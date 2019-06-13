Главная >> Новости >> политика, в мире >> Дуда: Очень хочу, чтобы Россия была другом Польши

Дуда: Очень хочу, чтобы Россия была другом Польши



Президент Польши Анджей Дуда после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне заявил журналистам, что хочет видеть Россию в качестве друга своей страны, сообщает ЛАЙФ.

— Я бы очень хотел, чтобы Россия была другом Польши. Потому что Россия является нашим огромным соседом, государством намного большим, чем Польша, — заявил Дуда.

При этом польский лидер выразил мнение, что народ его страны является более смелым и способным сражаться до конца, несмотря ни на что, в отличие от российского.
life.ru
Категории: политика, в мире
Ключевые слова: Россия, президент, дружба, Дуда
статья прочитана 166 раз
добавлена сегодня, 13 июня, 16:06

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка