Экономика Литвы: цифры и факты

Годовой промышленный рост в Литве в апреле был наиболее интенсивным в Евросоюзе (ЕС), сообщает Евростат.



Объемы промышленного производства за год – в апреле по сравнению с апрелем 2018 года – выросли в Литве на 13,8%, показывают обнародованные в четверг данные Евростата.



Объемы промышленного производства в Латвии за год сократились на 2,4%, в Эстонии – на 0,4%.



Во всем ЕС промышленность уменьшилась на 0,1%.



* * *



Финансовая система Литвы действует стабильно, а устойчивость ее важнейшего звена –банков к вероятным потрясениям высока. И все же заметны внутренние и внешние риски для стабильности системы, говорится в новом Обозрении финансовой стабильности, подготовленном Банком Литвы (БЛ, центробанк).



По словам председателя правления БЛ Витаса Василяускаса, если говорить о внутренних рисках, то видно, что рост ипотечного кредитования довольно велик.



"Поэтому в случае изменения экономической ситуации это может повлиять на домашние хозяйства и их возможности вернуть кредиты. Но это из серии "что было бы, если бы", – сказал В. Василяускас на пресс-конференции в четверг.



По его словам, банки все активнее предоставляют ипотечные кредиты населению, хотя кредитование предприятий замедлилось.



"Если говорить о населении, то кредитование продолжает расти, если говорить об ипотечных кредитах, то оно на 9% больше, чем год назад. Если говорить о предприятиях, то здесь отмечается снижение – на 0,6%. Это новая тенденция", – подчеркнул глава БЛ.



Как полагает БЛ, рост шведского рынка жилья замедлился, однако ухудшение ситуации на мировых рынках и возникшие угрозы репутации банков Северных стран из-за скандалов с отмыванием денег могут негативно сказаться на деятельности банковских групп региона. Цены на акции банков Северных стран значительно снизились, а затраты на финансирование на рынках возросли.



"Естественно, что если появляются дисбалансы на рынках материнских банков, это может повлиять и на кредитную ситуацию в странах Балтии и конкретно в Литве", – сказал В. Василяускас.



Тестирование в неблагоприятных условиях показывает, что действующие в Литве банки способны выдержать сильный спад экономики. Даже в случае особенно сильного гипотетического потрясения экономики (снижения ВВП страны на 6%, а цен на недвижимость – на 22%) действующие в Литве банки останутся платежеспособными и будут с запасом превышать нормативы.



По словам В. Василяускаса, несмотря на то, что БЛ усматривает риски для финансовой системы Литвы, их общий уровень намного ниже уровня рисков перед кризисом 2008 года, а финансовая система страны сегодня намного устойчивее к вероятным потрясениям. Рост кредитования не превышает темпы экономического роста.



* * *



Главой получившего лицензию специализированного банка в Литве английского стартапа в области финансовых технологий (fintech) Revolut Bank назначен Виргилиюс Миркес.



В. Миркес придет в Revolut Bank после 15 лет работы в группе SEB. Он пять лет возглавлял принадлежащее SEB дочернее предприятие SEB investiciju valdymas, еще раньше работал в Департамента финансовых рынков SEB, в котором возглавлял отделы рынков капитала и финансового маклерства.



Еще раньше В. Миркес три года работал в Канаде, в управлении проектами Scotiabank.



По словам главы банка, сейчас все силы брошены на подготовку к началу предоставления банковских услуг в Литве - принятия вкладов и выдаче потребительских кредитов.



"Сейчас формируется команда, идет подготовка систем информационных технологий, детализация процессов. Старт банка намечен на второе полугодие нынешнего года", - сказал В. Миркес о ближайших планах Revolut Bank для пресс-релиза.



Revolut Bank на сегодняшний день трудоустроил 41 человека. По словам В. Миркеса, до конца года число сотрудников банка возрастет вдвое.



Лицензию специализированного банка Revolut получил в Литве в декабре прошлого года, компания еще раньше сообщила, что старт деятельности банка отложен до второй половины года.



* * *



Шведская страховая компания Skandia закрывает центр услуг в Вильнюсе и возвращает рабочие места в Швецию, пишет деловая газета Verslo zinios.



Причина в том, что не был достигнут масштаб деятельности, правление группы не устраивали показатели затрат и выгоды. Отчасти это решение обусловлено тем, что внедрение решений по роботизации в секторе услуговых центров происходило быстрее, чем ожидалось.



Окончательно рабочие места будут возвращены в Швецию до декабря этого года.



Центр, который работает в Литве с 2015 года, предоставляет услуги администрирования, учета, информационных технологий, кадровых ресурсов в области страхования зарубежным рынкам.



* * *



Региональная биржа природного газа GET Baltic, действующая сейчас в трех Балтийских странах, с 2020 года планирует начать деятельность и в Финляндии, сообщила GET Baltic.



С января следующего года планируется учредить в Финляндии новую торговую площадку, чтобы внести таким образом вклад в интеграцию газового рынка этой страны и Балтийских стран.



Директор по развитию бизнеса GET Baltic Гинтаутас Бузкис утверждает, что наиболее эффективный способ достижения наибольшей выгоды для потребителей на рынке Финляндии и Балтийских стран – это интеграция рынков путем создание возможности региональной торговли.



"Географическое расширение региональной торговой платформы создаст более благоприятные условия для прихода новых участников рынка на открытом финском рынке газа. Таким образом, будет обеспечена большая ликвидность рынка, прозрачность и надежность финского индекса цен на природный газ", – отметил Г. Бузкис в пресс-релизе.



Регистрацию на финской торговой площадке планируется начать с сентября.



Биржа GET Baltic была создана в 2012 году в Литве. В 2017 годах она учредила латвийскую и эстонскую торговые площадки и стала региональной биржей природного газа Балтийских стран.



100% акций GET Baltic принадлежат литовскому оператору газопередающей системы Amber Grid.