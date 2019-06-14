Глава ССР предоставил Г. Науседе информацию о его личном враче Р. Жалюнасе 🔊 Воспроизвести ректор Университета наук Рямигиюс Жалюнас



Руководитель литовской Службы специальных расследований (ССР) Жидрунас Барткус сообщил, что предоставил избранному президенту Гитанасу Науседе информацию, которой располагают правоохранительные органы о ректоре Университета наук о здоровье Рямигиюса Жалюнаса, избранного личным врачом будущего президента.



"Мы говорили о Р. Жалюнаса и я высказал президенту информацию, которой располагает моя служба (...), сколько мы собрали в ходе расследований", – сказал журналистам после встречи с Г. Науседой в четверг глава ССР.



"Какое решение примет президент, или какое мнение сложится у президента, это уж не мне оценивать", – сказал он.



Ж. Барткус не раскрыл, какую информацию предоставили о Р. Жалюнасе. Руководитель литовской Службы специальных расследований (ССР) Жидрунас Барткус сообщил, что предоставил избранному президенту Гитанасу Науседе информацию, которой располагают правоохранительные органы о ректоре Университета наук о здоровье Рямигиюса Жалюнаса, избранного личным врачом будущего президента."Мы говорили о Р. Жалюнаса и я высказал президенту информацию, которой располагает моя служба (...), сколько мы собрали в ходе расследований", – сказал журналистам после встречи с Г. Науседой в четверг глава ССР."Какое решение примет президент, или какое мнение сложится у президента, это уж не мне оценивать", – сказал он.Ж. Барткус не раскрыл, какую информацию предоставили о Р. Жалюнасе. Фамилия этого кардиолога упоминается в деле о политической коррупции концерна MG Baltic, в котором должностные лица собирали информацию о связях бывшего вице-президента концерна Раймондаса Курлянскиса.



В этом деле Р. Жалюнас был допрошен в качестве свидетеля.



Ж. Барткус подчеркнул, что у не преступившего к обязанностям президента Г. Науседы нет возможности официально обратиться в правоохранительные органы, чтобы они проверили репутацию членов его команды.



Глава ССР добавил, что по этой причине "большую ответственность, очевидно, должны взять на себя сами кандидаты".



"Кандидаты, получив предложение присоединиться к команде, должны оценить, (...) не навлечет ли их прошлое на президентскую команду репутационные пятна", – сказал Ж. Барткус.



Другим личным врачом Г. Науседа избрал анестезиолога-реаниматолога Андрюса Климашаускаса, работающего в Вильнюсской клинике Сантарос. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: спецслужбы, врач, компромат, Науседа География: Литва — статья прочитана 65 раз Комментарии