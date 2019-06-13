Главная >> Новости >> чп и криминал >> В Оманском заливе спасли всех моряков с атакованных танкеров

В Оманском заливе спасли всех моряков с атакованных танкеров

© AFP 2019 / Atta Kenare


В Оманском заливе произошло нападение на два нефтяных танкера, моряки спасены, сообщает РИА Новости со ссылкой на иранские и арабские СМИ.

Установлено, что это Front Altair (который ходит под флагом Норвегии) и Kokuka Courageous (Панама).

Через несколько часов ливанский телеканал Al-Mayadeen со ссылкой на источники передал, что Front Altair затонул. При этом Рейтер эту информацию опроверг, указав на то, что судно еще горит.

Тайваньская государственная энергетическая компания CPC заявила, что в зафрахтованный фирмой Front Altair, который доставлял топливо с Ближнего Востока, "предположительно, попала торпеда". Там также рассказали, что танкер перевозил 75 тысяч тонн лигроина — горючей смеси жидких углеводородов.




Пока власти Омана подтвердили факт атаки только на норвежский танкер, указав, что на борту прогремел взрыв, а сам инцидент произошел в иранских территориальных водах.

Экипажи эвакуированы и находятся в безопасности. Об этом сообщило Рейтер со ссылкой на четыре торговых источника и источник на корабле.

Спасательную операцию провел Иран, 44 человека доставлены на территорию этой страны, передает IRNA также со ссылкой на источник.

Представитель сингапурской компании-оператора Kokuka Courageous BSM Ship Management рассказал агентству, что корпус судна поврежден с правого борта, танкер покинул 21 член экипажа, один из них получил легкие ранения, ему оказана первая помощь.

"Kokuka Courageous остается в данном районе и не подвергается опасности затопления. Груз с метанолом на борту в сохранности", — добавил он.

По информации норвежской газеты VG, на борту Front Altair могли быть россияне. Издание цитирует представителя компании-судовладельца, который заявил, что среди членов экипажа были граждане России, Грузии и Филиппин.

"Насколько я могу судить, все 23 человека, находившиеся на борту, сейчас в безопасности. Они перевезены на другое судно", — уточнил он.

К расследованию подключилась организация "Морские торговые операции Великобритании" (UKMTO).
ria.ru
Категории: чп и криминал
Ключевые слова: спасение, захват, моряки, танкеры
статья прочитана 156 раз
добавлена сегодня, 13 июня, 14:10

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка