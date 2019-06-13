Евроскептики в ЕП выступили против продления антироссийских санкций 🔊 Воспроизвести



Новая фракция евроскептиков в Европарламенте «Идентичность и демократия» не видит смысла в продлении антироссийских санкций, заявил её представитель, евродепутат из ФРГ Йорг Меутен, сообщает



«Нет, мы не видим смысла в продлении антироссийских санкций», — цитирует политика РИА Новости.



По его словам, лучше занять прагматический подход, чтобы иметь хорошее взаимодействие с Россией.



Ранее премьер-министр федеральной земли ФРГ Нижняя Саксония Штефан Вайль призвал снять санкции с России.



В конгрессе США подготовили отчёт по итогам выборов в ЕП, в котором утверждается, что укрепление позиций евроскептиков может повлиять на отношения Брюсселя с Вашингтоном. Новая фракция евроскептиков в Европарламенте «Идентичность и демократия» не видит смысла в продлении антироссийских санкций, заявил её представитель, евродепутат из ФРГ Йорг Меутен, сообщает RT «Нет, мы не видим смысла в продлении антироссийских санкций», — цитирует политика РИА Новости.По его словам, лучше занять прагматический подход, чтобы иметь хорошее взаимодействие с Россией.Ранее премьер-министр федеральной земли ФРГ Нижняя Саксония Штефан Вайль призвал снять санкции с России.В конгрессе США подготовили отчёт по итогам выборов в ЕП, в котором утверждается, что укрепление позиций евроскептиков может повлиять на отношения Брюсселя с Вашингтоном. russian.rt.com Категории: в Европе, политика Ключевые слова: Россия, санкции, Европа — статья прочитана 76 раз Комментарии