Минскому стадиону «Динамо» исполнилось 85 лет! 🔊 Воспроизвести



Они просили редакцию "Обзора" подробнее рассказать о главном стадионе наших соседей. А кто может сделать лучше всех, если не пресс-служба самого стадиона «Динамо»?!



Вот что опубликовано



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Иллюстрация: stadium-dinamo.by



Очень немногие сегодня помнят Минск таким как на фотографии. Хотя каждый минчанин и гость столицы хоть раз да мерил шагами эти улочки, изменившиеся сегодня до неузнаваемости. Для любителей спорта и футбольных болельщиков улица Кирова и вовсе место почти святое — летом нынешнего года исполнилось 85 лет с тех пор, как стадион «Динамо» впервые открыл свои ворота для спортсменов и зрителей. Случилось это 12 июня 1934 года! Вчера "Обзор" сообщил о том, что минскому стадиону «Динамо» исполнилось 85 лет. Эта публикация вызвала интерес у наших читателей, звонивших и писавших в редакцию, чтобы рассказать, как этот стадион вошёл и в их жизнь.Они просили редакцию "Обзора" подробнее рассказать о главном стадионе наших соседей. А кто может сделать лучше всех, если не пресс-служба самого стадиона «Динамо»?!Вот что опубликовано на сайте стадиона «Динамо» по случаю его 85-летия* * *Очень немногие сегодня помнят Минск таким как на фотографии. Хотя каждый минчанин и гость столицы хоть раз да мерил шагами эти улочки, изменившиеся сегодня до неузнаваемости. Для любителей спорта и футбольных болельщиков улица Кирова и вовсе место почти святое — летом нынешнего года исполнилось 85 лет с тех пор, как стадион «Динамо» впервые открыл свои ворота для спортсменов и зрителей. Случилось это 12 июня 1934 года!



Стадион «Динамо» был полностью разрушен после войны, частично восстановлен, но пока здесь лишь одна трибуна, раскинувшаяся на склоне (в кадр она не попала). Совсем скоро арена приобретет более знакомый всем нам вид, со знаменитой аркадой и трибунами по всему периметру, но пока город только зализывает раны и отстраивается заново. У представителя каждого поколения об этом месте есть своя история, непохожая на другие и отображающая суть краткого исторического среза, в котором пришлось жить.



Послевоенный Минск. Разрушенный, но счастливый. В нем строится новая жизнь, и футбол в ней — одна из основных социальных отдушин и радостей. Борис Курнев — заметный персонаж первого военного десятилетия. Его сын, впоследствии лидер минского «Динамо» конца 1970-х, а тогда просто маленький Вовка, встречал отца во внутреннем дворике самого футбольного дома в Минске (у вокзала, он чуть ниже и правее за кадром): здесь по соседству жили все городские футбольные звезды того времени: Абрамович, Макаров, Егоров, Шевелянчик, Мозер... Отец шел уставший, но довольный после игры, с охапкой цветов (была традиция — игрокам после матча болельщики всегда дарили букеты). Рядом шли поклонники, в руках одного из которых неизменно находился знаменитый фибровый чемоданчик игрока с амуницией. Футболистов обожали и помочь поднести к дому доспехи считали за честь. Борис Курнев — урожденный москвич, его Володька родился в Риге, где он два года выступал за «Даугаву». Однако вскоре судьба вернула чету Курневых в Минск, чтобы вскоре разлучить навсегда. Но это уже совсем другая история.



Профессор Леонид Малиновский, заядлый любитель футбола, не пропускавший ни одного матча в 1960-х. Он с упоением вспоминает сумасшедшую атмосферу, которая царила вокруг футбола в те годы, и в его глазах вновь загораются огоньки молодецкой удали. Достать билет на футбол было делом отчаянных и смелых. Очередь у касс занимали с вечера, здесь же и ночевали. А утром у заветных окошек начиналось нечто невообразимое — толкотня и скандалы, ажиотаж и споры, едва не доходящие до драк. Заполучить билет удавалось в итоге далеко не всем: слабых и недостаточно наглых попросту выдавливали из очереди.



На трибунах были неизменные аншлаги, а контрамарки на игру с «Динамо» имели почти валютную ценность — котировались гораздо дороже рублевого эквивалента. Все дело в том, что в этом простом листке бумаги с печатью и указанием ряда и места был аккумулирован внушительный заряд обыкновенного обывательского счастья, его владелец светился радостью и готов был пуститься в пляс.



