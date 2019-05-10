Малоизвестные страницы жизни Анны Ахматовой 🔊 Воспроизвести







5 июня 2019 г. в Еврейской общине Литвы, в зале Яши Хейфеца по инициативе Республиканского общества Международной ассоциации писателей и публицистов (МАПП), Каунасского клуба «Надежда» Русского собрания Литвы, с участием партнёра – Еврейской общины Литвы и при частичной поддержке Департамента национальных общин Литвы состоялась научно-практическая конференция «Иудеи в судьбе Анны Ахматовой», посвящённая 130-летию со дня рождения поэтессы.



В приветственном слове к собравшимся президент РО МАПП в Литве Лев Месенгисер подчеркнул историческую и культурную ценность присутствия в судьбе и творчестве знаменитого поэта Анны Ахматовой многих ярких и незаурядных личностей еврейского происхождения из мира богемы в период с начала и до середины ХХ века. В приветственном слове к собравшимся президент РО МАПП в Литве Лев Месенгисер подчеркнул историческую и культурную ценность присутствия в судьбе и творчестве знаменитого поэта Анны Ахматовой многих ярких и незаурядных личностей еврейского происхождения из мира богемы в период с начала и до середины ХХ века.



Много интересных фактов из жизни Анны Ахматовой и её взаимоотношений с известными лицами прошлого, ставшими впоследствии знаменитыми, были изложены выступившими поэтами: так, один из крупнейших русских поэтов ХХ века, прозаик и переводчик, эссеист, критик, литературовед Осип Мандельштам, познакомившись с Анной Ахматовой в 1911 году, считал дружбу с ней одной из главных удач своей жизни. Поэзия Осипа Мандельштама того периода отразилась в книге его стихов «Камень».



Присутствующим в зале слушателям были озвучены малоизвестные факты общения Анны Ахматовой с такими неординарными личностями и поэтами, как Артур Лурье и Анатолий Найман. Композитор, один из крупнейших представителей музыкального футуризма и русского музыкального авангарда ХХ столетия, писатель, критик, комиссар и денди Артур Лурье познакомился с Анной Ахматовой в 1913 году. Русский поэт, переводчик, эссеист, прозаик Анатолий Найман – соавтор Анны Ахматовой по переводам Леопарди. Они были знакомы с 1959 года.











Не менее интересными были сведения о лирических и ярких страницах взаимоотношений между Анной Ахматовой и знаменитым художником Амедео Модильяни, а также поэтом Иосифом Бродским. С художником и скульптором итальянского модернизма Амедео Модильяни Анна Ахматова познакомилась в 1910 г. Более 16 портретных рисунков было посвящено ей. С русским и американским поэтом, эссеистом, драматургом, переводчиком, лауреатом Нобелевской премии по литературе 1987 года Иосифом Бродским знакомство произошло в 1963 году.



В одном из докладов конференции были представлены многие интересные факты из истории знакомства Анны Ахматовой и Бориса Пастернака – одного из крупнейших поэтов ХХ века, писателя и переводчика. Он заступился за мужа и сына Анны Ахматовой, арестованных по надуманным обвинениям, написав письмо Сталину.



По словам поэта, доктора гуманитарных наук Эляны Суодене:



«Амадео Модильяни, Осип Мандельштам, Артур Лурье, Борис Анреп, Борис Пастернак, Исайя Берлин, Иосиф Бродский, Михаил Лозинский, личный секретарь Найман – всё это ближайший круг наперсников и сотворцов. Это говорит о большой внутренней свободе человека, большом человеческом мужестве, и являет пример того, как в любые исторические времена, „вегетарианские“ и не очень, можно олицетворять собой пример Всечеловечности. Это как бы личностная проекция в будущее, где не будет места национализму, ксенофобии, антисемитизму».



Фото из архива автора. 17 сентября 2018 г. Дом национальных меньшинств.







Собравшиеся в зале слушатели с неослабным интересом и вниманием впитывали редкую и малоизвестную для широкого круга читателей информацию, представленную выступавшими поэтами. Доклады каждого из выступавших отличались основательным знанием материала и большой степенью компетенции представленных тем. Полученные дополнительные сведения о присутствии в жизни и творчестве Анны Ахматовой вышеперечисленных ярких личностей еврейского происхождения богемного мира начала и середины ХХ века позволили дополнить портрет знаменитого поэта новыми, доселе незнакомыми штрихами и красками.



Большая помощь в проведении мероприятия была оказана уважаемой Дорой Месенгисер. Её роль в информационной поддержке события была неоспорима: ею создан визуальный фон – слайды на темы всех докладов, впечатляющий плакат-объявление на русском и литовском языках а, кроме того, Дорой Месенгисер был продемонстрирован собравшимся фильм о жизни и деятельности незаурядной исторической личности Исайи Берлина «Гость из будущего. Исайя Берлин». Деятельность английского философа и учёного, специалиста в области политических наук Исайи Берлина характеризуется ярко выраженным либеральным подходом к социально-политическим вопросам.



