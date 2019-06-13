День России прозвучал и в Клайпеде

Большое музыкальное событие было подарено жителям и гостям Клайпеды к Дню России. Концерт «Эта светлая музыка лета» Камерного оркестра Калининградской областной филармонии им. Е. Светланова включил произведения из сокровищницы мировой музыкальной культуры.
«Славный город Клайпеда по прекрасной традиции принимает у себя завершающий аккорд большого Международного фестиваля искусства «Янтарное ожерелье», - такими словами начала концерт его ведущая, его фея - Заслуженная артистка РФ Ирина Андреева.
Концертная программа началась произведением великого композитора П.И.Чайковского, музыка которого звучит в разных уголках планеты. Звучали произведения и родоначальника профессиональной литовской музыки Микалоюса Чюрлёниса. Причём, партитуру дирижёру калининградского оркестра Заслуженному артисту РФ Александру Андрееву подарил известнейший литовский дирижёр Саулюс Сондецкис.
И таких связующих мостиков творческого союза Калининграда и Клайпеды на земле двух стран, по словам ведущей, очень много.
Порадовал зрителей божественный голос солистки филармонии Анаит Мкртчян (сопрано), исполнившей арии М.Глинки и Н. Римского-Корсакова на слова А Пушкина, юбилей которого недавно отмечал мир.
Звучала музыка С.Ардити, А.Пьяццолла, И. Штрауса, И. Брамса и других композиторов.
Прекрасную музыку из фильма «Пианист» польского композитора Войцеха Киляра подарил залу Павел Ермаков (кларнет).
Прозвучала и джазовая нота Александра Цфасмана. Её с камерным оркестром великолепно исполнила лауреат международного конкурса солист филармонии Анна Ушакова (фортепиано). Позже Анна рассказала, что вечером в городе, уже за пределам Концертного зала, многие её узнавали, благодарили за выступление. Кстати, я слышала, как зрители литовской национальности назвали концерт красивым.
Ну, а в зале после концерта собравшиеся – люди разных возрастов и национальностей долго аплодировал артистам стоя.
Грандиозный праздничный концерт состоялся благодаря Генеральному консулу России в Клайпеде Александру Грачёву и клайпедской русской общине «Лада».
Позже в Генконсульстве был дан приём в честь Дня России, где вместе с блистательными клайпедскими артистами выступили и А. Мкртчян и А. Ушакова. Было сказано много добрых слов в честь замечательного праздника.
Председатель «Лады» Светлана Васичкина и творческая семья Тарасовых были награждены от имени Генконсульства Почётными грамотами за продвижение классического музыкального русского искусства в Литве и по случаю Дня России.
Фото автора и Леонида Соболева
Порадовал зрителей божественный голос солистки филармонии Анаит Мкртчян (сопрано), исполнившей арии М.Глинки и Н. Римского-Корсакова на слова А Пушкина, юбилей которого недавно отмечал мир.
Звучала музыка С.Ардити, А.Пьяццолла, И. Штрауса, И. Брамса и других композиторов.
Прекрасную музыку из фильма «Пианист» польского композитора Войцеха Киляра подарил залу Павел Ермаков (кларнет).
Прозвучала и джазовая нота Александра Цфасмана. Её с камерным оркестром великолепно исполнила лауреат международного конкурса солист филармонии Анна Ушакова (фортепиано). Позже Анна рассказала, что вечером в городе, уже за пределам Концертного зала, многие её узнавали, благодарили за выступление. Кстати, я слышала, как зрители литовской национальности назвали концерт красивым.
Ну, а в зале после концерта собравшиеся – люди разных возрастов и национальностей долго аплодировал артистам стоя.
Грандиозный праздничный концерт состоялся благодаря Генеральному консулу России в Клайпеде Александру Грачёву и клайпедской русской общине «Лада».
Позже в Генконсульстве был дан приём в честь Дня России, где вместе с блистательными клайпедскими артистами выступили и А. Мкртчян и А. Ушакова. Было сказано много добрых слов в честь замечательного праздника.
Председатель «Лады» Светлана Васичкина и творческая семья Тарасовых были награждены от имени Генконсульства Почётными грамотами за продвижение классического музыкального русского искусства в Литве и по случаю Дня России.
Фото автора и Леонида Соболева
Ирина БЕЛЯЕВА, "Обзор"
Категории: культура, в странах Балтии
Ключевые слова: Клайпеда, концерт, День России, «Эта светлая музыка лета»