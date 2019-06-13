Филарет о Порошенко: «Это страшный аферист. Он верует в дьявола, а не в Бога» 🔊 Воспроизвести



Блаженный Патриарх Филарет заявил, что Порошенко это банальный аферист, который привез Украине зависимость от Константинополя ради своего рейтинга на выборах Президента, сообщает



По словам Филарета, никакой независимости ПЦУ не существует. ПЦУ находится в полной зависимости от Константинополя и Порошенко. По сути ПЦУ это филиал Константинополя во главе с Петром Порошенко.



Блаженный Патриарх заявил, что олигарх продал украинскую церковь Константинополю ради банального рейтинга на выборах Президента.



Олигарх Петр Порошенко



Филарет намекнул, что Порошенко верует в дьявола и нет там Бога в сердце.



Вы представьте себе, до какого ничтожества дошел олигарх, если он подкупал иерархов за 20.000$ ради пропаганды своего «величия».



В интервью «Главкому» Филарет пояснил свою позицию так. С получением Томоса церковь стала зависимой во многом от Константинополя, а поддержка ПЦУ со стороны Порошенко исходила из его личных интересов — повышение собственного рейтинга.



«Как мне известно, он (Порошенко — ред.) хотел, чтобы предстоятелем был не Епифаний, а митрополит Винницкий Симеон. И вот вы обратите внимание на то, что когда архиереи голосовали во втором туре фактически за двоих кандидатов, то за Епифания проголосовало 36 епископов, а за Симеона — 28. Но кто эти 28? 2 — московских, 13 — УАПЦ, а 13 архиерев — из Киевского патриархата. Почему эти архиереи голосовали за кандидата из Московского патриархата (Симеон на тот момент еще был клириком УПЦ — ред.)? Потому что Порошенко провел работу. Я слышал про то, что кому-то из архиерев платили по $20 тысяч», — сообщил Филарет.



Конфликт между ПЦУ и Филаретом назревал все полгода, но в публичную плоскость перешел после скандального заявления почетного патриарха: Киевский патриархат продолжает существовать, а сам Филарет является его патриархом.



Это произошло почти сразу после того, как Порошенко — главный лоббист Томоса — проиграл президентские выборы. И у Епифания уехала серьезная политическая «крыша».



Ведь именно бывший президент, по словам Филарета, продавил нового предстоятеля на Объединительном соборе подкупая Иерархов. Пообещав якобы главе УПЦ КП сохранение всей полноты внутрицерковной власти — если он согласится уступить.



С того момента Филарет не раз еще выступал с критикой и Епифания, и Порошенко, обвиняя новую церковь в тотальной зависимости от Константинополя, а также невыполнении данных обещаний. А во вторник 11 июня он и вовсе заявил, что отказывается от Томоса.



«Этот Томос мы не принимаем, потому что мы не знали содержание Томоса, который нам дали. Если бы мы знали содержание, то 15 декабря не голосовали бы за автокефалию. Потому что нам не нужно переходить из одной зависимости в другую», — заявил Филарет.



Почетный патриарх напомнил, что у ПЦУ нет прав ни на варение мира, ни на окормление зарубежных приходов, ни на решение своих внутренних проблем на поместных соборах.



Сейчас вся страна узнала, что для Порошенко нет ничего святого.







Он использовал трупы украинских солдат для укрепления своей власти, ресурсы Украины для наживы, церковь для повышения рейтинга на выборах Президента.



Вот вам и Томос, и мова, и вера. Кстати говоря, в повседневной жизни Петр Порошенко разговаривает на русском. Это не является секретом.



Порошенко это банальный фэк, только очень кровавый и опасный фэйк… Блаженный Патриарх Филарет заявил, что Порошенко это банальный аферист, который привез Украине зависимость от Константинополя ради своего рейтинга на выборах Президента, сообщает ELISE JOURNAL По словам Филарета, никакой независимости ПЦУ не существует. ПЦУ находится в полной зависимости от Константинополя и Порошенко. По сути ПЦУ это филиал Константинополя во главе с Петром Порошенко.Блаженный Патриарх заявил, что олигарх продал украинскую церковь Константинополю ради банального рейтинга на выборах Президента.Филарет намекнул, что Порошенко верует в дьявола и нет там Бога в сердце.Вы представьте себе, до какого ничтожества дошел олигарх, если он подкупал иерархов за 20.000$ ради пропаганды своего «величия».В интервью «Главкому» Филарет пояснил свою позицию так. С получением Томоса церковь стала зависимой во многом от Константинополя, а поддержка ПЦУ со стороны Порошенко исходила из его личных интересов — повышение собственного рейтинга.«Как мне известно, он (Порошенко — ред.) хотел, чтобы предстоятелем был не Епифаний, а митрополит Винницкий Симеон. И вот вы обратите внимание на то, что когда архиереи голосовали во втором туре фактически за двоих кандидатов, то за Епифания проголосовало 36 епископов, а за Симеона — 28. Но кто эти 28? 2 — московских, 13 — УАПЦ, а 13 архиерев — из Киевского патриархата. Почему эти архиереи голосовали за кандидата из Московского патриархата (Симеон на тот момент еще был клириком УПЦ — ред.)? Потому что Порошенко провел работу. Я слышал про то, что кому-то из архиерев платили по $20 тысяч», — сообщил Филарет.Конфликт между ПЦУ и Филаретом назревал все полгода, но в публичную плоскость перешел после скандального заявления почетного патриарха: Киевский патриархат продолжает существовать, а сам Филарет является его патриархом.Это произошло почти сразу после того, как Порошенко — главный лоббист Томоса — проиграл президентские выборы. И у Епифания уехала серьезная политическая «крыша».Ведь именно бывший президент, по словам Филарета, продавил нового предстоятеля на Объединительном соборе подкупая Иерархов. Пообещав якобы главе УПЦ КП сохранение всей полноты внутрицерковной власти — если он согласится уступить.С того момента Филарет не раз еще выступал с критикой и Епифания, и Порошенко, обвиняя новую церковь в тотальной зависимости от Константинополя, а также невыполнении данных обещаний. А во вторник 11 июня он и вовсе заявил, что отказывается от Томоса.«Этот Томос мы не принимаем, потому что мы не знали содержание Томоса, который нам дали. Если бы мы знали содержание, то 15 декабря не голосовали бы за автокефалию. Потому что нам не нужно переходить из одной зависимости в другую», — заявил Филарет.Почетный патриарх напомнил, что у ПЦУ нет прав ни на варение мира, ни на окормление зарубежных приходов, ни на решение своих внутренних проблем на поместных соборах.Сейчас вся страна узнала, что для Порошенко нет ничего святого.Он использовал трупы украинских солдат для укрепления своей власти, ресурсы Украины для наживы, церковь для повышения рейтинга на выборах Президента.Вот вам и Томос, и мова, и вера. Кстати говоря, в повседневной жизни Петр Порошенко разговаривает на русском. Это не является секретом.Порошенко это банальный фэк, только очень кровавый и опасный фэйк… elise.com.ua Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: православие, патриарх, РПЦ, Порошенко, раскол, Филарет, Фанар География: Украина — статья прочитана 267 раз Комментарии