10 мая 2019 г



По мнению выступивших экспертов, в поэме прослеживается явно восторженное отношение автора Эляны Суодиене к самобытной и незаурядной личности поэта Анны Ахматовой и её уникальному поэтическому таланту. Благодаря стихотворной форме изложения событий и взаимоотношений поэта с неординарными личностями богемного окружения прошлого, читатели имеют возможность ощутить трепетное, чрезвычайно эмоциональное отношение автора Эляны Суодиене, как к поэзии Анны Ахматовой, так и к её человеческой сущности. Поражает удивительно глубокое проникновение автора в творчество поэта, умение увидеть красоту и гармонию в каждой отдельной строке её поэзии. Поэма Эляны Суодене заняла своё достойное место в ряду публицистики и многих исследований жизни и творчества этой незаурядной личности - поэта Анны Ахматовой.



Завершивший своим выступлением вечер поэт Сергей Лавров, буквально заворожил присутствующих своим необычайно ярким, глубоким, талантливо и эмоционально представленным литературоведческим анализом поэмы Эляны Суодене. Его блестящий анализ «Поэмы об Анне Ахматовой» буквально очаровал и покорил публику, присутствующую в зале, вызвал восхищение и бурные аплодисменты. Зрители ещё долго, после выступления Сергея Лаврова подходили к нему с поздравлениями и благодарностью за талантливо и ярко осуществлённый экскурс в авторское произведение Эляны Суодене – «Поэму об Анне Ахматовой».











В своём заключительном слове к собравшимся поэт, доктор гуманитарных наук Эляна Суодене подвела итоги состоявшейся научно-практической конференции.



Она заявила:



«Только что прошедшая научно-практическая конференция “Иудеи в судьбе Анны Ахматовой” – дань благодарной памяти неповторимому русскому поэту, явившего своей судьбой пример личного мужества и открытого отношения к миру, без национализма и ксенофобии.



Разрывы человеческих отношений тем явственнее выявляют ценность дружбы – “души высокой свободы” по определению Анны Ахматовой в стихотворении, обращённом к Михаилу Лозинскому.



“Души высокая свобода,//Что дружбою наречена” – вот тот идеал ВСЕЧЕЛОВЕЧНОСТИ, который, вслед за Александром Пушкиным, юбилей которого мы торжественно отмечаем в эти июньские дни, исповедует Анна Ахматова, и который она завещает всем нам, судьбой своей подтверждая именно такой подход к жизни и к людям, ориентир именно ВЫСОКОЙ СВОБОДЫ, где нет места унижающим человеческое достоинство.»



