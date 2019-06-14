В Марияпольском районе Литвы – третья вспышка АЧС 🔊 Воспроизвести



В четверг вспышка африканской чумы свиней (АЧС) была подтверждена еще в одном свином хозяйстве в Марияпольском районе Литвы. В целом в этом хозяйстве 52 свиньи, сообщила Продовольственно-ветеринарная служба Литвы (ПВСЛ).



"Ситуация в Мариямпольском и Шакяйском районах очень напряженная. В них много мелких держателей свиней, постоянно обнаруживаются дикие кабаны, зараженные АЧС", – отметил в пресс-релизе глава ПВСЛ Дарюс Рямейка.



На минувшей неделе АЧС была выявлена в Шакяйском и Марияпольских районах, там вирус проник по причине недостаточных мер безопасности, кроме того, в Шакяй свиней содержали нелегально. В четверг вспышка африканской чумы свиней (АЧС) была подтверждена еще в одном свином хозяйстве в Марияпольском районе Литвы. В целом в этом хозяйстве 52 свиньи, сообщила Продовольственно-ветеринарная служба Литвы (ПВСЛ)."Ситуация в Мариямпольском и Шакяйском районах очень напряженная. В них много мелких держателей свиней, постоянно обнаруживаются дикие кабаны, зараженные АЧС", – отметил в пресс-релизе глава ПВСЛ Дарюс Рямейка.На минувшей неделе АЧС была выявлена в Шакяйском и Марияпольских районах, там вирус проник по причине недостаточных мер безопасности, кроме того, в Шакяй свиней содержали нелегально. BNS Категории: экономика, чп и криминал Ключевые слова: чума, свиньи, АЧС, вспышка География: Литва — статья прочитана 126 раз Комментарии