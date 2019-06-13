Министр: Литва готова к тестированию автономных автомобилей 🔊 Воспроизвести



Литва прикладывает большие усилия и готова к тестированию автономных автомобилей, говорит литовский министр транспорта Рокас Масюлис.



"Да, у нас еще нет сети 5G, но есть сеть 4G, которая не перегружена и могла бы определенное время обслуживать часть автономных автомобилей, и Литва готова тестировать. Нужно только заявление, что (хочет) тестировать автомобили, и мы считаем, что власти могли бы оформить все необходимые документы менее чем за месяц, чтобы можно было проводить такое тестирование", - сказал министр BNS на мероприятии Mobility Tech 2019 в четверг.



По его словам, также идут переговоры с Польшей, Латвией и Эстонией, чтобы можно было сделать коридор через все страны, в котором проводилось бы тестирование этих технологий. Литва прикладывает большие усилия и готова к тестированию автономных автомобилей, говорит литовский министр транспорта Рокас Масюлис."Да, у нас еще нет сети 5G, но есть сеть 4G, которая не перегружена и могла бы определенное время обслуживать часть автономных автомобилей, и Литва готова тестировать. Нужно только заявление, что (хочет) тестировать автомобили, и мы считаем, что власти могли бы оформить все необходимые документы менее чем за месяц, чтобы можно было проводить такое тестирование", - сказал министр BNS на мероприятии Mobility Tech 2019 в четверг.По его словам, также идут переговоры с Польшей, Латвией и Эстонией, чтобы можно было сделать коридор через все страны, в котором проводилось бы тестирование этих технологий. В Вильнюсе в четверг собрались эксперты высокого уровня, которые обсуждают перспективы будущего автономных автомобилей в Евросоюзе (ЕС) и будут участвовать в подготовке дорожной карты ЕС в этой сфере.



"Мы, как небольшое государство, можем быстро менять законы в условиях развития технологий, мы хотим прислушаться, что нам нужно менять в своем праве, чтобы эти технологии как можно быстрее появились на дорогах Литвы", – сказал Р. Масюлис.



По его словам, в Литве еще не было серьезного тестирования таких автомобилей.



Р. Масюлис также подчеркнул, что в условиях хорошо развитой экономики каршеринга в Литве такие компании, как CityBee или Spark, создают возможности попытаться использовать автономные автомобили и в каршеринге. BNS Категории: авто, технологии Ключевые слова: тестирование, дороги, автомобили География: Литва — статья прочитана 93 раза Комментарии