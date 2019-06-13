Массовые протесты в Гонконге: пойдет ли Пекин на попятную? 🔊 Воспроизвести REUTERS



Полиция в Гонконге применила резиновые пули и слезоточивый газ при разгоне демонстрантов, последние несколько дней протестующих против предлагаемых изменений в закон об экстрадиции в материковый Китай, пишет



На рассвете среды люди в полумасках, в основном молодежь и студенты, блокировали улицы возле правительственных зданий и пытались проникнуть на территорию городской ассамблеи. Власти утверждают, что протестующие швыряли кирпичи в здание Законодательного совета, где парламентарии рассматривают спорный законопроект.



Из-за акций протеста и недовольства граждан второе чтение документа пришлось отложить. Полиция в Гонконге применила резиновые пули и слезоточивый газ при разгоне демонстрантов, последние несколько дней протестующих против предлагаемых изменений в закон об экстрадиции в материковый Китай, пишет ВВС На рассвете среды люди в полумасках, в основном молодежь и студенты, блокировали улицы возле правительственных зданий и пытались проникнуть на территорию городской ассамблеи. Власти утверждают, что протестующие швыряли кирпичи в здание Законодательного совета, где парламентарии рассматривают спорный законопроект.Из-за акций протеста и недовольства граждан второе чтение документа пришлось отложить.



REUTERS Image caption Протестующие пытались защититься с помощью зонтиков - памятного символа протестов 2014 года



Новый закон позволит рассматривать запросы об экстрадиции подозреваемых в уголовных преступлениях с территории Гонконга от властей Китая, Тайвани и Макао. Каждый запрос, как утверждают власти Гонконга, будет рассматриваться индивидуально.



Среди экстрадируемых, как опасаются критики поправок, окажутся беглецы с материка, критикующие китайские власти и скрывающиеся от карательных мер в Гонконге.



Правительство настаивает, что проект "заткнет дыры" в законодательстве, и Гонконг перестанет быть убежищем для преступников всех мастей.



Критики считают, что в китайской судебной системе права экстрадируемых окажутся незащищенными. Кроме того, по их мнению, новый закон отнимет у Гонконга серьезную долю автономии.



Власти города рассчитывают, что новый закон вступит в силу 20 июня. Сработают ли массовые протесты в Гонконге, который пользуется определенной свободой в рамках китайского законодательства, но не является полноценной демократией?



Почему протестуют жители Гонконга?



Общественный протест играет важную роль в жизни Гонконга - по словам одного из журналистов, у многих протестующих "это заложено в ДНК".



Поскольку у жителей есть право на демонстрации, но нет возможности напрямую избирать местные власти, многие считают, что выход на улицы - это возможность влиять на правительство, особенно в тех аспектах, которые представляют угрозу основным ценностям бывшей колонии.



"Возможно, все это тщетно, - сказала Би-би-си один из протестовавших в воскресенье. - Но мы должны действовать, чтобы показать правительству Гонконга, международной прессе, остальным жителям города, что мы не дадим китайскому правительству просто переступить через нас".



В прошлом протестующим порой удавалось добиться результатов, порой весьма значительных.



EPA Image caption Воскресный протест стал одним из крупнейших в истории Гонконга



В 2003 году примерно полмиллиона человек вышли на улицы и заставили правительство отложить принятие спорного законопроекта о национальной безопасности, известного как "статья 23".



Эксперты полагают, однако, что на этот раз у протестующих гораздо меньше шансов, поскольку нынешняя власть в Пекине вряд ли пойдет на компромисс.



"Одно из главных отличий в том, что китайский лидер Си Цзиньпин занял гораздо более жесткую позицию, чем его предшественник, - говорит Диксон Синь, социолог в гонконгском Университете науки и технологии. - Второе отличие в том, что китайская экономика сегодня куда здоровее, чем в 2003 году".



С социологом соглашается профессор Стив Цань, директор Института Китая при лондонской Школе восточных и африканских исследований: у протестующих в Гонконге сегодня немного шансов отстоять свою позицию.



