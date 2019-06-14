ООН и ЕС отреагировали на инциденты с танкерами в Оманском заливе 🔊 Воспроизвести Пожар на танкере в Оманском заливе 13 июня 2019 Reuters



Два новых подозрительных инцидента с иностранными танкерами в Оманском заливе в четверг, 13 июня, вызвали беспокойство мирового сообщества и привели к скачку нефтяных цен, пишет Два новых подозрительных инцидента с иностранными танкерами в Оманском заливе в четверг, 13 июня, вызвали беспокойство мирового сообщества и привели к скачку нефтяных цен, пишет RFI . МИД Франции заявил о своей «обеспокоенности» инцидентами «в контексте роста напряженности в регионе». Евросоюз заявил о необходимости «избежать провокаций» в регионе, где сейчас всем необходимо проявить «максимальную сдержанность». «Нападения на гражданские суда» осудил генсек ООН Антониу Гуттериш. Об инцидентах проинформирован президента США, американская администрация «продолжает оценивать ситуацию».



Пресс-секретарь президента США Сара Садерс сообщила, что Дональд Трамп проинформирован об инцидентах, американская администрация «продолжает оценивать ситуацию».



Французский МИД на инциденты в Оманском заливе отреагировал заявлением: «Мы получили информацию о том, что вызывающие беспокойство инциденты имели место сегодня в Оманском заливе в контексте роста напряженности в регионе (…) Мы призываем все заинтересованные стороны, с которыми мы остаемся в постоянном контакте, к сдержанности и деэскалации».



Глава дипломатического ведомства ЕС Федерика Могерини, со своей стороны, заявила: «Регион не нуждается в новых поводах для дальнейшей дестабилизации и роста напряженности (…) Я вновь призываю (всех) проявить максимальную сдержанность и избежать провокаций».



Подозрительные аварии



В четверг рано утром поступила информация об авариях на двух судах в Оманском заливе, вблизи Ормузского пролива, через который проходит пятая часть мирового экспорта нефти.



Командование находящегося в регионе V флота США сообщило, что получило два сигнала бедствия с пострадавших судов — в 6 часов 12 минут, а также в 7 утра по местному времени. В район инцидентов был направлен американский эсминец.



RFI/FRANCE24



Первым около 6 часов утра по местному времени сигнал бедствия подал танкер Front Altair, перевозивший нефтепродукты. Судно принадлежит норвежской компании Frontline и ходит под флагом Маршалловых островов. Норвежские власти сообщили об «атаке» на танкер, на борту которого прогремели три взрыва. На судне вспыхнул пожар, сообщило AFP со ссылкой на власти Норвегии и иранский государственный телеканал Irib. Весь экипаж — 23 моряка — был эвакуирован.



Позже инцидент произошел на судне Kokuka Courageous, перевозившем метанол. Японская компания-оператор танкера Kokuka Sangyo сообщила, что судно подверглось обстрелу. AFP передает заявление главы японской фирмы Ютаки Катады о том, что, возможно, обстрелу подверглись и другие суда, находившиеся поблизости. С танкера Kokuka Courageous эвакуирован 21 член экипажа.



Во второй половине дня гостелевидение Ирана сообщило о том, что пожар на судне с японским грузом потушен, на норвежском танкере пожарные продолжают бороться с огнем.



Пожар на танкере Front Altair в эфире иранского ТВ 13 июня 2019. AFP



Официальное информационное агентство Irna сообщило, что иранские ВМС спасли 44 иностранных моряка с аварийных танкеров и доставили их в порт на юге страны.



Инциденты и визит премьера Японии



Иранские власти назвали крайне «подозрительным» тот факт, что новые инциденты в районе Ормузского пролива совпали с визитом в Иран премьер-министра Японии Синдзо Абе.



Глава иранского МИД Джавад Зариф в своем твиттере отметил, что «нападение» на танкер, связанный с Японией, было совершено в момент встречи премьера Абе с верховным лидером Ирана аятоллой Хаменеи. Синдзо Абе стал первым главой правительства Японии, посетившим Иран с 1978 года.



