На побережье Литвы нашли десятки мертвых тюленей

Специалисты считают сложившуюся ситуацию с гибелью морских млекопитающих катастрофической. В Паланге и Смильтине находят десятки мертвых тюленей. Специалисты компании Nuaras, предоставляющей услуги по сбору и уходу за животными, утверждают, что в этом году число мертвых млекопитающих чрезвычайно высоко.
Об этом сообщает портал Gismeteo.lt и Sputnik Литва со ссылкой на литовские СМИ.
"В этом году какая-то катастрофа. Еще мы не видели столько мертвых тюленей. Только за май нам пришлось в Паланге собрать 17 тюленей. Происходит что-то сверхъестественное — раньше за лето было, возможно, около пяти мертвых тюленей, а сейчас — десятки", — заявила глава Nuaras, ветеринар Юргита Густайтене.
В прошлом году на побережье также обнаружили немало мертвых тюленей. Некоторые из них были с различными травмами. Существовало несколько версий причин произошедшего, например, смерть в рыболовных сетях, жестокое поведение рыбаков.
Глава отделения Морского музея по изучению морских млекопитающих и птиц Арунас Грушас воздержался от подробного комментария по поводу гибели животных.
"Я знаю объяснение, но не пойман — не вор. А дальше вам стоит искать объяснений в высших инстанциях, разбираться с инспекторами, с министерством, они должны это объяснить", — сказал он.
По его словам, если бы тюлени погибли из-за природных условий, это была бы эпидемия, однако на данный момент никто об этом не объявлял.
Глава отделения Морского музея по изучению морских млекопитающих и птиц Арунас Грушас воздержался от подробного комментария по поводу гибели животных.
"Я знаю объяснение, но не пойман — не вор. А дальше вам стоит искать объяснений в высших инстанциях, разбираться с инспекторами, с министерством, они должны это объяснить", — сказал он.
По его словам, если бы тюлени погибли из-за природных условий, это была бы эпидемия, однако на данный момент никто об этом не объявлял.