"При Ху Цзиньтао центральная власть с гораздо большей готовностью уступала право решать местные проблемы местному же руководству и поступать по-своему, - говорит он. - Си гораздо больше внимания уделяет усилению партийной дисциплины и централизации. Позиция Си в том, что никакая деятельность, потенциально угрожающая правлению Коммунистической партии, не может быть допущена".



Эта позиция была хорошо заметна во время так называемой "демонстрации зонтиков" в 2014 году, когда десятки тысяч людей разбили палаточные лагеря прямо на улицах, требуя полноценных демократических выборов.



Протесты были преимущественно мирными и попали в заголовки мировых газет, но уступок от Пекина не достигли.



Некоторые участники протеста вообще получили тюремные сроки за нарушение общественного порядка.



Как обстоят дела в материковом Китае?



Десятки тысяч протестов (в основном местного значения) случаются ежегодно, несмотря на то, что такая возможность в законодательстве не оговорена.



Для многих демонстрантов участие в протестах заканчивается арестом, однако иногда им удается добиться уступок от местных властей.



Например, в Даляне в 2011 году местные власти согласились закрыть химическое предприятие после того, как 12 тысяч человек вышли на улицы, протестуя против его работы.



AFP Image caption Протестующие в Даляне опасались, что химический завод представляет угрозу их здоровью и окружающей среде



"Отдельные протесты по принципу "только не у меня дома" увенчались уступками со стороны властей, - говорит профессор Цань. - Считается, что проще уступить в том, что касается локальных проблем, а не политики".



Однако, по его словам, и эта ситуация меняется в последние годы в связи с ужесточением централизованного контроля в КПК.



Многие местные власти больше не желают рисковать потерей расположения Пекина, объясняет профессор Цань.



Есть ли шанс на успех у протестующих в Гонконге?



Технически это возможно, но маловероятно, говорят эксперты.



Чтобы стать законом, проект должен быть одобрен Законодательным советом Гонконга, часть депутатов которого напрямую избираются жителями города. Проправительственные силы имеют в совете большинство.



AFP Image caption Протесты в Китае, как правило, не приносят заметных результатов



После крупных демонстраций 2003 года правительство пошло на уступки в законопроекте о национальной безопасности - но по-прежнему собирается провести его через Законодательный совет.



Правительство было вынуждено изменить свою позицию в последний момент, когда ориентированная на бизнес Либеральная партия решила не поддерживать законопроект.



В нынешней ситуации вопрос в том, не решит ли какая-нибудь из центристских партий переметнуться в другой лагерь, говорит профессор Цань.



