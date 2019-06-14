ООН и ЕС отреагировали на инциденты с танкерами в Оманском заливе

Два новых подозрительных инцидента с иностранными танкерами в Оманском заливе в четверг, 13 июня, вызвали беспокойство мирового сообщества и привели к скачку нефтяных цен, пишет RFI. МИД Франции заявил о своей «обеспокоенности» инцидентами «в контексте роста напряженности в регионе». Евросоюз заявил о необходимости «избежать провокаций» в регионе, где сейчас всем необходимо проявить «максимальную сдержанность». «Нападения на гражданские суда» осудил генсек ООН Антониу Гуттериш. Об инцидентах проинформирован президента США, американская администрация «продолжает оценивать ситуацию».
Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш выступил с осуждением «любых нападений на гражданские суда», потребовав «выяснения фактов» и «ответственных» за новые инциденты в регионе Персидского залива. Выступая на заседании Совета безопасности по вопросам сотрудничества ООН с Лигой арабских государств, Гуттериш подчеркнул, что мир не может себе позволить масштабного конфликта в регионе.
Пресс-секретарь президента США Сара Садерс сообщила, что Дональд Трамп проинформирован об инцидентах, американская администрация «продолжает оценивать ситуацию».
Французский МИД на инциденты в Оманском заливе отреагировал заявлением: «Мы получили информацию о том, что вызывающие беспокойство инциденты имели место сегодня в Оманском заливе в контексте роста напряженности в регионе (…) Мы призываем все заинтересованные стороны, с которыми мы остаемся в постоянном контакте, к сдержанности и деэскалации».
Глава дипломатического ведомства ЕС Федерика Могерини, со своей стороны, заявила: «Регион не нуждается в новых поводах для дальнейшей дестабилизации и роста напряженности (…) Я вновь призываю (всех) проявить максимальную сдержанность и избежать провокаций».
Подозрительные аварии
В четверг рано утром поступила информация об авариях на двух судах в Оманском заливе, вблизи Ормузского пролива, через который проходит пятая часть мирового экспорта нефти.
Командование находящегося в регионе V флота США сообщило, что получило два сигнала бедствия с пострадавших судов — в 6 часов 12 минут, а также в 7 утра по местному времени. В район инцидентов был направлен американский эсминец.
Первым около 6 часов утра по местному времени сигнал бедствия подал танкер Front Altair, перевозивший нефтепродукты. Судно принадлежит норвежской компании Frontline и ходит под флагом Маршалловых островов. Норвежские власти сообщили об «атаке» на танкер, на борту которого прогремели три взрыва. На судне вспыхнул пожар, сообщило AFP со ссылкой на власти Норвегии и иранский государственный телеканал Irib. Весь экипаж — 23 моряка — был эвакуирован.
Позже инцидент произошел на судне Kokuka Courageous, перевозившем метанол. Японская компания-оператор танкера Kokuka Sangyo сообщила, что судно подверглось обстрелу. AFP передает заявление главы японской фирмы Ютаки Катады о том, что, возможно, обстрелу подверглись и другие суда, находившиеся поблизости. С танкера Kokuka Courageous эвакуирован 21 член экипажа.
Во второй половине дня гостелевидение Ирана сообщило о том, что пожар на судне с японским грузом потушен, на норвежском танкере пожарные продолжают бороться с огнем.
Официальное информационное агентство Irna сообщило, что иранские ВМС спасли 44 иностранных моряка с аварийных танкеров и доставили их в порт на юге страны.
Инциденты и визит премьера Японии
Иранские власти назвали крайне «подозрительным» тот факт, что новые инциденты в районе Ормузского пролива совпали с визитом в Иран премьер-министра Японии Синдзо Абе.
Глава иранского МИД Джавад Зариф в своем твиттере отметил, что «нападение» на танкер, связанный с Японией, было совершено в момент встречи премьера Абе с верховным лидером Ирана аятоллой Хаменеи. Синдзо Абе стал первым главой правительства Японии, посетившим Иран с 1978 года.
Новая серия подозрительных инцидентов в Оманском заливе — уже вторая за прошедший месяц. 12 мая в регионе при до конца не выясненных обстоятельствах пострадали четыре судна, в том числе три танкера. Инциденты, которые власти Саудовской Аравии и США назвали «диверсиями», имели место на двух саудовских судах, одном норвежском, а также на судне из Объединенных арабских эмиратов.
Пресс-секретарь президента США Сара Садерс сообщила, что Дональд Трамп проинформирован об инцидентах, американская администрация «продолжает оценивать ситуацию».
Французский МИД на инциденты в Оманском заливе отреагировал заявлением: «Мы получили информацию о том, что вызывающие беспокойство инциденты имели место сегодня в Оманском заливе в контексте роста напряженности в регионе (…) Мы призываем все заинтересованные стороны, с которыми мы остаемся в постоянном контакте, к сдержанности и деэскалации».
Глава дипломатического ведомства ЕС Федерика Могерини, со своей стороны, заявила: «Регион не нуждается в новых поводах для дальнейшей дестабилизации и роста напряженности (…) Я вновь призываю (всех) проявить максимальную сдержанность и избежать провокаций».
Подозрительные аварии
В четверг рано утром поступила информация об авариях на двух судах в Оманском заливе, вблизи Ормузского пролива, через который проходит пятая часть мирового экспорта нефти.
Командование находящегося в регионе V флота США сообщило, что получило два сигнала бедствия с пострадавших судов — в 6 часов 12 минут, а также в 7 утра по местному времени. В район инцидентов был направлен американский эсминец.
Первым около 6 часов утра по местному времени сигнал бедствия подал танкер Front Altair, перевозивший нефтепродукты. Судно принадлежит норвежской компании Frontline и ходит под флагом Маршалловых островов. Норвежские власти сообщили об «атаке» на танкер, на борту которого прогремели три взрыва. На судне вспыхнул пожар, сообщило AFP со ссылкой на власти Норвегии и иранский государственный телеканал Irib. Весь экипаж — 23 моряка — был эвакуирован.
Позже инцидент произошел на судне Kokuka Courageous, перевозившем метанол. Японская компания-оператор танкера Kokuka Sangyo сообщила, что судно подверглось обстрелу. AFP передает заявление главы японской фирмы Ютаки Катады о том, что, возможно, обстрелу подверглись и другие суда, находившиеся поблизости. С танкера Kokuka Courageous эвакуирован 21 член экипажа.
Во второй половине дня гостелевидение Ирана сообщило о том, что пожар на судне с японским грузом потушен, на норвежском танкере пожарные продолжают бороться с огнем.
Официальное информационное агентство Irna сообщило, что иранские ВМС спасли 44 иностранных моряка с аварийных танкеров и доставили их в порт на юге страны.
Инциденты и визит премьера Японии
Иранские власти назвали крайне «подозрительным» тот факт, что новые инциденты в районе Ормузского пролива совпали с визитом в Иран премьер-министра Японии Синдзо Абе.
Глава иранского МИД Джавад Зариф в своем твиттере отметил, что «нападение» на танкер, связанный с Японией, было совершено в момент встречи премьера Абе с верховным лидером Ирана аятоллой Хаменеи. Синдзо Абе стал первым главой правительства Японии, посетившим Иран с 1978 года.
Новая серия подозрительных инцидентов в Оманском заливе — уже вторая за прошедший месяц. 12 мая в регионе при до конца не выясненных обстоятельствах пострадали четыре судна, в том числе три танкера. Инциденты, которые власти Саудовской Аравии и США назвали «диверсиями», имели место на двух саудовских судах, одном норвежском, а также на судне из Объединенных арабских эмиратов.