Руководители заводов и фабрик в качестве поощрения за ударный труд награждали своих работников походом на футбол — это был гораздо более весомый подарок, чем почетная грамота или продуктовый набор. Даже на поединок дублеров попасть было сложно: студенты с радостью брали в руки метлы и грабли, приводили малую арену стадиона в порядок, чтобы получить за свой общественно-полезный труд высшую награду — билетик. Дальше решали проблемы по мере их поступления. Сходив на дубль, думали, как попасть на поединок главной команды. А уж если в качестве соперника приезжали московские «Спартак» или «Динамо», киевские или тбилисские одноклубники — тут вообще пиши пропало: весь город упрямо шел на «Динамо». И это не просто слова!



По улице Ульяновской в ту пору росли большие деревья. Если забраться повыше, вид с них на поле открывался не хуже, чем из VIP-ложи. А проныры и дельцы были во все времена. У каждого дерева, таким образом, появлялись свои «хозяева». Они гордо восседали на каждом более или менее приличном суку, прорубали кроны, сооружая специальное окно для просмотра, и готовы были на время матча уступить свое место страждущим. Такса зависела исключительно от уровня соперника и звезд, приехавших на «Динамо». Если посмотреть на Льва Яшина или Игоря Нетто — это одна цена, на Михаила Месхи и Славу Метревели — другая.



Так болели. Такой был футбол!



21 июня 2019 года на легендарном стадионе состоится торжественное открытие II Европейских игр. Все будет бурлить эмоциями, разливаться красками и шуметь интернациональным многоголосьем — гости из всех уголков Европы оставят здесь след, а в душе своей память.



85 лет стадиону «Динамо» — это веха, а II Европейские игры в Минске — начало новой интересной жизни, которая, мы уверены, получится у родной арены не менее насыщенной, чем та, что уже осталась по другую сторону ворот истории.



ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ



Возвращение стадиона «Динамо»: что изменилось, а что осталось прежним на легендарной арене.



Наверное, первым ответом на этот вопрос человека, увидевшего обновленный «Динамо», будет: «Поменялось все!» Но это не совсем так. Например, посетителей, которые зайдут на стадион со стороны ул. Ульяновской, встретит все та же скульптура «Бег», которая впервые появилась на бетонном козырьке над лестницей в 1980-м. В ходе работ ее временно демонтировали, но в декабре 2017-го после реставрации вернули на свое законное место. Теперь трио бегунов все так же парит над землей. Никуда не делась и историческая аркада арены, над которой потрудились реставраторы. На месте и входная арка со стороны ул. Кирова.



Зато стоит только зайти на территорию стадиона, как становится понятно: здесь как раз поменялось очень многое. Сочетание стекла и металлоконструкций — так можно описать внешний вид «Динамо» в 2019-м (спустя 85 лет с момента первого открытия).



Трибуны рассчитаны на 22 тысячи зрителей. Здесь установлены пластиковые сиденья гомельского производства. Примерно 70 % трибун закрывает козырек. Конструкция крыши (впрочем, как и осветительных мачт) для Беларуси уникальна. До «Динамо» в нашей стране ничего подобного никто не делал.



По периметру арены расположены четыре мачты. На двух по 98 прожекторов, еще на двух — по 96. У них несколько режимов работы: для легкой атлетики и для футбола. Во время футбольных поединков больше всего освещается поле, в ходе соревнований по легкой атлетике — все ядро, включая беговые дорожки. Плюс 350 прожекторов смонтированы на козырьке арены.



Для удобства зрителей на «Динамо» работает пара мультимедийных экранов. Также есть бегущая строка между двумя ярусами трибун, куда выводят дополнительную информацию во время состязаний. Олимпийский факел, отреставрированный и все такой же огромный, переехал с восточной трибуны на южную.



На «Динамо» 7 уровней-этажей, из них 3 — подземные. Безопасность работы стадиона обеспечивают 8 систем пожаротушения и несколько сотен камер видеонаблюдения. Комментаторские позиции расположены сразу на двух уровнях — на 6-м и 7-м. Всего таких кабинок на «Динамо» около 141. Они отделены друг от друга звукопоглощающими раздвижными перегородками, чтобы эмоциональные и громкоголосые комментаторы разных стран не мешали друг другу вести репортажи с места событий.



На 7-м уровне в одном из помещений установлена уникальная для Беларуси система «Старт-финиш». Она позволяет фиксировать фальстарт, фотофиниш, измерять точное расстояние, на которое улетел снаряд в состязаниях по метанию. Обработка данных занимает считанные секунды.



