С увеличением в Польше числа военных США больше их будет приезжать в Литву - минобороны 🔊 Воспроизвести



Решение США дислоцировать больше военных в Польше означает, что больше американских военных будет приезжать и на учения в Литве, говорит министр обороны Литвы.



"Мы считаем, что число военнослужащих на учениях в Литве обязательно увеличится, мы считаем, что их будет (приезжать) больше, и это прямой вклад в нашу безопасность", - сказал в среду BNS Раймундас Кароблис.



Министр сказал, что оценивает намерение США направить своих военных в Польшу как решение повысить безопасность всего региона.



"В смысле безопасности, обороны как НАТО, так и американцы трактуют Балтийские страны и Польшу как единый регион", - сказал Р. Кароблис.



"Размещение в Польше – польза и для Польши, и для всех Балтийских стран, но если смотреть по расстоянию, то военные в Польше в наибольшей степени полезны нам", - добавил он.



Американские военные часто приезжают на учения в Литву. Сейчас они участвуют в международных учениях Gelezinis Vilkas ("Железный волк").



Президент США Дональд Трамп в среду на встрече в Белом доме с польским президентом Анджеем Дудой сообщил, что США намерены направить в Польшу еще 2000 своих военнослужащих.



По его словам, дополнительные силы США будут переброшены в Польшу из Германии. И все же Д. Трамп предупредил, что дискуссии по этому вопросу еще не завершены.



Сейчас в Польше дислоцировано 4,5 тыс. американских военных. Решение США дислоцировать больше военных в Польше означает, что больше американских военных будет приезжать и на учения в Литве, говорит министр обороны Литвы."Мы считаем, что число военнослужащих на учениях в Литве обязательно увеличится, мы считаем, что их будет (приезжать) больше, и это прямой вклад в нашу безопасность", - сказал в среду BNS Раймундас Кароблис.Министр сказал, что оценивает намерение США направить своих военных в Польшу как решение повысить безопасность всего региона."В смысле безопасности, обороны как НАТО, так и американцы трактуют Балтийские страны и Польшу как единый регион", - сказал Р. Кароблис."Размещение в Польше – польза и для Польши, и для всех Балтийских стран, но если смотреть по расстоянию, то военные в Польше в наибольшей степени полезны нам", - добавил он.Американские военные часто приезжают на учения в Литву. Сейчас они участвуют в международных учениях Gelezinis Vilkas ("Железный волк").Президент США Дональд Трамп в среду на встрече в Белом доме с польским президентом Анджеем Дудой сообщил, что США намерены направить в Польшу еще 2000 своих военнослужащих.По его словам, дополнительные силы США будут переброшены в Польшу из Германии. И все же Д. Трамп предупредил, что дискуссии по этому вопросу еще не завершены.Сейчас в Польше дислоцировано 4,5 тыс. американских военных. BNS Категории: политика, в мире Ключевые слова: Европа, базы, нато География: Литва — статья прочитана 130 раз Комментарии