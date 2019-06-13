Чубайс предложил ввести в России углеродный налог 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Рамиль Ситдиков Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс. Архивное фото



В России нужно ввести углеродный налог, чтобы стимулировать промышленников снижать выбросы, заявил в интервью



Он рассказал о том, что, согласно плану действий правительства по подготовке к ратификации Парижского соглашения по климату, России нужна система госучета объемов выбросов.



В Евросоюзе сейчас действует правило, что импортируемые товары, при производстве которых выбросы CO₂ превышали определенные нормы, облагаются дополнительным налогом, напомнил Чубайс. В России нужно ввести углеродный налог, чтобы стимулировать промышленников снижать выбросы, заявил в интервью РИА Новости председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс в кулуарах ПМЭФ.Он рассказал о том, что, согласно плану действий правительства по подготовке к ратификации Парижского соглашения по климату, России нужна система госучета объемов выбросов.В Евросоюзе сейчас действует правило, что импортируемые товары, при производстве которых выбросы CO₂ превышали определенные нормы, облагаются дополнительным налогом, напомнил Чубайс. "И если мы сейчас легко проскочим эту развилку с налогом, считая, что мы всех перехитрили, то через пять-семь-десять лет выяснится, что мы, оказывается, сами себе закрыли экспорт, в том числе экспорт, регулируемый ОПЕК. И это вещь очень болезненная", — добавил он.



Поэтому, по его мнению, сперва надо разобраться с правилами измерения выбросов, а затем обдумать вопрос введения налога.



"Вводить экономические меры, стимулирующие снижение эмиссии углекислого газа, или не вводить? Это будет, пожалуй, самым сложным вопросом во всей системе климатических мер", — считает Чубайс.







Однако на первом этапе ставки этого налога должны быть минимальными, заключил он. ria.ru Категории: экономика, общество Ключевые слова: налог, Чубайс, выбросы География: Россия — статья прочитана 94 раза Комментарии