На одном из нижних этажей расположился большой пресс-центр. Ряды столов тянутся насколько хватает глаз. На стенах висят телевизоры, где можно наблюдать за происходящим на ядре стадиона. Рядом пресс-бар. Здесь представители СМИ смогут восполнить недостаток калорий. Разумеется, нашлось место и для конференц-зала с кабинками для переводчиков-синхронистов.



На 1 уровне находятся раздевалки спортсменов (их на «Динамо» 4) и комнаты допинг-контроля.



Главная достопримечательность арены — натуральный изумрудный газон. Он приехал в Минск из Волгоградской области. Думается, совершать отчаянные подкаты на таком газоне будет безопасно, даже в каком-то смысле приятно. Оборудовано поле и системой подогрева. Чтобы она не пострадала во время метательных дисциплин, трубы, по которым циркулирует теплоноситель, уложены на глубину 20 см от поверхности. В наличии автоматическая система полива. Для орошения травы используется отстоянная вода, она лучше подходит для натурального покрытия. Поляну опоясывают 9 беговых дорожек. Рядом с ними установлен монорельс, по которому будет двигаться камера, сопровождая бегунов по дистанции.



Натуральный газон уложен и на разминочном поле, расположенном на территории спорткомплекса. Оно стандартных размеров. А вот системы подогрева там нет. Меньше и беговых дорожек по периметру: 4 вместо 9.



Во время соревнований и концертов между первым и вторым ярусами арены работают кафетерии.



Не станет «Динамо» простаивать и без спортивных состязаний. Значительная часть помещений арены отводится под кафе, магазины, тренажерные залы, семейно-развлекательный центр, салон красоты, точки по продаже сувенирной и спортивной атрибутики и многое другое.



СПРАВОЧНО



Стадион получил первую категорию Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) и четвертую — Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA). Обе категории наивысшие. Следовательно, теперь «Динамо» сможет принимать крупнейшие международные спортивные соревнования как по легкой атлетике, так и по футболу.



КОНЦЕРТЫ



Cамый харизматичный, эпатажный и щедрый на творческие эксперименты певец, не раз заявлял, что планирует дать сольный концерт на обновленном стадионе «Динамо». Более того, по-настоящему народный, а теперь еще и заслуженный артист Беларуси, все-таки выступил на «Динамо 1 мая. Билет стоил всего 2,00 рубля, что дало возможность каждому желающему попасть на праздник от мегазвезды белорусской сцены!



На стадионе «Динамо» 11 мая прошел масштабный фестиваль Bright Festival, Перед зрителями выступали белоруска Лера Яскевич, группы "J:Морс" и "Каста", хедлайнерами которого стали Светлана Лобода, «Каста», «Ляпис-98».



По словам организаторов, через турникеты прошли 20 тысяч человек. Развлекательные мероприятия начались еще днем, вечером — концертная часть.



Bright Festival — по сути, тестирование стадиона перед масштабным мероприятием — II Европейскими играми, которые пройдут в Минске с 21 по 30 июня.



В рамках масштабного шоу прошли встречи с известными белорусскими спортсменами, музыкантами и журналистами. Пообщаться в неформальной обстановке со своим кумиром смог каждый желающий.



