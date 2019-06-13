В Оманском заливе спасли всех моряков с атакованных танкеров

В Оманском заливе произошло нападение на два нефтяных танкера, моряки спасены, сообщает РИА Новости со ссылкой на иранские и арабские СМИ.
Установлено, что это Front Altair (который ходит под флагом Норвегии) и Kokuka Courageous (Панама).
Через несколько часов ливанский телеканал Al-Mayadeen со ссылкой на источники передал, что Front Altair затонул. При этом Рейтер эту информацию опроверг, указав на то, что судно еще горит.
Тайваньская государственная энергетическая компания CPC заявила, что в зафрахтованный фирмой Front Altair, который доставлял топливо с Ближнего Востока, "предположительно, попала торпеда". Там также рассказали, что танкер перевозил 75 тысяч тонн лигроина — горючей смеси жидких углеводородов.
HYUNDAI DUBAI which is likely to be carrying the crew of FRONT ALTAIR resumes it's way towards the Gulf. #Tanker #oott #RefinitivOilResearch #Oil pic.twitter.com/LDSnjb2Yoc— Giorgos Beleris (@GBeleris) 13 June 2019
Пока власти Омана подтвердили факт атаки только на норвежский танкер, указав, что на борту прогремел взрыв, а сам инцидент произошел в иранских территориальных водах.
Экипажи эвакуированы и находятся в безопасности. Об этом сообщило Рейтер со ссылкой на четыре торговых источника и источник на корабле.
Спасательную операцию провел Иран, 44 человека доставлены на территорию этой страны, передает IRNA также со ссылкой на источник.
Представитель сингапурской компании-оператора Kokuka Courageous BSM Ship Management рассказал агентству, что корпус судна поврежден с правого борта, танкер покинул 21 член экипажа, один из них получил легкие ранения, ему оказана первая помощь.
"Kokuka Courageous остается в данном районе и не подвергается опасности затопления. Груз с метанолом на борту в сохранности", — добавил он.
По информации норвежской газеты VG, на борту Front Altair могли быть россияне. Издание цитирует представителя компании-судовладельца, который заявил, что среди членов экипажа были граждане России, Грузии и Филиппин.
"Насколько я могу судить, все 23 человека, находившиеся на борту, сейчас в безопасности. Они перевезены на другое судно", — уточнил он.
К расследованию подключилась организация "Морские торговые операции Великобритании" (UKMTO).