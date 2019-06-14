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Глава ССР предоставил Г. Науседе информацию о его личном враче Р. Жалюнасе

ректор Университета наук Рямигиюс Жалюнас


Руководитель литовской Службы специальных расследований (ССР) Жидрунас Барткус сообщил, что предоставил избранному президенту Гитанасу Науседе информацию, которой располагают правоохранительные органы о ректоре Университета наук о здоровье Рямигиюса Жалюнаса, избранного личным врачом будущего президента.

"Мы говорили о Р. Жалюнаса и я высказал президенту информацию, которой располагает моя служба (...), сколько мы собрали в ходе расследований", – сказал журналистам после встречи с Г. Науседой в четверг глава ССР.

"Какое решение примет президент, или какое мнение сложится у президента, это уж не мне оценивать", – сказал он.

Ж. Барткус не раскрыл, какую информацию предоставили о Р. Жалюнасе.
Фамилия этого кардиолога упоминается в деле о политической коррупции концерна MG Baltic, в котором должностные лица собирали информацию о связях бывшего вице-президента концерна Раймондаса Курлянскиса.

В этом деле Р. Жалюнас был допрошен в качестве свидетеля.

Ж. Барткус подчеркнул, что у не преступившего к обязанностям президента Г. Науседы нет возможности официально обратиться в правоохранительные органы, чтобы они проверили репутацию членов его команды.

Глава ССР добавил, что по этой причине "большую ответственность, очевидно, должны взять на себя сами кандидаты".

"Кандидаты, получив предложение присоединиться к команде, должны оценить, (...) не навлечет ли их прошлое на президентскую команду репутационные пятна", – сказал Ж. Барткус.

Другим личным врачом Г. Науседа избрал анестезиолога-реаниматолога Андрюса Климашаускаса, работающего в Вильнюсской клинике Сантарос.
BNS
Категории: политика, общество
Ключевые слова: спецслужбы, врач, компромат, Науседа
География: Литва
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добавлена сегодня, 14 июня, 09:30

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