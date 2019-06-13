Дуда: Очень хочу, чтобы Россия была другом Польши 🔊 Воспроизвести



Президент Польши Анджей Дуда после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне заявил журналистам, что хочет видеть Россию в качестве друга своей страны, сообщает



— Я бы очень хотел, чтобы Россия была другом Польши. Потому что Россия является нашим огромным соседом, государством намного большим, чем Польша, — заявил Дуда.



При этом польский лидер выразил мнение, что народ его страны является более смелым и способным сражаться до конца, несмотря ни на что, в отличие от российского. Президент Польши Анджей Дуда после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне заявил журналистам, что хочет видеть Россию в качестве друга своей страны, сообщает ЛАЙФ — Я бы очень хотел, чтобы Россия была другом Польши. Потому что Россия является нашим огромным соседом, государством намного большим, чем Польша, — заявил Дуда.При этом польский лидер выразил мнение, что народ его страны является более смелым и способным сражаться до конца, несмотря ни на что, в отличие от российского. life.ru Категории: политика, в мире Ключевые слова: Россия, президент, дружба, Дуда — статья прочитана 166 раз Комментарии