В этом можно легко отыскать некий символизм и связь времен: скромная 10-тысячная арена, возведенная в старом городском районе Ляховка и нынешний красавец стадион, раскинувшийся буквально в сердце города!Стадион «Динамо» был полностью разрушен после войны, частично восстановлен, но пока здесь лишь одна трибуна, раскинувшаяся на склоне (в кадр она не попала). Совсем скоро арена приобретет более знакомый всем нам вид, со знаменитой аркадой и трибунами по всему периметру, но пока город только зализывает раны и отстраивается заново. У представителя каждого поколения об этом месте есть своя история, непохожая на другие и отображающая суть краткого исторического среза, в котором пришлось жить.Послевоенный Минск. Разрушенный, но счастливый. В нем строится новая жизнь, и футбол в ней — одна из основных социальных отдушин и радостей. Борис Курнев — заметный персонаж первого военного десятилетия. Его сын, впоследствии лидер минского «Динамо» конца 1970-х, а тогда просто маленький Вовка, встречал отца во внутреннем дворике самого футбольного дома в Минске (у вокзала, он чуть ниже и правее за кадром): здесь по соседству жили все городские футбольные звезды того времени: Абрамович, Макаров, Егоров, Шевелянчик, Мозер... Отец шел уставший, но довольный после игры, с охапкой цветов (была традиция — игрокам после матча болельщики всегда дарили букеты). Рядом шли поклонники, в руках одного из которых неизменно находился знаменитый фибровый чемоданчик игрока с амуницией. Футболистов обожали и помочь поднести к дому доспехи считали за честь. Борис Курнев — урожденный москвич, его Володька родился в Риге, где он два года выступал за «Даугаву». Однако вскоре судьба вернула чету Курневых в Минск, чтобы вскоре разлучить навсегда. Но это уже совсем другая история.Профессор Леонид Малиновский, заядлый любитель футбола, не пропускавший ни одного матча в 1960-х. Он с упоением вспоминает сумасшедшую атмосферу, которая царила вокруг футбола в те годы, и в его глазах вновь загораются огоньки молодецкой удали. Достать билет на футбол было делом отчаянных и смелых. Очередь у касс занимали с вечера, здесь же и ночевали. А утром у заветных окошек начиналось нечто невообразимое — толкотня и скандалы, ажиотаж и споры, едва не доходящие до драк. Заполучить билет удавалось в итоге далеко не всем: слабых и недостаточно наглых попросту выдавливали из очереди.На трибунах были неизменные аншлаги, а контрамарки на игру с «Динамо» имели почти валютную ценность — котировались гораздо дороже рублевого эквивалента. Все дело в том, что в этом простом листке бумаги с печатью и указанием ряда и места был аккумулирован внушительный заряд обыкновенного обывательского счастья, его владелец светился радостью и готов был пуститься в пляс.Руководители заводов и фабрик в качестве поощрения за ударный труд награждали своих работников походом на футбол — это был гораздо более весомый подарок, чем почетная грамота или продуктовый набор. Даже на поединок дублеров попасть было сложно: студенты с радостью брали в руки метлы и грабли, приводили малую арену стадиона в порядок, чтобы получить за свой общественно-полезный труд высшую награду — билетик. Дальше решали проблемы по мере их поступления. Сходив на дубль, думали, как попасть на поединок главной команды. А уж если в качестве соперника приезжали московские «Спартак» или «Динамо», киевские или тбилисские одноклубники — тут вообще пиши пропало: весь город упрямо шел на «Динамо». И это не просто слова!По улице Ульяновской в ту пору росли большие деревья. Если забраться повыше, вид с них на поле открывался не хуже, чем из VIP-ложи. А проныры и дельцы были во все времена. У каждого дерева, таким образом, появлялись свои «хозяева». Они гордо восседали на каждом более или менее приличном суку, прорубали кроны, сооружая специальное окно для просмотра, и готовы были на время матча уступить свое место страждущим. Такса зависела исключительно от уровня соперника и звезд, приехавших на «Динамо». Если посмотреть на Льва Яшина или Игоря Нетто — это одна цена, на Михаила Месхи и Славу Метревели — другая.Так болели. Такой был футбол!21 июня 2019 года на легендарном стадионе состоится торжественное открытие II Европейских игр. Все будет бурлить эмоциями, разливаться красками и шуметь интернациональным многоголосьем — гости из всех уголков Европы оставят здесь след, а в душе своей память.85 лет стадиону «Динамо» — это веха, а II Европейские игры в Минске — начало новой интересной жизни, которая, мы уверены, получится у родной арены не менее насыщенной, чем та, что уже осталась по другую сторону ворот истории.Возвращение стадиона «Динамо»: что изменилось, а что осталось прежним на легендарной арене.Наверное, первым ответом на этот вопрос человека, увидевшего обновленный «Динамо», будет: «Поменялось все!» Но это не совсем так. Например, посетителей, которые зайдут на стадион со стороны ул. Ульяновской, встретит все та же скульптура «Бег», которая впервые появилась на бетонном козырьке над лестницей в 1980-м. В ходе работ ее временно демонтировали, но в декабре 2017-го после реставрации вернули на свое законное место. Теперь трио бегунов все так же парит над землей. Никуда не делась и историческая аркада арены, над которой потрудились реставраторы. На месте и входная арка со стороны ул. Кирова.