясь на нарушение судами предыдущих инстанций норм процессуального права. Кассационную жалобу она мотивировала тем, что суд первой инстанции и апелляция отказали ей в открытии производства по ее заявлению неправомерно и фактически лишили ее права установить факт национальной принадлежности, поскольку другого порядка решения такого вопроса законом не предусмотрено.



Большая палата Верховного Суда открыла производство по этому необычному делу и в ходе слушаний приняла решение отклонить заявление жительницы Кировоградщины, стремящейся в Израиль. Мотивировка отказа была таковой: "действующим законодательством Украины не предусмотрено указание в актовых записях гражданского состояния и свидетельствах о рождении национальности родителей ребенка или лиц, вступающих в брак. Тем самым обеспечивается равенство всех независимо от национальности или этнического происхождения, а также право лица свободно выбирать и восстанавливать национальность".



В судебном решении речь шла о том, что отказ от фиксации национальности в официальных документах, удостоверяющих личность, и актовых записях гражданского состояния и соответствующих свидетельствах, выдающихся госорганами, полностью соответствуют статье 24 Конституции Украины, которая гарантирует равенство граждан, в частности, независимо от этнического происхождения, а также статьи 11 Закона "О национальных меньшинствах в Украине". Национальная принадлежность лица, таким образом, является актом ее личного самоопределения и никоим образом не влияет на публично-правовые отношения такого лица с государством. Фиксация факта национальности лица в документе, удостоверяющем его личность или в актовых записях гражданского состояния создала бы препятствие свободному избранию или восстановлению национальности, поскольку поставила бы такое избрание или восстановление в зависимость от решения государственного органа.



Фактически Большая палата Верховного суда разъяснила инициатору иска, что суд не вправе в рамках гражданского судопроизводства обязать госорганы изменить национальность. А сделать это можно только путем подачи заявления в ЗАГС об исправлении ошибки (если такая ошибка имела место). В случае отказа в ЗАГСе можно оспаривать действия чиновников в админсуде.



Аналогичный отказ постановлением Большой Палаты Верховного Суда от 23 января 2019 получил еще один украинец. В своем иске от требовал то же самое, что и предыдущая заявительница, лишь с той разницей, что просил обязать ЗАГС внести изменения в актовую запись о рождении истца, отметив в графе национальности отца "поляк" вместо "украинец".



Эксперты считают, что подобные иски подаются с целью инициировать вопрос о репатриации на историческую родину (в случае с изменением национальности на еврейскую и получением после выезда в Израиль на ПМЖ соответствующих льгот). А в случае с изменением национальности на польскую - банальным желанием получить карту поляка, чтобы потом претендовать на гражданство Польши.



Напомним, за год в Польше 39 раз избивали украинцев из-за национальности. strana.ua Категории: общество Ключевые слова: суд, национальность, смена География: Украина — статья прочитана 137 раз Комментарии