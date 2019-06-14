Миссия сохранения мира 🔊 Воспроизвести







В 2011 году меня как председателя Литовской организации участников Второй мировой войны, сражавшихся на стороне антигитлеровской коалиции, избрали членом международного консультативного комитета организации офицеров запаса (МКК), а в мае этого года я был приглашён в Софию (Болгария) для участия в организованной комитетом международной гуманитарной акции «Миссия мира и дружбы. 100-летие окончания Первой мировой войны: уроки и современность».



Акция проводилась совместно с Союзом офицеров и сержантов запаса и резерва Республики Болгария при содействии Министерства обороны Болгарии. В ней приняли участие более 20 стран и представители мэрии города, ряда ветеранских и молодёжных организаций страны. Участвовал президент Всемирной федерации ветеранов господин Д.-В.Бергтун (Норвегия), президент международной ассоциации «Солдаты мира» г-н Лоран Аттар-Байру. Акция проводилась совместно с Союзом офицеров и сержантов запаса и резерва Республики Болгария при содействии Министерства обороны Болгарии. В ней приняли участие более 20 стран и представители мэрии города, ряда ветеранских и молодёжных организаций страны. Участвовал президент Всемирной федерации ветеранов господин Д.-В.Бергтун (Норвегия), президент международной ассоциации «Солдаты мира» г-н Лоран Аттар-Байру.



Мы выслушали яркие выступления представителей семи стран об их борьбе за сохранение мира, с проявлениями терроризма и возрождения неонацистских движений в некоторых странах.











Докладчик и все выступившие в прениях подчёркивали, что возглавляемые ими организации являются не политическими, а общественными, и их работа с массами основывается на демократических принципах и носит гуманитарный характер. Характерно выступление шведского представителя, заявившего, что он надеется в 2020 году отпраздновать День Победы 9-го мая в Москве в знак признания значительного вклада России в дело сохранения мира и борьбы с терроризмом.



Мне как единственному из присутствовавших участнику Второй мировой войны было оказано особое внимание в дни акции. Очень хорошо была принята моя книга «90 лет в строю», которую я подарил многим участникам акции. Прочитав её, они смогут кое-что из нашего литовского опыта использовать и в своей работе, узнать, как надо бороться и жить, чтобы сохранить мир, учесть уроки Первой и Второй мировых войн.











После принятия заключительного документа – обращения участников Международной гуманитарной акции «Миссия мира и дружбы» к главам государств и правительств, общественным, ветеранским, молодёжным организациям, мировой общественности, была организована торжественная церемония возложения венков и цветов к монументу Неизвестному солдату, Вечному огню.



Болгарские друзья также организовали нам экскурсию по прекрасной Софии.



Текст «Обращения к главам государств, правительств, общественным, ветеранским, молодёжным организациям, мировой общественности» Международного консультативного комитета организаций офицеров запаса можно прочитать на сайте obzor.lt.



Юлюс Лёнгинас ДЯКСНИС,



Председатель Литовской организации участников Второй мировой войны, сражавшихся на стороне антигитлеровской коалиции,



Вильнюс



Фото: www.iacro.ru







Обращение к главам государств, правительств, общественным, ветеранским, молодёжным организациям, мировой общественности



Ветераны войны и военной службы, учёные, историки, философы из более 20 стран - участники Международной гуманитарной акции «Миссия мира и дружбы - 100 лет окончания Первой мировой войны: уроки и современность», организованной Международным консультативным Комитетом организаций офицеров запаса и резерва совместно с Союзом офицеров и сержантов запаса и резерва Болгарии и при содействии Министерства обороны Болгарии, подчеркивают, что Первая мировая война, ставшая всемирной трагедией, привела к многомиллионным человеческим жертвам, неизмеримым страданиям и катастрофическим социально-экономическим последствиям. Она стала прологом ещё более ужасной Второй мировой войны, за которой последовали многочисленные локальные вооруженные конфликты и гражданские войны, вызвавшие неконтролируемые миграционные процессы и проблемы, негативно влияющие на прогресс.



Происходящее сегодня нарастание международной напряжённости, а также экспансии экстремистской идеологии и радикальной насильственной практики во многих регионах мира, мы рассматриваем как опаснейшие угрозы и вызовы миру и стабильности, всем государствам.



Участники акции «Миссии мира и дружбы» акцентируют внимание глав государств, правительств, общественных, ветеранских, молодёжных организаций, мировой общественности на необходимости принятия срочных, скоординированных мер для недопущения дальнейшей эскалации напряжённости в мире, достигшей угрожающего уровня и препятствующего реализации «Целей устойчивого развития ООН для мира и всех стран».



Уроки Первой и Второй мировых войн, складывающаяся обстановка в мире обязывают все миролюбивые силы ради лучшего будущего детей, молодежи и стариков вести активную работу, при координирующей роли Организации Объединенных Наций, для снижения конфронтационного накала, противодействия насильственному экстремизму, росту радикализации молодёжи.