Зато стоит только зайти на территорию стадиона, как становится понятно: здесь как раз поменялось очень многое. Сочетание стекла и металлоконструкций — так можно описать внешний вид «Динамо» в 2019-м (спустя 85 лет с момента первого открытия).Трибуны рассчитаны на 22 тысячи зрителей. Здесь установлены пластиковые сиденья гомельского производства. Примерно 70 % трибун закрывает козырек. Конструкция крыши (впрочем, как и осветительных мачт) для Беларуси уникальна. До «Динамо» в нашей стране ничего подобного никто не делал.По периметру арены расположены четыре мачты. На двух по 98 прожекторов, еще на двух — по 96. У них несколько режимов работы: для легкой атлетики и для футбола. Во время футбольных поединков больше всего освещается поле, в ходе соревнований по легкой атлетике — все ядро, включая беговые дорожки. Плюс 350 прожекторов смонтированы на козырьке арены.Для удобства зрителей на «Динамо» работает пара мультимедийных экранов. Также есть бегущая строка между двумя ярусами трибун, куда выводят дополнительную информацию во время состязаний. Олимпийский факел, отреставрированный и все такой же огромный, переехал с восточной трибуны на южную.На «Динамо» 7 уровней-этажей, из них 3 — подземные. Безопасность работы стадиона обеспечивают 8 систем пожаротушения и несколько сотен камер видеонаблюдения. Комментаторские позиции расположены сразу на двух уровнях — на 6-м и 7-м. Всего таких кабинок на «Динамо» около 141. Они отделены друг от друга звукопоглощающими раздвижными перегородками, чтобы эмоциональные и громкоголосые комментаторы разных стран не мешали друг другу вести репортажи с места событий.На 7-м уровне в одном из помещений установлена уникальная для Беларуси система «Старт-финиш». Она позволяет фиксировать фальстарт, фотофиниш, измерять точное расстояние, на которое улетел снаряд в состязаниях по метанию. Обработка данных занимает считанные секунды.На одном из нижних этажей расположился большой пресс-центр. Ряды столов тянутся насколько хватает глаз. На стенах висят телевизоры, где можно наблюдать за происходящим на ядре стадиона. Рядом пресс-бар. Здесь представители СМИ смогут восполнить недостаток калорий. Разумеется, нашлось место и для конференц-зала с кабинками для переводчиков-синхронистов.На 1 уровне находятся раздевалки спортсменов (их на «Динамо» 4) и комнаты допинг-контроля.Главная достопримечательность арены — натуральный изумрудный газон. Он приехал в Минск из Волгоградской области. Думается, совершать отчаянные подкаты на таком газоне будет безопасно, даже в каком-то смысле приятно. Оборудовано поле и системой подогрева. Чтобы она не пострадала во время метательных дисциплин, трубы, по которым циркулирует теплоноситель, уложены на глубину 20 см от поверхности. В наличии автоматическая система полива. Для орошения травы используется отстоянная вода, она лучше подходит для натурального покрытия. Поляну опоясывают 9 беговых дорожек. Рядом с ними установлен монорельс, по которому будет двигаться камера, сопровождая бегунов по дистанции.Натуральный газон уложен и на разминочном поле, расположенном на территории спорткомплекса. Оно стандартных размеров. А вот системы подогрева там нет. Меньше и беговых дорожек по периметру: 4 вместо 9.Во время соревнований и концертов между первым и вторым ярусами арены работают кафетерии.Не станет «Динамо» простаивать и без спортивных состязаний. Значительная часть помещений арены отводится под кафе, магазины, тренажерные залы, семейно-развлекательный центр, салон красоты, точки по продаже сувенирной и спортивной атрибутики и многое другое.Стадион получил первую категорию Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) и четвертую — Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA). Обе категории наивысшие. Следовательно, теперь «Динамо» сможет принимать крупнейшие международные спортивные соревнования как по легкой атлетике, так и по футболу.Cамый харизматичный, эпатажный и щедрый на творческие эксперименты певец, не раз заявлял, что планирует дать сольный концерт на обновленном стадионе «Динамо». Более того, по-настоящему народный, а теперь еще и заслуженный артист Беларуси, все-таки выступил на «Динамо 1 мая. Билет стоил всего 2,00 рубля, что дало возможность каждому желающему попасть на праздник от мегазвезды белорусской сцены!На стадионе «Динамо» 11 мая прошел масштабный фестиваль Bright Festival, Перед зрителями выступали белоруска Лера Яскевич, группы "J:Морс" и "Каста", хедлайнерами которого стали Светлана Лобода, «Каста», «Ляпис-98».По словам организаторов, через турникеты прошли 20 тысяч человек. Развлекательные мероприятия начались еще днем, вечером — концертная часть.Bright Festival — по сути, тестирование стадиона перед масштабным мероприятием — II Европейскими играми, которые пройдут в Минске с 21 по 30 июня.В рамках масштабного шоу прошли встречи с известными белорусскими спортсменами, музыкантами и журналистами. Пообщаться в неформальной обстановке со своим кумиром смог каждый желающий. Категории: спорт, в Беларуси Ключевые слова: Минск, стадион, «Динамо», 85-летие География: Белоруссия, Минск — статья прочитана 120 раз Комментарии