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Чубайс предложил ввести в России углеродный налог

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс. Архивное фото


В России нужно ввести углеродный налог, чтобы стимулировать промышленников снижать выбросы, заявил в интервью РИА Новости председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс в кулуарах ПМЭФ.

Он рассказал о том, что, согласно плану действий правительства по подготовке к ратификации Парижского соглашения по климату, России нужна система госучета объемов выбросов.

В Евросоюзе сейчас действует правило, что импортируемые товары, при производстве которых выбросы CO₂ превышали определенные нормы, облагаются дополнительным налогом, напомнил Чубайс.
"И если мы сейчас легко проскочим эту развилку с налогом, считая, что мы всех перехитрили, то через пять-семь-десять лет выяснится, что мы, оказывается, сами себе закрыли экспорт, в том числе экспорт, регулируемый ОПЕК. И это вещь очень болезненная", — добавил он.

Поэтому, по его мнению, сперва надо разобраться с правилами измерения выбросов, а затем обдумать вопрос введения налога.

"Вводить экономические меры, стимулирующие снижение эмиссии углекислого газа, или не вводить? Это будет, пожалуй, самым сложным вопросом во всей системе климатических мер", — считает Чубайс.



Однако на первом этапе ставки этого налога должны быть минимальными, заключил он.
ria.ru
Категории: экономика, общество
Ключевые слова: налог, Чубайс, выбросы
География: Россия
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добавлена сегодня, 13 июня, 18:00

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