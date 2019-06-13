День России прозвучал и в Клайпеде 🔊 Воспроизвести







Большое музыкальное событие было подарено жителям и гостям Клайпеды к Дню России. Концерт «Эта светлая музыка лета» Камерного оркестра Калининградской областной филармонии им. Е. Светланова включил произведения из сокровищницы мировой музыкальной культуры.



«Славный город Клайпеда по прекрасной традиции принимает у себя завершающий аккорд большого Международного фестиваля искусства «Янтарное ожерелье», - такими словами начала концерт его ведущая, его фея - Заслуженная артистка РФ Ирина Андреева.



Концертная программа началась произведением великого композитора П.И.Чайковского, музыка которого звучит в разных уголках планеты. Звучали произведения и родоначальника профессиональной литовской музыки Микалоюса Чюрлёниса. Причём, партитуру дирижёру калининградского оркестра Заслуженному артисту РФ Александру Андрееву подарил известнейший литовский дирижёр Саулюс Сондецкис. «Славный город Клайпеда по прекрасной традиции принимает у себя завершающий аккорд большого Международного фестиваля искусства «Янтарное ожерелье», - такими словами начала концерт его ведущая, его фея - Заслуженная артистка РФ Ирина Андреева.Концертная программа началась произведением великого композитора П.И.Чайковского, музыка которого звучит в разных уголках планеты. Звучали произведения и родоначальника профессиональной литовской музыки Микалоюса Чюрлёниса. Причём, партитуру дирижёру калининградского оркестра Заслуженному артисту РФ Александру Андрееву подарил известнейший литовский дирижёр Саулюс Сондецкис.



Порадовал зрителей божественный голос солистки филармонии Анаит Мкртчян (сопрано), исполнившей арии М.Глинки и Н. Римского-Корсакова на слова А Пушкина, юбилей которого недавно отмечал мир.











Звучала музыка С.Ардити, А.Пьяццолла, И. Штрауса, И. Брамса и других композиторов.



Прекрасную музыку из фильма «Пианист» польского композитора Войцеха Киляра подарил залу Павел Ермаков (кларнет).



Прозвучала и джазовая нота Александра Цфасмана. Её с камерным оркестром великолепно исполнила лауреат международного конкурса солист филармонии Анна Ушакова (фортепиано). Позже Анна рассказала, что вечером в городе, уже за пределам Концертного зала, многие её узнавали, благодарили за выступление. Кстати, я слышала, как зрители литовской национальности назвали концерт красивым.



Ну, а в зале после концерта собравшиеся – люди разных возрастов и национальностей долго аплодировал артистам стоя.











Грандиозный праздничный концерт состоялся благодаря Генеральному консулу России в Клайпеде Александру Грачёву и клайпедской русской общине «Лада».



Позже в Генконсульстве был дан приём в честь Дня России, где вместе с блистательными клайпедскими артистами выступили и А. Мкртчян и А. Ушакова. Было сказано много добрых слов в честь замечательного праздника.



Председатель «Лады» Светлана Васичкина и творческая семья Тарасовых были награждены от имени Генконсульства Почётными грамотами за продвижение классического музыкального русского искусства в Литве и по случаю Дня России.



Фото автора и Леонида Соболева



И таких связующих мостиков творческого союза Калининграда и Клайпеды на земле двух стран, по словам ведущей, очень много.Порадовал зрителей божественный голос солистки филармонии Анаит Мкртчян (сопрано), исполнившей арии М.Глинки и Н. Римского-Корсакова на слова А Пушкина, юбилей которого недавно отмечал мир.Звучала музыка С.Ардити, А.Пьяццолла, И. Штрауса, И. Брамса и других композиторов.Прекрасную музыку из фильма «Пианист» польского композитора Войцеха Киляра подарил залу Павел Ермаков (кларнет).Прозвучала и джазовая нота Александра Цфасмана. Её с камерным оркестром великолепно исполнила лауреат международного конкурса солист филармонии Анна Ушакова (фортепиано). Позже Анна рассказала, что вечером в городе, уже за пределам Концертного зала, многие её узнавали, благодарили за выступление. Кстати, я слышала, как зрители литовской национальности назвали концерт красивым.Ну, а в зале после концерта собравшиеся – люди разных возрастов и национальностей долго аплодировал артистам стоя.Грандиозный праздничный концерт состоялся благодаря Генеральному консулу России в Клайпеде Александру Грачёву и клайпедской русской общине «Лада».Позже в Генконсульстве был дан приём в честь Дня России, где вместе с блистательными клайпедскими артистами выступили и А. Мкртчян и А. Ушакова. Было сказано много добрых слов в честь замечательного праздника.Председатель «Лады» Светлана Васичкина и творческая семья Тарасовых были награждены от имени Генконсульства Почётными грамотами за продвижение классического музыкального русского искусства в Литве и по случаю Дня России. Ирина БЕЛЯЕВА , "Обзор" Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: Клайпеда, концерт, День России, «Эта светлая музыка лета» География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 234 раза Комментарии