В Оманском заливе спасли всех моряков с атакованных танкеров 🔊 Воспроизвести © AFP 2019 / Atta Kenare



В Оманском заливе произошло нападение на два нефтяных танкера, моряки спасены, сообщает



Установлено, что это Front Altair (который ходит под флагом Норвегии) и Kokuka Courageous (Панама).



Через несколько часов ливанский телеканал Al-Mayadeen со ссылкой на источники передал, что Front Altair затонул. При этом Рейтер эту информацию опроверг, указав на то, что судно еще горит.



Тайваньская государственная энергетическая компания CPC заявила, что в зафрахтованный фирмой Front Altair, который доставлял топливо с Ближнего Востока, "предположительно, попала торпеда". Там также рассказали, что танкер перевозил 75 тысяч тонн лигроина — горючей смеси жидких углеводородов. В Оманском заливе произошло нападение на два нефтяных танкера, моряки спасены, сообщает РИА Новости со ссылкой на иранские и арабские СМИ.Установлено, что это Front Altair (который ходит под флагом Норвегии) и Kokuka Courageous (Панама).Через несколько часов ливанский телеканал Al-Mayadeen со ссылкой на источники передал, что Front Altair затонул. При этом Рейтер эту информацию опроверг, указав на то, что судно еще горит.Тайваньская государственная энергетическая компания CPC заявила, что в зафрахтованный фирмой Front Altair, который доставлял топливо с Ближнего Востока, "предположительно, попала торпеда". Там также рассказали, что танкер перевозил 75 тысяч тонн лигроина — горючей смеси жидких углеводородов. HYUNDAI DUBAI which is likely to be carrying the crew of FRONT ALTAIR resumes it's way towards the Gulf. #Tanker #oott #RefinitivOilResearch #Oil pic.twitter.com/LDSnjb2Yoc — Giorgos Beleris (@GBeleris) 13 June 2019







Пока власти Омана подтвердили факт атаки только на норвежский танкер, указав, что на борту прогремел взрыв, а сам инцидент произошел в иранских территориальных водах.



Экипажи эвакуированы и находятся в безопасности. Об этом сообщило Рейтер со ссылкой на четыре торговых источника и источник на корабле.



Спасательную операцию провел Иран, 44 человека доставлены на территорию этой страны, передает IRNA также со ссылкой на источник.



Представитель сингапурской компании-оператора Kokuka Courageous BSM Ship Management рассказал агентству, что корпус судна поврежден с правого борта, танкер покинул 21 член экипажа, один из них получил легкие ранения, ему оказана первая помощь.



"Kokuka Courageous остается в данном районе и не подвергается опасности затопления. Груз с метанолом на борту в сохранности", — добавил он.



По информации норвежской газеты VG, на борту Front Altair могли быть россияне. Издание цитирует представителя компании-судовладельца, который заявил, что среди членов экипажа были граждане России, Грузии и Филиппин.



"Насколько я могу судить, все 23 человека, находившиеся на борту, сейчас в безопасности. Они перевезены на другое судно", — уточнил он.



К расследованию подключилась организация "Морские торговые операции Великобритании" (UKMTO). Пока власти Омана подтвердили факт атаки только на норвежский танкер, указав, что на борту прогремел взрыв, а сам инцидент произошел в иранских территориальных водах.Экипажи эвакуированы и находятся в безопасности. Об этом сообщило Рейтер со ссылкой на четыре торговых источника и источник на корабле.Спасательную операцию провел Иран, 44 человека доставлены на территорию этой страны, передает IRNA также со ссылкой на источник.Представитель сингапурской компании-оператора Kokuka Courageous BSM Ship Management рассказал агентству, что корпус судна поврежден с правого борта, танкер покинул 21 член экипажа, один из них получил легкие ранения, ему оказана первая помощь."Kokuka Courageous остается в данном районе и не подвергается опасности затопления. Груз с метанолом на борту в сохранности", — добавил он.По информации норвежской газеты VG, на борту Front Altair могли быть россияне. Издание цитирует представителя компании-судовладельца, который заявил, что среди членов экипажа были граждане России, Грузии и Филиппин."Насколько я могу судить, все 23 человека, находившиеся на борту, сейчас в безопасности. Они перевезены на другое судно", — уточнил он.К расследованию подключилась организация "Морские торговые операции Великобритании" (UKMTO). ria.ru Категории: чп и криминал Ключевые слова: спасение, захват, моряки, танкеры — статья прочитана 156 раз Комментарии