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В Марияпольском районе Литвы – третья вспышка АЧС



В четверг вспышка африканской чумы свиней (АЧС) была подтверждена еще в одном свином хозяйстве в Марияпольском районе Литвы. В целом в этом хозяйстве 52 свиньи, сообщила Продовольственно-ветеринарная служба Литвы (ПВСЛ).

"Ситуация в Мариямпольском и Шакяйском районах очень напряженная. В них много мелких держателей свиней, постоянно обнаруживаются дикие кабаны, зараженные АЧС", – отметил в пресс-релизе глава ПВСЛ Дарюс Рямейка.

На минувшей неделе АЧС была выявлена в Шакяйском и Марияпольских районах, там вирус проник по причине недостаточных мер безопасности, кроме того, в Шакяй свиней содержали нелегально.
BNS
Категории: экономика, чп и криминал
Ключевые слова: чума, свиньи, АЧС, вспышка
География: Литва
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добавлена сегодня, 14 июня, 11:20

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