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Небо вспенилось: в Лиепае сфотографировали необычное природное явление. ФОТО
Этот снимок сделали вчера в Лиепае в 16.10. На нем запечатлено редкое природное явление - вымеобразные облака, сообщает PRESS.LV.
Вымеобразные облака (Mammatus) - редкие облака в виде ячеек, которые формируются после грозы. Вопреки распространенному мнению, такие облака не предвещают надвигающийся ураган, несмотря на зловещий вид.
Встречаются редко, преимущественно в тропических широтах и связаны с образованием тропических циклонов.
Под фотографией один из комментаторов написал, что когда видел такое в прошлый раз, рядом прошел торнадо. Но с Лиепаей, к счастью, ничего такого не случилось, написали в комментариях другие.
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press.lv
Категории: общество, образование
География: Латвия
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