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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Дуда: Очень хочу, чтобы Россия была другом Польши
Президент Польши Анджей Дуда после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне заявил журналистам, что хочет видеть Россию в качестве друга своей страны, сообщает ЛАЙФ.
— Я бы очень хотел, чтобы Россия была другом Польши. Потому что Россия является нашим огромным соседом, государством намного большим, чем Польша, — заявил Дуда.
При этом польский лидер выразил мнение, что народ его страны является более смелым и способным сражаться до конца, несмотря ни на что, в отличие от российского.
life.ru
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