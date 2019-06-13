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Путин заявил, что Россия восстановит отношения с Украиной
Россия восстановит отношения с Украиной, независимо от отношений с украинскими элитами, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу "МИР", сообщает РИА Новости.
Как отмечается на сайте телеканала, Путин рассказал о том, какими видит в дальнейшем российско-украинские отношения с приходом на пост президента Украины Владимира Зеленского.
"Неизбежно, что мы восстановим наши отношения, не может такого быть между частями одного и того же народа или между двумя братскими народами, как бы ни складывались наши отношения с элитами. Даже с политическими элитами прошлого, допустим, с теми людьми, которые во главу угла всей своей деятельности, всей своей жизни ставили прежде всего личный успех, личную выгоду и сохранение своих капиталов, нажитых за счет украинского народа, а хранящихся где-то за рубежом. От этого у них и такая любовь к Западу, я думаю", - сказал Путин.
ria.ru
География: Россия
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