Галина ИВАНОВА,



поэт, член МАППа



Выступившие на конференции поэты, члены МАППа: Самоил Лорманас, Эльвира Поздняя, Раиса Мельникова, Лайма Дебесюнене рассказали слушателям о некоторых особо примечательных периодах жизни поэта Анны Ахматовой, отмеченных встречами с такими талантливыми и неординарными представителями искусств того времени как Осип Мандельштам, Артур Лурье, Анатолий Найман, Амедео Модильяни, Борис Пастернак.Много интересных фактов из жизни Анны Ахматовой и её взаимоотношений с известными лицами прошлого, ставшими впоследствии знаменитыми, были изложены выступившими поэтами: так, один из крупнейших русских поэтов ХХ века, прозаик и переводчик, эссеист, критик, литературовед Осип Мандельштам, познакомившись с Анной Ахматовой в 1911 году, считал дружбу с ней одной из главных удач своей жизни. Поэзия Осипа Мандельштама того периода отразилась в книге его стихов «Камень».Присутствующим в зале слушателям были озвучены малоизвестные факты общения Анны Ахматовой с такими неординарными личностями и поэтами, как Артур Лурье и Анатолий Найман. Композитор, один из крупнейших представителей музыкального футуризма и русского музыкального авангарда ХХ столетия, писатель, критик, комиссар и денди Артур Лурье познакомился с Анной Ахматовой в 1913 году. Русский поэт, переводчик, эссеист, прозаик Анатолий Найман – соавтор Анны Ахматовой по переводам Леопарди. Они были знакомы с 1959 года.Не менее интересными были сведения о лирических и ярких страницах взаимоотношений между Анной Ахматовой и знаменитым художником Амедео Модильяни, а также поэтом Иосифом Бродским. С художником и скульптором итальянского модернизма Амедео Модильяни Анна Ахматова познакомилась в 1910 г. Более 16 портретных рисунков было посвящено ей. С русским и американским поэтом, эссеистом, драматургом, переводчиком, лауреатом Нобелевской премии по литературе 1987 года Иосифом Бродским знакомство произошло в 1963 году.В одном из докладов конференции были представлены многие интересные факты из истории знакомства Анны Ахматовой и Бориса Пастернака – одного из крупнейших поэтов ХХ века, писателя и переводчика. Он заступился за мужа и сына Анны Ахматовой, арестованных по надуманным обвинениям, написав письмо Сталину.По словам поэта, доктора гуманитарных наук Эляны Суодене:«Амадео Модильяни, Осип Мандельштам, Артур Лурье, Борис Анреп, Борис Пастернак, Исайя Берлин, Иосиф Бродский, Михаил Лозинский, личный секретарь Найман – всё это ближайший круг наперсников и сотворцов. Это говорит о большой внутренней свободе человека, большом человеческом мужестве, и являет пример того, как в любые исторические времена, „вегетарианские“ и не очень, можно олицетворять собой пример Всечеловечности. Это как бы личностная проекция в будущее, где не будет места национализму, ксенофобии, антисемитизму».Собравшиеся в зале слушатели с неослабным интересом и вниманием впитывали редкую и малоизвестную для широкого круга читателей информацию, представленную выступавшими поэтами. Доклады каждого из выступавших отличались основательным знанием материала и большой степенью компетенции представленных тем. Полученные дополнительные сведения о присутствии в жизни и творчестве Анны Ахматовой вышеперечисленных ярких личностей еврейского происхождения богемного мира начала и середины ХХ века позволили дополнить портрет знаменитого поэта новыми, доселе незнакомыми штрихами и красками.Большая помощь в проведении мероприятия была оказана уважаемой Дорой Месенгисер. Её роль в информационной поддержке события была неоспорима: ею создан визуальный фон – слайды на темы всех докладов, впечатляющий плакат-объявление на русском и литовском языках а, кроме того, Дорой Месенгисер был продемонстрирован собравшимся фильм о жизни и деятельности незаурядной исторической личности Исайи Берлина «Гость из будущего. Исайя Берлин». Деятельность английского философа и учёного, специалиста в области политических наук Исайи Берлина характеризуется ярко выраженным либеральным подходом к социально-политическим вопросам.Во второй части мероприятия прошла презентация книги «Поэма об Анне Ахматовой» её автором - поэтом, доктором гуманитарных наук Эляной Суодене. С глубоким профессиональным литературоведческим анализом поэмы выступила председатель Русского собрания Литвы Людмила Рябенко-Зонн и поэт, член МАППа Сергей Лавров. Ввиду отсутствия на мероприятии Людмилы Рябенко-Зонн, в связи со сложившимися личными обстоятельствами, текст проведённого ею анализа был представлен доцентом Наталией Алексеевой.По мнению выступивших экспертов, в поэме прослеживается явно восторженное отношение автора Эляны Суодиене к самобытной и незаурядной личности поэта Анны Ахматовой и её уникальному поэтическому таланту. Благодаря стихотворной форме изложения событий и взаимоотношений поэта с неординарными личностями богемного окружения прошлого, читатели имеют возможность ощутить трепетное, чрезвычайно эмоциональное отношение автора Эляны Суодиене, как к поэзии Анны Ахматовой, так и к её человеческой сущности. Поражает удивительно глубокое проникновение автора в творчество поэта, умение увидеть красоту и гармонию в каждой отдельной строке её поэзии. Поэма Эляны Суодене заняла своё достойное место в ряду публицистики и многих исследований жизни и творчества этой незаурядной личности - поэта Анны Ахматовой.Завершивший своим выступлением вечер поэт Сергей Лавров, буквально заворожил присутствующих своим необычайно ярким, глубоким, талантливо и эмоционально представленным литературоведческим анализом поэмы Эляны Суодене. Его блестящий анализ «Поэмы об Анне Ахматовой» буквально очаровал и покорил публику, присутствующую в зале, вызвал восхищение и бурные аплодисменты. Зрители ещё долго, после выступления Сергея Лаврова подходили к нему с поздравлениями и благодарностью за талантливо и ярко осуществлённый экскурс в авторское произведение Эляны Суодене – «Поэму об Анне Ахматовой».В своём заключительном слове к собравшимся поэт, доктор гуманитарных наук Эляна Суодене подвела итоги состоявшейся научно-практической конференции.Она заявила:«Только что прошедшая научно-практическая конференция “Иудеи в судьбе Анны Ахматовой” – дань благодарной памяти неповторимому русскому поэту, явившего своей судьбой пример личного мужества и открытого отношения к миру, без национализма и ксенофобии.Разрывы человеческих отношений тем явственнее выявляют ценность дружбы – “души высокой свободы” по определению Анны Ахматовой в стихотворении, обращённом к Михаилу Лозинскому.“Души высокая свобода,//Что дружбою наречена” – вот тот идеал ВСЕЧЕЛОВЕЧНОСТИ, который, вслед за Александром Пушкиным, юбилей которого мы торжественно отмечаем в эти июньские дни, исповедует Анна Ахматова, и который она завещает всем нам, судьбой своей подтверждая именно такой подход к жизни и к людям, ориентир именно ВЫСОКОЙ СВОБОДЫ, где нет места унижающим человеческое достоинство.» специально для «Обзора» Категории: история, культура, в странах Балтии Ключевые слова: конференция, Яша Хейфец, Еврейская община Литвы, МАПП, «Иудеи в судьбе Анны Ахматовой», Анна Ахматова — статья прочитана 114 раз Комментарии