Новая серия подозрительных инцидентов в Оманском заливе — уже вторая за прошедший месяц. 12 мая в регионе при до конца не выясненных обстоятельствах пострадали четыре судна, в том числе три танкера. Инциденты, которые власти Саудовской Аравии и США назвали «диверсиями», имели место на двух саудовских судах, одном норвежском, а также на судне из Объединенных арабских эмиратов. Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш выступил с осуждением «любых нападений на гражданские суда», потребовав «выяснения фактов» и «ответственных» за новые инциденты в регионе Персидского залива. Выступая на заседании Совета безопасности по вопросам сотрудничества ООН с Лигой арабских государств, Гуттериш подчеркнул, что мир не может себе позволить масштабного конфликта в регионе.Пресс-секретарь президента США Сара Садерс сообщила, что Дональд Трамп проинформирован об инцидентах, американская администрация «продолжает оценивать ситуацию».Французский МИД на инциденты в Оманском заливе отреагировал заявлением: «Мы получили информацию о том, что вызывающие беспокойство инциденты имели место сегодня в Оманском заливе в контексте роста напряженности в регионе (…) Мы призываем все заинтересованные стороны, с которыми мы остаемся в постоянном контакте, к сдержанности и деэскалации».Глава дипломатического ведомства ЕС Федерика Могерини, со своей стороны, заявила: «Регион не нуждается в новых поводах для дальнейшей дестабилизации и роста напряженности (…) Я вновь призываю (всех) проявить максимальную сдержанность и избежать провокаций».В четверг рано утром поступила информация об авариях на двух судах в Оманском заливе, вблизи Ормузского пролива, через который проходит пятая часть мирового экспорта нефти.Командование находящегося в регионе V флота США сообщило, что получило два сигнала бедствия с пострадавших судов — в 6 часов 12 минут, а также в 7 утра по местному времени. В район инцидентов был направлен американский эсминец.Первым около 6 часов утра по местному времени сигнал бедствия подал танкер Front Altair, перевозивший нефтепродукты. Судно принадлежит норвежской компании Frontline и ходит под флагом Маршалловых островов. Норвежские власти сообщили об «атаке» на танкер, на борту которого прогремели три взрыва. На судне вспыхнул пожар, сообщило AFP со ссылкой на власти Норвегии и иранский государственный телеканал Irib. Весь экипаж — 23 моряка — был эвакуирован.Позже инцидент произошел на судне Kokuka Courageous, перевозившем метанол. Японская компания-оператор танкера Kokuka Sangyo сообщила, что судно подверглось обстрелу. AFP передает заявление главы японской фирмы Ютаки Катады о том, что, возможно, обстрелу подверглись и другие суда, находившиеся поблизости. С танкера Kokuka Courageous эвакуирован 21 член экипажа.Во второй половине дня гостелевидение Ирана сообщило о том, что пожар на судне с японским грузом потушен, на норвежском танкере пожарные продолжают бороться с огнем.Официальное информационное агентство Irna сообщило, что иранские ВМС спасли 44 иностранных моряка с аварийных танкеров и доставили их в порт на юге страны.Иранские власти назвали крайне «подозрительным» тот факт, что новые инциденты в районе Ормузского пролива совпали с визитом в Иран премьер-министра Японии Синдзо Абе.Глава иранского МИД Джавад Зариф в своем твиттере отметил, что «нападение» на танкер, связанный с Японией, было совершено в момент встречи премьера Абе с верховным лидером Ирана аятоллой Хаменеи. Синдзо Абе стал первым главой правительства Японии, посетившим Иран с 1978 года.Новая серия подозрительных инцидентов в Оманском заливе — уже вторая за прошедший месяц. 12 мая в регионе при до конца не выясненных обстоятельствах пострадали четыре судна, в том числе три танкера. Инциденты, которые власти Саудовской Аравии и США назвали «диверсиями», имели место на двух саудовских судах, одном норвежском, а также на судне из Объединенных арабских эмиратов. ru.rfi.fr Категории: в мире, чп и криминал Ключевые слова: спасение, захват, моряки, танкеры — статья прочитана 118 раз Комментарии