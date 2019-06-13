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ЕС выбрал места размещения суперкомпьютеров: стран Балтии в списке нет
Литва, Латвия и Эстония не смогут разместить у себя один из приобретаемых Евросоюзом суперкомпьютеров. Еврокомиссия опубликовала список городов, где будут созданы центры размещения суперкомпьютеров, создаваемых усилиями 19 стран ЕС, сообщает НГ-Балтия. В список вошли София (Болгария), Острава (Чехия), Каяани (Финляндия), Болонья (Италия), Биссен (Люксембург), Минью (Португалия), Марибор (Словения) и Барселона (Испания).
Контракты с этими городами будут подписаны в ближайшее время. Общие затраты на программу сверхмашин Евросоюза EuroHPC оцениваются в 840 миллионов евро, часть которых в том или ином виде вносят страны-участницы, включая Балтийские страны. Ожидается, что машины удвоят вычислительные возможности Европы.
«Эта инициатива демонстрирует, как совместные инвестиции государств-членов ЕС в поддержку общей цели могут способствовать превращению Европы в лидера в сфере высоких технологий, принося значительные выгоды для всех европейских граждан и предприятий», — заявил Комиссар по бюджету и кадрам Гюнтер Эттингер.
Условия конкурса допускали создание консорциума нескольких стран или компаний для размещения суперкомпьютера. Еврокомиссия не сообщила, какие страны претендовали на размещение суперкомпьютера на своей территории.
novayagazeta.ee
Категории: в Европе, политика, технологии
Ключевые слова: безопасность, ЕС, копьютеры
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