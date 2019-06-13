Загрузка... Небо вспенилось: в Лиепае сфотографировали необычное природное явление. ФОТО 🔊 Воспроизвести



Этот снимок сделали вчера в Лиепае в 16.10. На нем запечатлено редкое природное явление - вымеобразные облака, сообщает



Вымеобразные облака (Mammatus) - редкие облака в виде ячеек, которые формируются после грозы. Вопреки распространенному мнению, такие облака не предвещают надвигающийся ураган, несмотря на зловещий вид.



Встречаются редко, преимущественно в тропических широтах и связаны с образованием тропических циклонов.



Под фотографией один из комментаторов написал, что когда видел такое в прошлый раз, рядом прошел торнадо. Но с Лиепаей, к счастью, ничего такого не случилось, написали в комментариях другие. Этот снимок сделали вчера в Лиепае в 16.10. На нем запечатлено редкое природное явление - вымеобразные облака, сообщает PRESS.LV Вымеобразные облака (Mammatus) - редкие облака в виде ячеек, которые формируются после грозы. Вопреки распространенному мнению, такие облака не предвещают надвигающийся ураган, несмотря на зловещий вид.Встречаются редко, преимущественно в тропических широтах и связаны с образованием тропических циклонов.Под фотографией один из комментаторов написал, что когда видел такое в прошлый раз, рядом прошел торнадо. Но с Лиепаей, к счастью, ничего такого не случилось, написали в комментариях другие. Загрузка... press.lv Категории: общество, образование Ключевые слова: фото, погода, явление, облака География: Латвия — статья прочитана 148 раз Комментарии