На побережье Литвы нашли десятки мертвых тюленей 🔊 Воспроизвести



Специалисты считают сложившуюся ситуацию с гибелью морских млекопитающих катастрофической. В Паланге и Смильтине находят десятки мертвых тюленей. Специалисты компании Nuaras, предоставляющей услуги по сбору и уходу за животными, утверждают, что в этом году число мертвых млекопитающих чрезвычайно высоко.



Об этом сообщает портал Gismeteo.lt и



"В этом году какая-то катастрофа. Еще мы не видели столько мертвых тюленей. Только за май нам пришлось в Паланге собрать 17 тюленей. Происходит что-то сверхъестественное — раньше за лето было, возможно, около пяти мертвых тюленей, а сейчас — десятки", — заявила глава Nuaras, ветеринар Юргита Густайтене. Специалисты считают сложившуюся ситуацию с гибелью морских млекопитающих катастрофической. В Паланге и Смильтине находят десятки мертвых тюленей. Специалисты компании Nuaras, предоставляющей услуги по сбору и уходу за животными, утверждают, что в этом году число мертвых млекопитающих чрезвычайно высоко.Об этом сообщает портал Gismeteo.lt и Sputnik Литва со ссылкой на литовские СМИ."В этом году какая-то катастрофа. Еще мы не видели столько мертвых тюленей. Только за май нам пришлось в Паланге собрать 17 тюленей. Происходит что-то сверхъестественное — раньше за лето было, возможно, около пяти мертвых тюленей, а сейчас — десятки", — заявила глава Nuaras, ветеринар Юргита Густайтене. В прошлом году на побережье также обнаружили немало мертвых тюленей. Некоторые из них были с различными травмами. Существовало несколько версий причин произошедшего, например, смерть в рыболовных сетях, жестокое поведение рыбаков.



Глава отделения Морского музея по изучению морских млекопитающих и птиц Арунас Грушас воздержался от подробного комментария по поводу гибели животных.



"Я знаю объяснение, но не пойман — не вор. А дальше вам стоит искать объяснений в высших инстанциях, разбираться с инспекторами, с министерством, они должны это объяснить", — сказал он.



По его словам, если бы тюлени погибли из-за природных условий, это была бы эпидемия, однако на данный момент никто об этом не объявлял. lt.sputniknews.ru Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: тюлени, гибель, море География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 136 раз Комментарии