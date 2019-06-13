Путин заявил, что Россия восстановит отношения с Украиной 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Алексей Дружинин Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото



Россия восстановит отношения с Украиной, независимо от отношений с украинскими элитами, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу "МИР", сообщает



Как отмечается на сайте телеканала, Путин рассказал о том, какими видит в дальнейшем российско-украинские отношения с приходом на пост президента Украины Владимира Зеленского.



"Неизбежно, что мы восстановим наши отношения, не может такого быть между частями одного и того же народа или между двумя братскими народами, как бы ни складывались наши отношения с элитами. Даже с политическими элитами прошлого, допустим, с теми людьми, которые во главу угла всей своей деятельности, всей своей жизни ставили прежде всего личный успех, личную выгоду и сохранение своих капиталов, нажитых за счет украинского народа, а хранящихся где-то за рубежом. От этого у них и такая любовь к Западу, я думаю", - сказал Путин. Россия восстановит отношения с Украиной, независимо от отношений с украинскими элитами, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу "МИР", сообщает РИА Новости Как отмечается на сайте телеканала, Путин рассказал о том, какими видит в дальнейшем российско-украинские отношения с приходом на пост президента Украины Владимира Зеленского."Неизбежно, что мы восстановим наши отношения, не может такого быть между частями одного и того же народа или между двумя братскими народами, как бы ни складывались наши отношения с элитами. Даже с политическими элитами прошлого, допустим, с теми людьми, которые во главу угла всей своей деятельности, всей своей жизни ставили прежде всего личный успех, личную выгоду и сохранение своих капиталов, нажитых за счет украинского народа, а хранящихся где-то за рубежом. От этого у них и такая любовь к Западу, я думаю", - сказал Путин. ria.ru Категории: политика, в Европе Ключевые слова: Украина, Путин, отношения, Зеленский География: Россия — статья прочитана 127 раз Комментарии