Но принимая во внимание значительные изменения в политическом климате и в Гонконге, и в Китае, такой исход маловероятен: "В Законодательном совете сегодня больше партий, твердо настроенных в пользу Пекина. И шансы на то, что они изменят позицию, практически нулевые", - подытоживает профессор. Кампания против законопроекта продолжается с минувшего воскресенья, когда более миллиона человек - примерно одна седьмая часть жителей Гонконга - вышли на марш протеста, что стало крупнейшей демонстрацией в Гонконге с 1997 года, когда бывшая британская колония была возвращена Китаю.Новый закон позволит рассматривать запросы об экстрадиции подозреваемых в уголовных преступлениях с территории Гонконга от властей Китая, Тайвани и Макао. Каждый запрос, как утверждают власти Гонконга, будет рассматриваться индивидуально.Среди экстрадируемых, как опасаются критики поправок, окажутся беглецы с материка, критикующие китайские власти и скрывающиеся от карательных мер в Гонконге.Правительство настаивает, что проект "заткнет дыры" в законодательстве, и Гонконг перестанет быть убежищем для преступников всех мастей.Критики считают, что в китайской судебной системе права экстрадируемых окажутся незащищенными. Кроме того, по их мнению, новый закон отнимет у Гонконга серьезную долю автономии.Власти города рассчитывают, что новый закон вступит в силу 20 июня. Сработают ли массовые протесты в Гонконге, который пользуется определенной свободой в рамках китайского законодательства, но не является полноценной демократией?Общественный протест играет важную роль в жизни Гонконга - по словам одного из журналистов, у многих протестующих "это заложено в ДНК".Поскольку у жителей есть право на демонстрации, но нет возможности напрямую избирать местные власти, многие считают, что выход на улицы - это возможность влиять на правительство, особенно в тех аспектах, которые представляют угрозу основным ценностям бывшей колонии."Возможно, все это тщетно, - сказала Би-би-си один из протестовавших в воскресенье. - Но мы должны действовать, чтобы показать правительству Гонконга, международной прессе, остальным жителям города, что мы не дадим китайскому правительству просто переступить через нас".В прошлом протестующим порой удавалось добиться результатов, порой весьма значительных.В 2003 году примерно полмиллиона человек вышли на улицы и заставили правительство отложить принятие спорного законопроекта о национальной безопасности, известного как "статья 23".Эксперты полагают, однако, что на этот раз у протестующих гораздо меньше шансов, поскольку нынешняя власть в Пекине вряд ли пойдет на компромисс."Одно из главных отличий в том, что китайский лидер Си Цзиньпин занял гораздо более жесткую позицию, чем его предшественник, - говорит Диксон Синь, социолог в гонконгском Университете науки и технологии. - Второе отличие в том, что китайская экономика сегодня куда здоровее, чем в 2003 году".С социологом соглашается профессор Стив Цань, директор Института Китая при лондонской Школе восточных и африканских исследований: у протестующих в Гонконге сегодня немного шансов отстоять свою позицию."При Ху Цзиньтао центральная власть с гораздо большей готовностью уступала право решать местные проблемы местному же руководству и поступать по-своему, - говорит он. - Си гораздо больше внимания уделяет усилению партийной дисциплины и централизации. Позиция Си в том, что никакая деятельность, потенциально угрожающая правлению Коммунистической партии, не может быть допущена".Эта позиция была хорошо заметна во время так называемой "демонстрации зонтиков" в 2014 году, когда десятки тысяч людей разбили палаточные лагеря прямо на улицах, требуя полноценных демократических выборов.Протесты были преимущественно мирными и попали в заголовки мировых газет, но уступок от Пекина не достигли.Некоторые участники протеста вообще получили тюремные сроки за нарушение общественного порядка.Десятки тысяч протестов (в основном местного значения) случаются ежегодно, несмотря на то, что такая возможность в законодательстве не оговорена.Для многих демонстрантов участие в протестах заканчивается арестом, однако иногда им удается добиться уступок от местных властей.Например, в Даляне в 2011 году местные власти согласились закрыть химическое предприятие после того, как 12 тысяч человек вышли на улицы, протестуя против его работы."Отдельные протесты по принципу "только не у меня дома" увенчались уступками со стороны властей, - говорит профессор Цань. - Считается, что проще уступить в том, что касается локальных проблем, а не политики".Однако, по его словам, и эта ситуация меняется в последние годы в связи с ужесточением централизованного контроля в КПК.Многие местные власти больше не желают рисковать потерей расположения Пекина, объясняет профессор Цань.Есть ли шанс на успех у протестующих в Гонконге?Технически это возможно, но маловероятно, говорят эксперты.Чтобы стать законом, проект должен быть одобрен Законодательным советом Гонконга, часть депутатов которого напрямую избираются жителями города. Проправительственные силы имеют в совете большинство.После крупных демонстраций 2003 года правительство пошло на уступки в законопроекте о национальной безопасности - но по-прежнему собирается провести его через Законодательный совет.Правительство было вынуждено изменить свою позицию в последний момент, когда ориентированная на бизнес Либеральная партия решила не поддерживать законопроект.В нынешней ситуации вопрос в том, не решит ли какая-нибудь из центристских партий переметнуться в другой лагерь, говорит профессор Цань.Но принимая во внимание значительные изменения в политическом климате и в Гонконге, и в Китае, такой исход маловероятен: "В Законодательном совете сегодня больше партий, твердо настроенных в пользу Пекина. И шансы на то, что они изменят позицию, практически нулевые", - подытоживает профессор. bbc.com Категории: политика, общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: Китай, полиция, протесты, Гонконг — статья прочитана 141 раз Комментарии