В условиях глобальной политической нестабильности в мире и растущей взаимозависимости государств единственно надежной страховкой от угрозы ввергнуть регионы и континенты в масштабные конфликты, является учёт интересов всех стран, соблюдение универсальных принципов равной и неделимой безопасности государств во всем мире.



Усилия мирового сообщества должны быть также сконцентрированы на мерах по ликвидации бедности, наращиванию экономического роста и решению проблем в области образования, здравоохранения, миграции, социальной защиты и трудоустройства, а также борьбе с изменением климата и защите окружающей среды.



Мы обязаны сделать всё необходимое, чтобы обезопасить мир от возникновения крупномасштабных войн, чтобы исключить возможность повторения ужасов Первой и Второй мировых войн.



Международный консультативный комитет организации офицеров запаса



София, 22 мая 2019 г. С основным докладом «Роль международного консультативного комитета организации офицеров запаса и резерва и выступил А.Каньшин (Россия).Мы выслушали яркие выступления представителей семи стран об их борьбе за сохранение мира, с проявлениями терроризма и возрождения неонацистских движений в некоторых странах.Докладчик и все выступившие в прениях подчёркивали, что возглавляемые ими организации являются не политическими, а общественными, и их работа с массами основывается на демократических принципах и носит гуманитарный характер. Характерно выступление шведского представителя, заявившего, что он надеется в 2020 году отпраздновать День Победы 9-го мая в Москве в знак признания значительного вклада России в дело сохранения мира и борьбы с терроризмом.Мне как единственному из присутствовавших участнику Второй мировой войны было оказано особое внимание в дни акции. Очень хорошо была принята моя книга «90 лет в строю», которую я подарил многим участникам акции. Прочитав её, они смогут кое-что из нашего литовского опыта использовать и в своей работе, узнать, как надо бороться и жить, чтобы сохранить мир, учесть уроки Первой и Второй мировых войн.После принятия заключительного документа – обращения участников Международной гуманитарной акции «Миссия мира и дружбы» к главам государств и правительств, общественным, ветеранским, молодёжным организациям, мировой общественности, была организована торжественная церемония возложения венков и цветов к монументу Неизвестному солдату, Вечному огню.Болгарские друзья также организовали нам экскурсию по прекрасной Софии.Текст «Обращения к главам государств, правительств, общественным, ветеранским, молодёжным организациям, мировой общественности» Международного консультативного комитета организаций офицеров запаса можно прочитать на сайте obzor.lt.Ветераны войны и военной службы, учёные, историки, философы из более 20 стран - участники Международной гуманитарной акции «Миссия мира и дружбы - 100 лет окончания Первой мировой войны: уроки и современность», организованной Международным консультативным Комитетом организаций офицеров запаса и резерва совместно с Союзом офицеров и сержантов запаса и резерва Болгарии и при содействии Министерства обороны Болгарии, подчеркивают, что Первая мировая война, ставшая всемирной трагедией, привела к многомиллионным человеческим жертвам, неизмеримым страданиям и катастрофическим социально-экономическим последствиям. Она стала прологом ещё более ужасной Второй мировой войны, за которой последовали многочисленные локальные вооруженные конфликты и гражданские войны, вызвавшие неконтролируемые миграционные процессы и проблемы, негативно влияющие на прогресс.Происходящее сегодня нарастание международной напряжённости, а также экспансии экстремистской идеологии и радикальной насильственной практики во многих регионах мира, мы рассматриваем как опаснейшие угрозы и вызовы миру и стабильности, всем государствам.Участники акции «Миссии мира и дружбы» акцентируют внимание глав государств, правительств, общественных, ветеранских, молодёжных организаций, мировой общественности на необходимости принятия срочных, скоординированных мер для недопущения дальнейшей эскалации напряжённости в мире, достигшей угрожающего уровня и препятствующего реализации «Целей устойчивого развития ООН для мира и всех стран».Уроки Первой и Второй мировых войн, складывающаяся обстановка в мире обязывают все миролюбивые силы ради лучшего будущего детей, молодежи и стариков вести активную работу, при координирующей роли Организации Объединенных Наций, для снижения конфронтационного накала, противодействия насильственному экстремизму, росту радикализации молодёжи.В условиях глобальной политической нестабильности в мире и растущей взаимозависимости государств единственно надежной страховкой от угрозы ввергнуть регионы и континенты в масштабные конфликты, является учёт интересов всех стран, соблюдение универсальных принципов равной и неделимой безопасности государств во всем мире.Усилия мирового сообщества должны быть также сконцентрированы на мерах по ликвидации бедности, наращиванию экономического роста и решению проблем в области образования, здравоохранения, миграции, социальной защиты и трудоустройства, а также борьбе с изменением климата и защите окружающей среды.Мы обязаны сделать всё необходимое, чтобы обезопасить мир от возникновения крупномасштабных войн, чтобы исключить возможность повторения ужасов Первой и Второй мировых войн. специально для «Обзора» Категории: в Европе Ключевые слова: София, акция «Миссия мира и дружбы. 100-летие окончания Первой мировой войны: уроки и современность», Юлюс Лёнгинас ДЯКСНИС — статья прочитана 150 раз Комментарии