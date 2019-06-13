Главная >> Новости >> общество, образование >> Небо вспенилось: в Лиепае сфотографировали необычное природное явление. ФОТО
Загрузка...

Небо вспенилось: в Лиепае сфотографировали необычное природное явление. ФОТО



Этот снимок сделали вчера в Лиепае в 16.10. На нем запечатлено редкое природное явление - вымеобразные облака, сообщает PRESS.LV.

Вымеобразные облака (Mammatus) - редкие облака в виде ячеек, которые формируются после грозы. Вопреки распространенному мнению, такие облака не предвещают надвигающийся ураган, несмотря на зловещий вид.

Встречаются редко, преимущественно в тропических широтах и связаны с образованием тропических циклонов.

Под фотографией один из комментаторов написал, что когда видел такое в прошлый раз, рядом прошел торнадо. Но с Лиепаей, к счастью, ничего такого не случилось, написали в комментариях другие.
Загрузка...
press.lv
Категории: общество, образование
Ключевые слова: фото, погода, явление, облака
География: Латвия
статья прочитана 148 раз
добавлена сегодня, 13 июня, 15:00

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка